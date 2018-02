به تازگی استاربریز استودیوز (Starbreeze Studios) به عنوان ناشر بازی Payday 2 جزئیات جدیدی از نسخه نینتندو سوییچ آن منتشر کرده و به نظر محتویات این نسخه یک سال عقب‌تر از نسخه رایانه‌های شخصی آن است! با فرا رسیدن پنجمین سالگرد عرضه بازی Payday 2، عرضه این عنوان روی نینتندو سوییچ روح تازه‌ای به آن […]

با فرا رسیدن پنجمین سالگرد عرضه بازی Payday 2، عرضه این عنوان روی نینتندو سوییچ روح تازه‌ای به آن خواهد دمید. این نسخه جدید از بازی، این هفته به صورت رسمی منتشر خواهد شد و حالا شاهد ارائه جزئیات مختلفی در مورد محتویات آن هستیم.

طی بیانیه‌ای که استاربریز استودیوز به عنوان ناشر بازی Payday 2 به پایگاه خبری تحلیلی پالی گان (Polygon) ارائه داده، جزئیات دقیق نسخه نینتندو سوییچ این عنوان که این هفته در اروپا و در آخر ماه در آمریکای شمالی در دسترس دارندگان این کنسول نینتندو قرار خواهد گرفت، مشخص شده است.

به طور مشخص، نسخه نینتندو سوییچ بازی Payday 2 بر پایه یک نسخه قدیمی‌تر این بازی روی رایانه‌های شخصی ساخته شده و حاوی محتویاتیست که تا بعد از عرضه بروزرسانی Most Wanted در این عنوان روی پلتفرم رایانه‌های شخصی وجود داشته است. در واقع، هرچه که قبل از عرضه بروزرسانی Most Wanted در نسخه رایانه‌های شخصی بازی Payday 2 وجود داشته در کنار خود محتویات بروزرسانی Most Wanted در نسخه نینتندو سوییچ این بازی وجود دارد. در واقع، این بازی محتویاتی را داراست که تا اواسط سال ۲۰۱۷ برای بازی Payday 2 عرضه شده بود. در واقع، این یعنی نسخه نینتندو سوییچ بازی یک بروزرسانی عقب‌تر از نسخه اکس باکس وان و پلی استیشن ۴ این عنوان است. آن دو نسخه در اواخر سال ۲۰۱۸ بروزرسانی Master Plan را دریافت کردند. همچنین، نسخه نینتندو سوییچ بازی از نسخه رایانه‌های شخصی Payday 2 چندین بروزرسانی عقب‌تر است. به عبارت دیگر، نسخه رایانه‌های شخصی Payday 2 بروزترین نسخه آن است و سپس نسخه اکس باکس وان و پلی استیشن ۴ قرار می‌گیرند و در نهایت، نوبت به نسخه نینتندو سوییچ می‌رسد.

استاربریز استودیوز در مورد علت این مسئله هم توضیح داده که با توجه به اعلام بازه زمانی عرضه این نسخه یعنی سه ماهه اول سال ۲۰۱۸، آن‌ها مجبور بوده‌اند تا از یک نسخه قدیمی‌تر بازی که روی کنسول‌ها موجود بوده استفاده کنند تا بتوانند با آن بازه زمانی اعلام شده کنار بیایند و بازی را در همان زمان معین شده، عرضه کنند. البته، اعلام شده که نسخه نینتندو سوییچ بازی پس از عرضه بروزرسانی‌هایی را دریافت خواهد کرد که محتویات آن را بیشتر خواهد کرد.

این بیانیه پس از این منتشر شد که زمزمه‌هایی مبنی بر وجود محتویات کمتر در نسخه نینتندو سوییچ بازی Payday 2 نسبت به نسخه‌های دیگر بازی در ردیت (Reddit) به گوش رسید و این نگرانی‌ها و سوالات بسیار طرفداران این عنوان را در پی داشت. این گمانه‌زنی‎ها پس از انتشار ویدیوی مربوط به نسخه نینتندو سوییچ بازی به دست آمد که برخی طرفداران پس از تماشای آن، ادعا کردند این نسخه نسبت به نسخه رایانه‌های شخصی و پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان بازی، از لحاظ محتویات عقب‌تر است.

بازی Payday 2 هم اکنون برای اکس باکس وان، اکس باکس ۳۶۰، پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۳، رایانه‎های شخصی ویندوز و لینوکس در دسترس قرار دارد و بزودی و در طی چند روز آینده شاهد عرضه آن برای کنسول هیبریدی و جدید نینتندو یعنی نینتندو سوییچ نیز خواهیم بود.

منبع متن: gamefa