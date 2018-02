از Fighting EX Layer، انحصاری جدید PS4، رونمایی شد

در حالی که ما بازی‌های مبارزه‌ای خوب زیادی مانند Street Fighter V: Arcade Edition، Marvel vs. Capcom: Infinite، Dragon Ball FighterZ و Injustice 2 داریم ولی همیشه جا برای یکی بیشتر است. Arika سازنده سری Street Fighter Ex از یک بازی جدید با نام Fighting Ex Layer رونمایی کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، تیم Arika عصر دیروز در یک پخش زنده اطلاعاتی از بازی مبارزه‌ای جدید خود که در انحصار دستگاه PS4 خواهد بود رونمایی کرد و البته تاریخ انتشار به صورت حدودی نیز مشخص شد.

طبق اعلانات، بازی در اواخر ماه ژوئن (خرداد) در سرتاسر جهان به صورت انحصاری برای کنسول PS4 عرضه خواهد شد. البته اگر بازی در فروش موفق ظاهر شود امکان عرضه آن بر روی Steam نیز وجود دارد اما تا به الآن تنها پلتفرم رسمی عرضه PS4 می‌باشد.

بازی در دو نسخه مختلف در دسترس قرار خواهد گرفت. نسخه استاندارد 59.99 دلاری شامل 12 شخصیت و 15 دست Gougi خواهد شد که تنوع و تغییرات زیادی را برای شما در یک مسابقه به وجود می‌آورد. نسخه دیگر Light نام دارد که شامل 10 شخصیت و 5 دست Gougi می‌شود و البته با قیمت 39.99 دلار منتشر خواهد شد. Fighting Ex Layer ابتدا به صورت دیجیتالی عرضه خواهد شد، اگرچه امکان انتشار فیزیکی نیز وجود دارد که باز هم به موفقیت بازی در فروش بستگی دارد.

انتظار گویندگان انگلیسی را نداشته باشید چرا که بازی تنها با زبان ژاپنی عرضه می‌شود، البته بسیاری از طرفداران حرفه‌ای غربی این رویه را ترجیح می‌دهند. از طرف دیگر بازی در زمان لانچ از کنترلر "Legacy" پشتیبانی نخواهد کرد.

شما لیست برخی از شخصیت‌های بازی را در ادامه مشاهده می‌کنید:

Alien Snider

Blair Dame

Darun Mister

Gardua

Jack (قبلا Cracker Jack نام داشت)

Kairi

Shadowgeist (رونمایی جدید)

Shirase (تغییرات Hokuto در دسترس خواهد بود)

Skullomania

از بقیه مبارزان تا قبل از عرضه رسمی رونمایی خواهد شد.

تصویر زیر شخصیت Shadowgeist را نشان می‌دهد:

اطلاعات بیشتر به زودی منتشر خواهد شد.

Fighting Ex Layer قبل از تابستان سال جاری برای PS4 عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame