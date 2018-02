اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III – بخش دوازدهم

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین […]

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر. در واقع باید گفت یکی دو بار اولی که خودتان این بازی های را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر دفعاتی است که باید به راهنماهای بازی و … مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری “آهان!!” های دیگر که به شما می گویند هنوز در نیمی از عمق دنیای بازی هم فرو نرفته اید. به واقع بدون راهنما و گشت و گذار در اینترنت تقریبا محال است که بتوانید سری سولز و بلادبورن را صد در صد کنید و کل رمز و رازهای آن را بفهمید. به همین دلیل هم نیاز خیلی زیادی در این بازی ها به یک راهنمای جامع حس می شود. کاربران خارجی که در این مورد راحتند و صدها راهنمای بی نظیر به زبان مادری در اختیارشان است ولی بازیبازان کشورمان مخصوصا کسانی که با این سری بیگانه هستند و یا زبان انگلیسی مناسبی ندارند اگر بخواهند این بازی ها را کاملا به اتمام برسانند به مشکل خواهند خورد.

افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و حتی خود بنده مثلا در بار چهارم که سراغ دارک سولز ۳ رفتم و راهنماها را چک کردم تازه فهمیدم کلی از موارد بازی بوده که من نمی دانسته ام و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند. به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و درخواست های شما عزیزان، تصمیم گرفتم تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls III دارم و ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls III برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است.

قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل درخواست های مکرر شما نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم که البته راهنمای این بازی قطعا بسیار حجم و مطلب بیشتری نسبت به بلادبورن خواهد داشت زیرا بسیار طولانی تر است و دی ال سی های بازی را هم در بر خواهد گرفت. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در انتها به دی ال سی های بازی نیز خواهیم پرداخت. Dark Souls III در ابتدا نسبت به بازی های قبلی کمی آسان تر شروع می شود ولی درجه سختی ناگهان با صورت تصاعدی در بازی بالا می رود و دنیای در ابتدا خطی بازی، چندین و چند شاخه می شود. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو میکشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با نهمین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

از بونفایر Road of Sacrifices مسیر را ادامه دهید و جلوتر در گوشه منطقه، اولین دشمن جدید که corvian نام دارد را می بینید. در ابتدا او کار خاصی به شما ندارد ولی وقتی نزدیک شوید او تغییر شکل داده و بال در می آورد و مثل یک پرنده ناقص بسیار زشت می شود و این دشمنان کریه بر روی شما می پرند. به طور کلی این دشمنان زیاد سخت نیستند و با کمی سرعت عمل می توانید زود دخلشان را بیاورید. در اینجا به جای رفتن به مسیری که پایین می رود، به سمت چپ درختی که corvian آنجا بود بروید و به پایین نگاه کنید. از اینجا می توانید بپرید روی یک corvian دیگر و کارش را بسازید و سپس Shriving Stone را بردارید. حالا باز هم قبل از این که به سمت کالسکه برعکس شده بروید، از بخش شیب دار سمت چپ یک corvian دیگر را نیز بکشید و روی او بپرید تا بعدا به شما حمله نکند.

آرام به سمت کالسکه بروید و Soul of a Deserted Corpse را بردارید. دو corvian دیگر آن طرف کالسکه هستند که با وجود ضربات scythe که دارند، باز هم به تنهایی زیاد مشکل ساز نیستند ولی یک shaman که به نوعی گنده و گولاخ این corvian ها است در نزدیک این دو قرار داد که می تواند ابری سمی را در هوا پخش کند و جیغ او می تواند تمام corvian های نزدیک را خبر کرده و به سمت شما روانه نماید. در اینجا جیغ او حداقل دو عدد دشمن دیگر (البته ۳ تا هستند که یکی را از قبل برای پیشگیری کشتیم!!) را نیز ظاهر می کند که باید آنها را بکشید. بهترین کار اینجا این است که دو تا دشمن نزدیک کالسکه را اصلا قبل از این که نزدیک بروید و shaman شما را ببیند با تیر به سمت خود بکشید و از پای در آورید و سپس سریعا به سراغ shaman بروید و او را از بین ببرید که کار خیلی سختی هم نیست.

سپس به بخش لبه صخره این منطقه جایی که کالسکه قرار دارد بروید و در آن سمت یک shaman دیگر را نیز می توانید ببینید. می توانید اینجا از نردیکی درختی که در لبه منطقه قرار دارد او را با تیر بکشید. مراقب باشید که دشمنی نمانده باشد که با جیغ او ناگهان از پشت سر بیاید و غافلگیرتان کند. حالا برگردید و بروید به مسیری که اولین shaman را دیدیم و کشتیم. اینجا باید از یک لبه به پایین بپرید. اما قبل از جلو رفتن و پایین پریدن، این بخش را ابتدا بخوانید:

نکته: اول این که ممکن است یک corvian این پایین مانده باشد و وقتی می پرید و جلو می روید، بی هوا غافلگیرتان کند. مهم تر از آن این که در انتهای این مسیر سنگی نزدیک درخت، یک راه باریک است که پایین می رود و یک آیتم درخشنده در اینجا چشمتان را می گیرد که می خواهید بروید و آن را بردارید، اما قبل از رفتن این را در نظر بگیرید که وقتی سراغ آیتم بروید یک NPC که دقیقا انگار هوش یک بازیباز انسان را دارد منتظر شماست تا بی رحمانه کارتان را بسازد و مبارزه خیلی سختی دارید. شاید بخواهید بعدا وقتی قوی تر شدید سراغ او بیایید، اما اگر هم نمی خواهید این کار را بکنید و به خودتان خیلی اعتماد دارید می توانید همین جا کارش را بسازید.

حالا برگردیم به بخش قبل از خواندن نکته بالا که می خواستیم از لبه منطقه ای که اولین shaman را دیدیم پایین بپریم. قبل از پایین پریدن به منطقه زیرین، کمی عقب بروید و در بخشی که علف دارد و لبه این بخش (که می شود دقیقا در بالا و سمت راست بخشی که با NPC خواهید جنگید و آیتمش را در زیر می بینید) یک سطح پایین بروید و آیتم Alluring Skull را بردارید. اینجا اگر کمی خوش شانس باشید NPC مهاجم متوجه شما می شود و می خواهد حمله کند ولی دستش به شما نمی رسد و می توانید با تیر او را از بالا از پای در آورید. حتی اگر خوش شانس تر باشید که او می آید جلو و ناگهان خودش از لب دره به پایین سقوط می کند و ریق رحمت را سر می کشد!! بعد از کشتن یا مردن او به منطقه وی بپرید و Brigand Axe و ست کامل Brigand gear را بردارید. در انتهای این بخش نیز می توانید Brigand Twinblades را بردارید.

حالا فقط یک مسیر وجود دارد که باید از زیر منطقه ای که طاق مانند است رد شوید و سپس از بخش شیبدار سمت چپ آن، بالا بیایید تا به روی این بخش طاق مانند برسید. اینجا اگر قبلا نگذاشته باشید shaman جیغ بزند و همه corvian ها را احضار نماید، باید یکی از آن ها را بکشید و Titanite Shard را نیز از اینجا بردارید. برگردید پایین و مسیر بعد از رد شدن از زیر طاق را ادامه دهید تا نزدیک یک پل شوید و جلوتر روی پل، corvian را بکشید. در همین ابتدای پل به لبه سمت راستش بروید و پایین را نگاه کنید و می بینید که می توانید به بخش زیرین بپرید. پایین بپرید و آرام تنها مسیری که دارید را ادامه دهید و دو سگ که قوی تر از قبلی ها و سگ های معمولی هستند، منتظر شما می باشند که با دقت آن ها را بکشید. سپس در اینجا حلقه Morne’s Ring و همین طور Braille Divine Tome of Carim را بردارید. Braille Divine Tome of Carim را همان طور که در توضیحات شخصیت Irina در قسمت های قبل خدمت شما عرض کردم می توانیذ در فایرلینک شراین به Irina بدهید تا معجزات پیشرفته تری را برای خرید باز نمایید.

نکته: Morne’s Ring حلقه ای با وزن ۰٫۷ است که استفاده از آن باعث می شود تا اثر استفاده از Miracles یا معجزات، ۱۲% قوی تر گردد.

حالا اینجا تنها یک راه باریک هست که بالا می رود و در بالای این بخش باید یک corvian چشم قرمز را از پای در آورید که می دانید مانند همه دیگر دشمنان چشم قرمز، سخت تر از حالت عادیشان هستند. بهتر است او را پایین بکشانید به جایی که دو سگ را کشتید و کارش را بسازید. سپس راهی ندارید جز این که از همان جایی که دشمن چشم قرمز نشسته بود پایین بپرید (اینجا بعد از پلی است که کمی قبل به زیر آن پریدیم و حالا از آن طرف پل در می آییم) و در اینجا متاسفانه ۳ عدد corvian و یک shaman منتظر شما هستند که باید با دقت آن ها را بکشید. البته می توانید از همان بالا و جایی که دشمن چشم قرمز بود آن ها را با تیر بکشید ولی خیلی نزدیک لبه نشوید زیرا ضربات scythe آنها ممکن است به شما بخورد و همین طور ابر سمی shaman نیز هست و در واقع بهتر است اول او را با تیر از پای در آورید.

بعد از کشتن آن ها از پشت جایی که shaman ایستاده بود، Ember را بردارید. به تنها مسیری که پیش رویتان است بروید و از ستون ها رد شوید و کمی پایین بروید تا به یک بخش تقریبا دایره شکل می رسید و دو نفر که کاملا ثابت و مانند مجسمه ایستاده اند را می بینید که اصلا به آن ها حمله نکنید. در وسط این بخش ابتدا و قبل از هر کاری بونفایر Halfway Fortress را روشن نمایید. حالا اول با شخصیت سمت راستی (Horace) صحبت کنید تا Blue Sentinels covenant sigil را دریافت نمایید. اگر این آیتم را تجهیز نمایید در واقع انگار داوطلب می شوید که در مواقعی که به دنیای دیگر بازیبازان که عضو کاوننت شما هستند حمله شود، شما برای کمک به آن ها به صورت خودکار در دنیایشان ظاهر شوید. و این اجازه را به بازی می دهید تا شما را هر کجا خواست در دنیای “هم کاوننتی هایتان” ظاهر کند.

شخصیت سمت چپی که همیشه جنسیتش برعکس بازیباز است (که این هم دلیل دارد و کمی جلوتر در این راهنما و در بخش توضیح خط داستانی این شخصیت درخواهید یافت که چرا جنسیت وی همیشه برعکس بازیباز است)، Anri of Astora نام دارد. با او نیز صحبت نمایید تا مطمئن شویم که بعدا هم آن ها را خواهیم دید.

در اینجا باید به خط داستانی کامل این دو شخصیت مخصوصا Anri of Astora که خیلی خیلی مهم است اشاره کنم و مانند دیگر شخصیت های بازی خط داستانی آن ها را یکجا و به صورت کامل برای شما بیان نمایم تا در ادامه بازی و راهنما و هر جا که به بخش های مربوط به این ها رسیدیم آماده باشید و بدانید کجاها را نباید از دست دهید تا خط داستانی را نابود نکنید.

ازدواج با Anri of Astora و خط داستانی Horace و Anri

بله، هدف نهایی از پیشبرد خط داستانی Anri of Astora ازدواج با او است که البته جزو روند داستانی یک شخصیت خیلی مهم دیگر نیز هست و در واقع به پایان سوم و مخفی بازی نیز ربط دارد. Anri of Astora یک پرنس یا پرنسس در بازی است که جنسیت او همواره مخالف بازیباز است (البته از آنجایی که در نسخه سوم شما می توانید در وسط بازی جنسیت و ظاهر و … خود را عوض کنید، می توانید هر جور که می خواهید رابطه رومانتیک خود را با Anri of Astora برقرار نمایید!!! دیگر خودتان منظورم را گرفتید). در این بخش و قبل از ادامه راهنما نکات کلیدی خط داستانی این شخصیت و ازدواج با او و فعال کردن پابان سوم بازی را شرح می دهیم.

در ابتدا همان طور که بالاتر در راهنما توضیح دادم شما اولین بار این شخصیت را به همراه Horace the Hushed در نزدیکی بونفایر Halfway Fortress می بینید. با هر دوی آن ها صحبت کنید تا هم حضورشان در ادامه بازی را قطعی کنید و هم آیتم مربوط به کاوننت Blue Sentinels را دریافت نمایید.

بعد از شکست باس Deacons of the Deep که در ادامه راهنما بعدا آن را توضیح خواهیم داد، به فایرلینک شراین بازگشته و صحبت دوباره ای با Anri of Astora داشته باشید. بعد از صحبت در فایرلینک شراین، شما در منطقه Catacombs of Carthus شخصیت Anri را خواهید دید (در راهنما به وقتش خواهیم گفت چگونه پیدایش کنید) و متوجه می شوید که Horace گم شده است. سپس در ادامه بازی شما Horace را در منطقه Smouldering Lake از طریق Abandoned Tomb پیدا خواهید کرد (در راهنما خواهیم گفت) و سپس بعد از آن دوباره باید Anri of Astora را در بخشی دیگر از Catacombs of Carthus که قبل از مبارزه با باس High Lord Wolnir است پیدا کنید و با او صحبت نمایید (نگران نباشید زیرا تمام این بخش ها را در راهنما به وقتش خواهیم گفت و هیچ چیزی را از دست نمی دهید. این توضیحات فقط برای این است که به طور کلی روند داستانی این شخصیت و فعال کردن پایان سوم بازی دستتان بیاید).

صحبتی که ابنجا با Anri of Astora انجام می دهید عواقب مهمی دارد و بسیار تاثیرگذار است که اکنون آن ها را خدمت شما عرض می کنیم. در واقع این ها گزینه هایی است که بعد از یافتن Horace و کشتن یا نکشتن او، در مورد صحبت با Anri of Astora پیش روی شما قرار دارد و می توانید یکی از این کارها را انجام دهید.

Horace را زنده بگذارید و قبل از مبارزه با باس High Lord Wolnir اصلا سراغ صحبت با Anri of Astora نروید. در این حالت بعد از شکست دادن باس High Lord Wolnir، شخصیت Anri of Astora در Catacombs of Carthus خواهد مرد. این بدترین حالت است و خط داستانی هر دو شخصیت Horace و Anri of Astora تمام می شود و هیچ آیتم خاصی هم نمی گیرید و شرایط دستیابی به پایان سوم کلا از بین می رود.

Horace را زنده بگذارید ولی قبل از مبارزه با باس High Lord Wolnir با Anri of Astora صحبت کنید. در این حالت Anri of Astora منطقه Catacombs را ترک می کند و داستان دو شخصیت ادامه می یابد ولی به جای آن، شخصیت خیلی خیلی مهم Yuria دیگر فایرلینک شراین را ترک می کند و شرایط دستیابی به پایان سوم کلا از بین می رود.

در این حالت Anri of Astora منطقه Catacombs را ترک می کند و داستان دو شخصیت ادامه می یابد ولی به جای آن، شخصیت خیلی خیلی مهم Yuria دیگر فایرلینک شراین را ترک می کند و Horace را بکشید و قبل از مبارزه با باس High Lord Wolnir با Anri of Astora صحبت کنید. در این حالت Anri of Astora به شما حلقه Ring of the Evil Eye را می دهد و منطقه Catacombs را ترک می کند و داستان دو شخصیت ادامه می یابد و همچنین شرایط دستیابی به پایان سوم نیز وجود دارد. لازم به ذکر است که حلقه Ring of the Evil Eye باعث می شود تا از هر دشمنی که شکست می دهید +۳۰ HP دریافت نمایید که البته ۳ ورژن مختلف قوی تر نیز دارد و لول ۱ این حلقه +۳۳ HP، لول ۲ این حلقه +۳۵ HP و لول ۳ این حلقه +۳۷ HP را در ازای کشتن هر دشمن به شما می دهد.

بعد از این شما شخصیت Anri of Astora را در نزدیک بونفایر Church of Yorshka در منطقه Irithyll of the Boreal Valley خواهید دید. در اینجا و بسته به کاری که انجام دهید، خط داستانی و ماموریت این شخصیت دو شاخه می شود. در این اتاق یک pilgrim اساسین که به شکل مجسمه در آمده است و خود را مخفی کرده، در لابلای مجسمه هایی که کنار هم هستند در گوشه اتاق وجود دارد که می توانید او را بکشید یا زنده نگه دارید. اینجا باید تصمیم بگیرید، زیرا Anri of Astora به زودی اینجا را ترک می کند. بگذارید تا عواقب هر کدام را توضیح دهم:

pilgrim اساسین را بکشید. در این حالت آیتم یا جادوی Chameleon را بردارید و بدانید که شخصیت بسیار مهم Yuria دیگر فایرلینک شراین را ترک می کند و شرایط دستیابی به پایان سوم کلا از بین می رود. سپس در مسیر رسیدن به باس فایت Aldrich, Devourer of Gods (معمولا بالای پله های بسیار بزرگ و جلوی درب دو دهنه خیلی بزرگ که به یک سالن عظیم می رسد) یک علامت احضار روی زمین می بینید که وقتی روی آن بزنید، شما را می برد به دنیای Anri of Astora و اینجا باید به او کمک کنید تا باس Aldrich, Devourer of Gods متعلق دنیای او را شکست دهد. (اگر اوضاع بد پیش رفت و دیدید آنری دارد می میرد و شما می خواهید زنده بماند، قبل از پایان مبارزه، زود برگردید به دنیای خودتان). اگر باس Aldrich, Devourer of Gods متعلق دنیای Anri of Astora را شکست دادید (کشتن این باس ربطی به دنیای شما ندارد و در دنیای شما این باس فایت، باقی است)، در فایرلینک شراین با Ludleth صحبت کنید و او به شما Anri’s Straight Sword را می دهد. حالا اگر بعد از این موضوع، به منطقه Smouldering Lake بروید و Anri of Astora شما را ببیند، او به خاطر Horace شما حمله خواهد کرد.

کاری با pilgrim اساسین نداشته باشید. در این حالت بعدا در Darkmoon Tomb دنبال Anri of Astora بگردید (از دستگیره نزدیک بونفایر Anor Londo استفاده کنید تا پله های مارپیچ را به پایین ترین طبقه ببرید). اگر شخصیت Yuria هنوز در بازی شما حضور داشته باشد و طبق توضیحات قبلی عمل کرده و کارهایی نکرده باشید که او فایرلینک شراین را ترک کرده باشد، شما می توانید اینجا با Anri of Astora ازدواج کنید و شرایط دستیابی به پایان سوم را باز نمایید. سپس بعد از مدتی وقتی دوباره اینجا بیایید، می توانید جادوی Chameleon را بردارید و دوباره بعد از مدتی دیگر اگر اینجا بیایید می توانید Anri’s Straight Sword را بردارید.

نکته: توجه داشته باشید که مهم ترین شخصیت در روند دستیابی به پایان سوم که روند خیلی حساسی هم دارد و خیلی زود ممکن است شرایط دستیابی به آن از بین برود، شخصیت Yuria of Londor است که باید کاملا روند چگونگی ظاهر شدن او، ناراحت نکردن او و باقی ماندنش تا پایان بازی را بدانید تا در انتهای بازی، پایان سوم را کسب کنیذ. در واقع مواردی که اکنون در مورد شخصیت Anri of Astora گفتیم تنها بخشی از روند داستانی و دستیابی به پایان سوم هستند. بهتر است که برای آگاهی کامل از روند دستیابی به پایان سوم و خط داستانی شخصیت Yuria of Londor، بخش ششم راهنما که توضیحات کامل در مورد شخصیت های Yuria of Londor و Yoel of Londor و روند رسیدن به پایان مخفی بازی در آن شرح داده است را مطالعه نمایید.

در قسمت بعدی راهنما، روند ادامه مسیر از بونفایر Halfway Fortress را شرح خواهیم داد.

