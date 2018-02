نقد و بررسی Monster Hunter: World

"به قلم علیرضا رزمجویی"

شکارچی لحظات

سری Monster Hunter سالهاست که دور از چشمِ بیشترِ گیمرهای دنیا، به یک پدیده‌ی کم‌نظیر در ژاپن تبدیل شده و از طرفداران دوآتیشه‌ی خود، مخصوصا بر روی کنسول‌های دستی بهره برده است. سری محبوبی که می‌توانیم از آن به عنوان یک رویداد فرهنگی-اجتماعی در ژاپن یاد کنیم. رویدادی که جامعه‌ی همیشه در رفت‌وآمدِ ژاپن را، در خیابان، مترو و مکان‌های عمومی به هم متصل کرده و باعث شده، همکاریِ چند غریبه برای شکار هیولایی عظیم‌الجثه‌، به یک منظره رایج و عادی در توکیو و بسیاری از شهرهای پرجمعیت ژاپن تبدیل شود.

اما بالاخره وقت آن رسیده بود که با رها شدن از بندِ کنسول‌های دستی و انحصار، شاهد پتانسیل کامل این سری باشیم و همانطور که در پیش‌نمایش بازی گفتیم، Monster Hunter: World، یک فرصت طلایی برای تبدیل کردن این سری به یک سرگرمی همه‌پسند در سرتاسر دنیا است و با تجربه‌ی آن متوجه خواهید شد که علاوه بر اینکار، به سمت اهداف بزرگ دیگری نیز حرکت کرده است.

انتخاب اسلحه‌ی موردعلاقه از بین انواع مختلف ابزارآلات جنگی، به تن کردن زره‌ای که تک تک قطعه‌های آن داستانی حماسی از شکارهایتان برای گفتن دارند و در نهایت فراخواندن دوستان خود برای حرکت به سمت هدفی که خودتان مشخص کرده‌اید؛ تمام این موارد قابلیت‌های ساده‌ای به نظر می‌رسند که بسیاری از عناوین امروزی با موانعی نامعقول مانند محتوای ناقص، سیستم پیشروی غیرمنصفانه یا حتی لوت باکس‌ها آنرا از ما دریغ کرده‌اند اما Monster Hunter: World آنرا در یک سیستم بسیار سالم و صمیمانه فراهم کرده است. در واقع چارچوب بازی برای یک تجربه‌ی چند نفره و همینطور تک‌نفره‌ی مبتنی بر لوت کردن، به اندازه‌ای بی‌نقص و مستحکم است که به راحتی می‌توانیم آنرا یکی از بهترین نمونه‌های پیاده‌سازی یک دنیای مجازی بدانیم. نه خبری از تقلب و فریب است و نه خبری از فروش غیرمنصفانه‌ی آیتم‌های بازی؛ حتی رفتارهای زننده‌ای که در اکثر بازیهای آنلاین شاهد هستیم نیز جایی در Monster Hunter: World ندارند. به جای رقابت، تمام ساختار بازی برپایه‌ی همکاری و منفعت دوجانبه پایه‌ریزی شده است و با خیال راحت در چارچوبی امن، می‌توانید صدها ساعت را با دوستان و حتی غریبه‌هایی که فقط قصد همکاری و کمک دارند، به مفرح‌ترین شکل ممکن بگذرانید. رویکردی که آنرا بصورت اجمالی در نسخه‌های گذشته دیده بودیم، اما حالا بصورت همه‌جانبه اجرا شده و تمام ویژگی‌های بازی را دربرگرفته است و نتیجه‌ی آن شکل‌گیری یکی از هماهنگ‌ و مفیدترین جامعه‌های گیمری این نسل است.

از ساختار بی‌نقص بازی گفتیم اما مشخصا مهمترین بخش بازی به محتویاتی که در این چارچوب قرار گرفته است، مربوط می‌شود. Monster Hunter را ابدا نمی‌توانیم یک سری داستان‌محور محسوب کنیم و این نسخه نیز از این قائده مستثنی نیست. با این حال داستان و روایت World کاملا متناسب با دنیای بازی و ماهیت شکار-محور بودن آن تدارک دیده شده است و تا انتها می‌تواند شما را به خودش جذب کند. در این داستان که حداقل 50 ساعت برای رسیدن به انتهای آن باید وقت بگذارید، شخصیت‌های جالبی نیز حضور دارند که از نظر طراحی و صداپیشگی، در سطح بسیار خوبی قرار داشته و داستانی رقیق اما غیرکلیشه‌ای را که مربوط به مطالعه‌ی رفتار هیولاها و ماهیت دنیای بازی می‌شود را روایت می‌کنند. اما در کمال ناباوری، این هیولاها هستند که به داستان و محیط‌های بازی هویت داده و هر کدام از شخصیت و رفتار منحصربفردی بهره می‌برند. از انیمشین‌ و طراحی‌های فوق‌العاده‌ی هیولاها گرفته تا نحوه‌ی تعامل آنها با محیط و بقیه‌ی موجودات و حتی صداگذاری کم‌نظیر آنها؛ همه و همه باعث شده‌اند، هیولاها به ستاره‌ی بی‌چون‌ و چرای بازی و بزرگترین نقطه‌ی قوت این نسخه تبدیل شوند. نقطه‌ی قوتی که در هیچ عنوان دیگه‌ای نمی‌توانیم نمونه‌ی آنرا پیدا کنیم.

Monster Hunter: World با اینکه مملو از هیولاهای خطرناک و اسلحه‌های مرگبار می‌باشد، اما همونطور که انتظار داشتیم، ابدا یک بازی خونین و سرتاسر خشونت نیست. در واقع بازی با فعالیت اصلی خود یعنی "شکار" بشدت با احترام رفتار کرده و به گونه‌ای هنرمندانه آن را ارائه می‌دهد که پس از مدتی، حس یک شکارچی واقعی رو خواهید داشت. یک شکارچی که هیولاها را ردیابی و تعقیب کرده و با مطالعه‌ی رفتار آنها، خود را برای یه مبارزه‌ی حماسی آماده می‌کند. از طرف دیگر، هیولاها هم فقط یک جسم کم‌تحرک و کریه‌المنظر نیستند که منتظر باشند تا شما دست به کار شده و نوار سلامتی‌ آنها را خالی کنید! مثل نسخه‌های گذشته، هیچ نوار سلامتیِ خاصی در کار نیست و برای برآورد وضعیت هیولاها باید رفتار و وضعیت جسمانی آنها را آنالیز کرده و مانند یک شکارچی واقعی لحظه به لحظه کوچکترین اتفاقات پیرامون‌تان را رصد کنید. در واقع هیولاها مانند یک موجود زنده رفتار می‌کنند و شما نیز باید آنها را به همین صورت ببینید. این کلیدی‌ترین رویکرد بازی است که Monster Hunter رو از تمام بازیهای هم‌سبک خودش جدا می‌کند و تجربه‌ای منحصربفرد رو در یک مقیاس بسیار بزرگ و بی‌سابقه در این سری، ارائه می‌دهد.

اما در دنیایی که زیستگاه بسیاری از هیولاهای متنوع است، ابزارآلات جنگیِ متنوعی نیز برای انواع مختلف مبارزه باید در دسترس قرار بگیرد. هیولاهایی که ممکن است از آسمان گلوله‌های آتش برسرتان بریزند، با دم زهراگین خود شما را مسموم کنند، با پنجه‌ی مرگبار خود زخمی عمیق بر تنتان به یادگار بگذارند یا حتی از زیر زمین شما را هدف قرار داده و غافل‌گیرتان کنند. برای تمام موقعیت‌ها اسلحه‌‌ای ایده‌آل در بازی وجود دارد اما با اعمال عناصری از آتش، یخ، سم و غیره می‌توانید هر اسلحه‌ای را که می‌پسندید را به ابزاری کشنده برای هیولای هدف خود تبدیل کنید. استفاده‌ی اولیه از هر اسلحه ساده است اما برای ماهر شدن، به تمرین و تکرار نیاز دارید. این در حالی است که تنوع اسلحه‌ها همانطور که انتظار می‌رفت به ظاهر و انیمیشن استفاده از آنها محدود نمی‌شود و به جرئت می‌توان گفت که در هنگام استفاده از هر اسلحه، انگار گیم‌پلی کاملا جدیدی را در حال تجربه هستید. با اسلحه‌ی فوق‌العاده‌ای مانند Insect Glaive می‌توانید در آسمان مانور داده و به هر قسمت دلخواهی از هیولاهای عظیم‌الجثه ضربه بزنید، از Great Sword برای ضربه‌های مهلک و سنگین استفاده کنید یا از Heavy Bowgun برای به آتش بستن هیولاها از فاصله‌ی دور لذت ببرید. این حقیقت باعث شده است که ارزش تکرار بازی بشدت بالا رفته و به قدری به اسلحه‌ها وابسته شوید که ده‌ها ساعت را بدون تعویض سبک مبارزه، با آنها بگذرانید. همانطور که من بالای 40 ساعت از گیم‌پلی بازی را به استفاده از Insect Glaive اختصاص دادم و لحظه‌ای از آن خسته نشدم.

تنها چیزی که در زمان مبارزه مرتبا ممکن است شما را از هدف خود منحرف کند، دوربین بازی است که متاسفانه پس از بتای بازی، اقدامی برای بهینه کردن آن صورت نگرفته است و در لحظات بسیاری، مخصوصا زمانی که سوار بر هیولاها هستید، به جای متمرکز شدن بر روی هدف، با زاویه‌هایی ناخواسته و ناخوشایند از محیط‌ اطراف یا درون بدن هیولاها مواجه خواهید شد!

اما باید بدانید که بخش بزرگی از زمان بازی به مبارزات اختصاص ندارد و آماده شدن برای شکار، ارتقای سلاح و زره خود، جست‌وجو و تحقیق در مورد هیولاها و البته جمع شدن با دوستان خود در محلی به نام Gathering Hub، همگی فعالیت‌های معمولِ بازی را تشکیل می‌دهند و اینجاست که می‌توانیم طراحی هنری و محیط‌های پویای بازی تحسین کنیم. مقر اصلی بازی که Astera نام دارد، با ساختار طبقاتی خود و بهره‌مندی از رنگ‌بندی و جزئیاتی متنوع، خیره‌کننده‌ترین چشم‌اندازها را برای شما فراهم می‌کند و همینطور گشت و گذار در آن بسیار روان و دلنشین است. اگر این کیفیت را به محیط‌های بیرونی بازی بسط دهیم، با وسعتی بسیار روبه‌رو خواهیم شد که یک زیستگاه پویا را با کیفیت بصری جذاب ارائه داده است. محیط‌هایی که قابلیت انعطلاف بسیاری داشته و با پیامدهای نبرد تغییر کرده و روند مبارزه را تغییر می‌دهند. در نهایت این موسیقی فوق‌العاده بازی است که در مقر اصلی بازی، نوایی دلنشین را فراهم کرده و کاری می‌کند که Astera را خانه‌ی خود بدانید و در زمان مبارزه حماسه‌ای که در حال تجربه‌ی آن هستید را به فرمتی صوتی تبدیل می‌کند تا حتی چشم بسته نیز هیجان بازی را حس کنید. نهایتا، شاید اگر افت‌ فریم‌های گاه و بی‌گاه و نسبتا آزاردهندی بازی نبود، می‌توانستیم تجربه‌ی گشت و گذار در بازی را بی‌نقص خطاب کنیم اما می‌توان امیدوار بود که پس از آپدیت‌هایی، به تمام پتانسیل بصری و اجرایی بازی دست پیدا کنیم.

به دفعات شنیده‌ایم که تجربه‌ی Monster Hunter: World با دوستان بسیار سرگرم‌کننده و لذت‌بخش است. این درست است اما لازم به ذکر است که World به عنوان یک تجربه‌ی تک نفره نیز بسیار پرمحتوا و دلپذیر است. حتی مزیت‌هایی مانند جلب کردن تمام توجه هیولاها به خود و تجربه‌ی مبارزه‌ای حماسی و چالش‌برانگیزتر و همینطور دریافت پاداش‌هایی بیشتر نیز بصورت اختصاصی برای تجربه‌ی تک‌ نفره وجود دارد که مطمئنا برای دوست‌داران یک نقش‌آفرینی تک نفره، گزینه‌ای ایده‌آل است. به طور کلی Monster Hunter: World بصورت آنلاین می‌تواند یک عنوان MMO بشدت جذاب باشد که صدها ساعت شما را همراه با دوستانتان سرگرم کند و از طرف دیگه بصورت آفلاین یک عنوان اکشن‌ نقش‌آفرینی میخکوب‌کننده است که با محتویات عظیم، اسلحه‌ها و زره‌های متنوع و البته موسیقی فوق‌العاده شنیدنیِ خود، دست کمی از بهترین عناوین تماما تک‌نفره‌ی این سبک ندارد و در نهایت از هر قشری که باشید، تجربه‌ی Monster Hunter: World برایتان ضروری است.

(بازبینی تصویری)

"منوهای بازی ممکن است برای تازه‌واردان ابتدا پیچیده و گیج‌کننده باشد اما امکانات و تنوعی که بازی در اختیار می‌گذارد، تحسین‌برانگیز است."

"در مناطقی خاص، هیولاهای کوچکتر راهی برای حمل و نقل سریعتر محسوب می‌شوند"

"زمانی که هیولا خواب است،‌ بهترین زمان برای پذیرایی از خود است!"

"Monster Hunter فقط شکار، مبارزه و هیجان نیست؛ قبل و بعد از هر نبرد می‌توانید موفقیت خود را با دوستان جشن بگیرید!"

"هیولاها را اسیر کرده و در Arena مانند یک گلادیاتور واقعی، با آن روبه‌رو شوید"

"سوار شدن بر پیکر هر هیولا یکی از لذت‌بخش‌ترین فعالیت‌های بازی در هنگام مبارزه است که متاسفانه مشکلات دوربین در آن بیشتر از همیشه خود را نشان می‌دهد"

"مناظر خیره‌کننده‌ی بازی شما را غافل‌گیر خواهند کرد"

"کات‌سین‌هایی که مربوط به معرفی هر هیولا می‌باشند، بشدت جذاب و تماشایی هستند"

نکات مثبت:

چارچوب بی‌نقص و سالم بازی

هیولاهای بی‌نظیر

اسلحه‌هایی متنوع با کارایی بسیار متفاوت

ارزش تکرار بالا

محیط‌هایی پویا و انعطاف‌ پذیر

موسیقی فوق‌العاده

نکات منفی:

افت فریم‌های گاه و بی‌گاه

دوربین نه چندان بهینه

سخن آخر:

Monster Hunter: World را می‌توانیم جزو عناوینی تلقی کنیم که در هر نسل یکبار شاهد آن هستیم و پتانسیل آنرا دارد که سالها توجه بخش بزرگی از گیمرها را به خود اختصاص دهد. عنوانی که همزمان می‌تواند یک MMO فوق‌العاده برای افرادی که بدنبال بازی‌های چندنفره هستند و یک عنوان اکشن نقش‌آفرینی پرمحتوا برای افرادی که تجربه‌ی تک‌ نفره را ترجیح می‌دهند، باشد.

Monster Hunter: World is the kind of game that we’ll see once in a generation. A game that has the potential to entertain us for years. It can be a fantastic MMO for anyone who is looking for a game to play with friends, and an amazing Action RPG with lots of content for solo players.

Score: 9 - Xbox One Version

