آیا Call of Duty 2018 دارای حالت Battle Royale خواهد بود؟

به نظر می‎‌آید که اکتیویژن (Activision) برنامه‌هایی برای افزودن حالت محبوب Battle Royale به نسخه بعدی Call of Duty که در سال جاری منتشر خواهد شد، در سر دارد! با توجه به سر و صدای زیادی که PlayerUnknown’s Battlegrounds به پا کرد و حالت مشابه این عنوان در بازی Fortnite (نام آن هم Battle Royale […]

به نظر می‎‌آید که اکتیویژن (Activision) برنامه‌هایی برای افزودن حالت محبوب Battle Royale به نسخه بعدی Call of Duty که در سال جاری منتشر خواهد شد، در سر دارد!

با توجه به سر و صدای زیادی که PlayerUnknown’s Battlegrounds به پا کرد و حالت مشابه این عنوان در بازی Fortnite (نام آن هم Battle Royale است) نیز به موفقیت بسیار بالایی رسیده، با قاطعیت می‌توان گفت که در دنیای بازی‌های شوتر حالت Battle Royale دیگر این روزها خواهان بسیاری دارد و طرفداران پر و پا قرص این حالت دوست دارند تا پای آن به دیگر عناوین سبک شوتر نیز باز شود. اکنون سری بازی‎‌های مطرح دنیای بازی‌های ویدئویی نیز به دنبال جای دادن این حالت در خود هستند؛ همان طور که قبلاً شایعاتی در مورد وجود حالت Battle Royale در بازی Red Dead Redemption II به گوش رسیده بود. حالا به نظر اکتیویژن هم به دنبال آن است تا این حالت را در Call of Duty 2018 جای دهد.

به تازگی، اکتیویژن حالت Battle Royale را در بازی Call of Duty: Online، یک بازی رایگان (Free 2 Play) انحصاری رایانه‌های شخصی در کشور چین جای داده است. البته، به این نکته هم باید توجه داشت که حالت Battle Royale موجود در Call of Duty: Online تفاوت‌هایی با PlayerUnknown’s Battlegrounds و Fortnite دارد. به جای ۱۰۰ بازیکن، در حالت Battle Royale موجود در Call of Duty: Online فقط ۱۸ بازیکن با هم به ستیز می‌پردازند که البته معقول هم هست، چرا که نقشه‌های عنوانی چون Call of Duty کوچک است. به جای آن که بازیکنان از هواپیما به پایین بپرند، از همان ابتدا هر بازیکن محل شروع شخصیت خود را انتخاب می‌کند و همچنین در بازی یک گزارشگر هم وجود دارد و تماشاگران هم هر گاه یک نفر از بازی کنار می‌رود، به سر و صدا می‌پردازند.

به هر حال، قطعاً حالت Battle Royale بدون هدف خاص در Call of Duty: Online جای داده نشده است. احتمالاً اکتیویژن برنامه‌هایی برای به کار بستن حالت Battle Royale در عناوین اصلی سری Call of Duty دارد و شاید هم همین امسال، تری آرک (Treyarch) این حالت را در Call of Duty 2018 قرار دهد. اگر هم چنین نشود، باز نمی‌توان از یاد برد که این حالت احتمالاً در آینده‌ای نزدیک به سری Call of Duty اضافه خواهد شد.

قرار است تا بازی Call of Duty 2018 که توسط تری آرک ساخته می‎‌شود، در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ برای پلتفرم‌هایی نامعلوم منتشر شود. شایعات حاکی از آن است که این بازی برای پلی استیشن ۴، اکس باکس وان، رایانه‌های شخصی و از همه جالب‌تر نینتندو سوییچ عرضه می‌شود.

منبع متن: gamefa