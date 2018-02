عناوین ماه مارس سرویس Xbox Game Pass مشخص شد

پس از تایید حضور Rise of the Tomb Raider در بازی‌های ماه مارس Xbox Game Pass، حال از لیست کامل این ماه رونمایی شده است و مثل همیشه بازی‌های عالی و مهیجی را شاهد هستیم. در ماه مارس شاهد اضافه شدن ۸ عنوان جدید به Xbox Game Pass خواهیم بود که از برجسته‌ترین‌هایشان می‌توان به […]

پس از تایید حضور Rise of the Tomb Raider در بازی‌های ماه مارس Xbox Game Pass، حال از لیست کامل این ماه رونمایی شده است و مثل همیشه بازی‌های عالی و مهیجی را شاهد هستیم.

در ماه مارس شاهد اضافه شدن ۸ عنوان جدید به Xbox Game Pass خواهیم بود که از برجسته‌ترین‌هایشان می‌توان به Rise of the Tomb Raider ،Sea of Thieves و Resident Evil Revelations 2 اشاره کرد. اکنون لیست کامل را مشاهده می‌کنید:

Sea of Thieves

Rise of the Tomb Raider

Super Lucky’s Tale

Resident Evil Revelations 2

Oxenfree

Sonic CD

The Final Station

Euro Fishing

همان‌طور که مایکروسافت از قبل اعلام کرده بود، عناوین انحصاری ایکس‌باکس وان از این به بعد به محض انتشار در سرویس Xbox Game Pass قرار می‌گیرند و حال شاهد Sea of Thieves به عنوان اولین بازی این برنامه هستیم. در آینده نیز بازی‌های انحصاری جدید مایکروسافت مانند State of Decay 2 و Crackdown 3 راهی این سرویس خواهند شد.

Sea of Thieves همزمان با عرضه‌اش در ۲۰ مارس مصادف با ۲۹ اسفند به Xbox Game Pass افزوده می‌گردد و باقی عناوین احتمالاً در همان اوایل مارس برروی این سرویس دسترس قرار می‌گیرند.

منبع متن: gamefa