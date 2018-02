Final Fantasy XV از سیستم امنیتی Denuvo استفاده نخواهد کرد

Square Enix از جمله شرکت‌هایی است که برای محافظت از چند عنوان اصلی خود در برابر کرک شدن از سیستم امنیتی Denuvo استفاده کرده است. Star Ocean The Last Hope و Final Fantasy XII The Zodiac Age دو عنوان اخیر این شرکت هستند که با پشتیبانی از Denuvo عرضه شدند اما این ناشر به‌تازگی اقدام به بروزرسانی صفحه فروش Final Fantasy XV در استیم و اطلاعات حق امتیاز این بازی کرده و با توجه به اطلاعات این صفحات به جرات می‌توانیم بگوییم که پانزدهمین قسمت سری Final Fantasy بر روی PC از سیستم امنیتی مورد بحث استفاده نخواهد کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOGaming، برای شفاف سازی باید اعلام کنیم که در صفحه فروش هر دو عنوان Star Ocean The Last Hope و Final Fantasy XII The Zodiac Age در استیم و اطلاعات حق امتیاز آنها قبل از عرضه استفاده از Denuvo تایید شده بود. اگر این نشانه به اندازه کافی قانع کننده نیست باید به عنوان اخیرا انتشار یافته Square Enix بر روی PC اشاره کنیم که از Denuvo استفاده نمی‌کرد. عنوان Secret of Mana هفته گذشته بدون پشتیبانی از Denuvo در دسترس قرار گرفت و دقیقا مشابه Final Fantasy XV هم در صفحه فروش این بازی در استیم و هم اطلاعات حق امتیاز آن به Denuvo اشاره نشده بود. از این نشانه‌ها می‌توان حتی نتیجه گرفت که Square Enix از حمایت این سیستم امنیتی دست کشیده است (یا اینکه از آن تنها در برخی عناوین استفاده خود استفاده می‌کند).

به هر حال مهم عدم استفاده Final Fantasy XV از Denuvo است و این قطعا طرفداران این بازی را خوشحال خواهد کرد. بعید است که Square Enix به شکل مخفیانه این سیستم را به عنوان مورد انتظار خود اضافه کند اما اگر چنین اتفاقی افتاد به اطلاع شما خواهیم رساند.

منبع متن: pardisgame