این هفته در طی رویداد D.I.C.E کارگردان بازی The Last of Us Part II یعنی آقای "نیل دراکمن" (Neil Druckmann) از منابع الهامش برای ساخت روایت‌های داستانی قوی و تاثیرگذار صحبت کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Polygon وی در مصاحبه‌ای با "دن تراچنبرگ" (Dan Trachtenberg) که با کارگردانی فیلم 10 Cloverfield Lane شناخته می‌شود، درباره علاقه‌اش به بازی‌های داستان‌محور در دوران کودکی و نوجوانی گفته است.

"من به صورت خاصی به سمت بازی‌های داستان‌محور نظیر Monkey Island و بازی‌های Sierra (یک شرکت بازی‌سازی که در سال 2002 بسته شد) جذب می‌شدم. هنوز زمانی که به وسیله Half-Life متحیر شدم را به یاد دارم. "

در طی این جلسه، "دراکمن" خیلی کم درباره پروژه فعلی‌اش یعنی عنوان انحصاری The Last of Us Part II صحبت کرد ولی وی در صحبتی گذرا وسریع اشاره کرد که دیالوگ‌های بازی از سریال جدید Channel 4 و Netflix یعنی The End of thr F***ing World الهام گرفته است.

"من درگیر این ذهنیت بودم که چگونه در بازی‌های ویدئویی داستان‌های بهتری روایت کنیم؟ ما یک استودیو بودیم که بازی‌های اکشن کارتونی می‌ساختیم و داستان شخصیتی را روایت می‌کردیم که لباسی دیوانه وار نیز بر تن نداشت. غلبه‌کردن بر آن و شکل‌ و مسیردادن به بعد از آن شبیه یک رویا بود. "

در بازی‌های Uncharted این داستان است که گیم‌پلی را به جلو برده و به آن مسیر می‌دهد: "ما سعی می‌کردیم که تا جای ممکن کم‌کم و به صورت آهسته به چیزهای جدید برسیم. در Jak and Daxter با خود می‌گفتیم ‘عالیه. حالا یک راکت داریم. بعدا نقش و جایگاه آن در داستان بازی را پیدا خواهیم کرد. اکنون بیشتر به انگیزه شخصیت و توسعه آن علاقه داریم.’ "

وی در سال 2013 وظیفه کارگردانی The Last of Us را برعهده گرفت. همان‌طور که می‌دانید این بازی در دنیایی آخرالزمانی قرار دارد که در آن قهرمان بازی سعی دارد از یک دختر در مقابل خطرات دنیا محافظت کند.

"هیچ‌کدام از این بازی‌ها تنها از یک ایده شروع نشدند. بلکه چندین ایده مختلف از افراد گوناگون در شکل‌گیری آن‌ها نقش داشتند. " ولی بیشتر فرضیه براساس یکی از ایده‌های ناموفق "دراکمن" درباره یک مرد و زن در یک دنیای زامبی‌زده که وی به عنوان یک کتاب کامیک ناموفق برروی آن کارکرده بود، شکل گرفت. وی در این مورد گفت: "با این که ریسک بسیاری وجود داشت من به سختی برروی آن کردم."

زمانی که تیم سازنده ریبوت Jak and Daxter تصمیم گرفتند به مسیری جدید پای بگذارند "دراکمن" نیز عضوی از آن‌ها بود. "ما از مدیریت شرکت پرسیدیم که آیا می‌توانیم کاری دیگر انجام دهیم؟ و آن‌ها گفتند بله البته. ما شروع به صحبت درباره چگونگی توسعه شخصیت‌ها از طریق گیم‌پلی کردیم و این طرح رشد کرد و تکامل یافت و سرانجام تبدیل به The Last of Us شد.

"ژانر داستان و گیم‌پلی یک بازی همیشه بکسان نیستند. The Last of Us یک اکشن تیراندازی بوده و داستان آن درباره نگهداری و سرپرستی است. پس ما سعی کردیم تا ساختار کلاسیک آن ژانرها را درک کنیم و با شیوه‌هایی جالب آن‌ها را تغییر دهیم."

وی گفت که همیشه در تلاش است تا داستان را با لحظات گیم‌پلی دست‌ساز و اوریجینال که از دیگر فعالیت‌های اصلی بازی متفاوت است پیش ببرد. "هر بازی مکانیک‌های اصلی خود را دارد ولی لحظات خاصی وجود دارند که منحصر‌به‌فرد هستند. آن‌ها تلاش بسیاری می‌طلبند، مجموعه خاصی از انیمیشن‌ها و تکنولوژی برای چیزی که شاید حداکثر 5 دقیقه از بازی باشد ولی اجرای آن بسیار مهم است. "

