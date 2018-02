جدول فروش هفتگی بریتانیا | FIFA 18 در صدر باقی ماند

در هفته منتهی به بیست و چهارم فوریه شاهد این هستیم که عنوان بسیار محبوب FIFA 18 یک بار دیگر موفق به کسب رتبه نخست در جدول فروش هفتگی بریتانیا شده و عناوین جدیدی نظیر Metal Gear Survive را به رتبه‌های پایین‌تر فرستاده است. همانطور که اشاره شد، این هفته برای دومین هفته متوالی شاهد […]

در هفته منتهی به بیست و چهارم فوریه شاهد این هستیم که عنوان بسیار محبوب FIFA 18 یک بار دیگر موفق به کسب رتبه نخست در جدول فروش هفتگی بریتانیا شده و عناوین جدیدی نظیر Metal Gear Survive را به رتبه‌های پایین‌تر فرستاده است.

همانطور که اشاره شد، این هفته برای دومین هفته متوالی شاهد صدرنشینی آخرین عنوان شبیه ساز فوتبال EA Sports یعنی FIFA 18 هستیم. درمجموع این ششمین هفته‌ای است که این بازی موفق به کسب رتبه نخست این جدول می‌شود و فروش بالای آن را می‌توان قطعا به نوآوری‌های جدیدی که این بازی به این سری اضافه کرده، مرتبط دانست. البته عدم انتشار عناوین بزرگ نیز در هفته‌های اخیر، در صدرنشینی این بازی بی تاثیر نبوده است. عناوین جدیدی که در چند هفته اخیر به انتشار رسیده‌اند هم آنچنان عملکرد پرقدرتی در این جدول نداشتند و عموما بعد از یک یا دو هفته صدرنشینی، روند نزولی خود را در این جدول آغاز کرده‌اند به همین دلیل می‌بینیم که جدول این هفته و به خصوص سه رتبه اول آن، به بازی‌های قدیمی که چندین ماه و یا چندین سال از عرضه آن‌ها می‌گذرد، اختصاص پیدا کرده است.

از بحث صدرنشینی FIFA 18 برای دومین هفته متوالی که بگذریم، می‌رسیم به بررسی سایر رتبه‌های این جدول. در هفته منتهی به بیست و چهارم فوریه، شاهد قرار گیری عنوان همیشه در صحنه Grand Theft Auto V در رتبه دوم جدول فروش هفتگی بریتانیا هستیم. این بازی در این هفته با یک پله صعود نسبت به هفته گذشته به این رتبه رسیده است. همچنین عنوان Call of Duty: WWII نیز این هفته با یک صعود خوب پنج پله‌ای به جایگاه سوم جدول فروش هفتگی بریتانیا رسیده است.

جدیدترین بازی کپکام یعنی Monster Hunter: World نیز برای دومین هفته متوالی در رتبه چهارم باقی ماند تا روند خنثی خود را در جدول فروش بریتانیا ادامه دهد. این بازی پس از مدت محدودی که در رتبه اول قرار داشت، هفته به هفته در حال نزول در این جدول است و این هفته هم دیدیم که با یک عملکرد خنثی، به زحمت خود را بین پنج بازی پرفروش هفته در بریتانیا نگه داشته است. رتبه پنجم این جدول نیز این هفته به EA Sports UFC 3 رسیده است تا این بازی هم روند نزولی خود را بسیار کند پیش ببرد و بر خلاف نظر بسیاری که عقیده داشتند این بازی روند نزولی خود را آغاز کرده است، دیدیم که این بازی این هفته با یک پله صعود به جایگاه پنجم رسیده است. بدین ترتیب بررسی پنج بازی پرفروش این هفته در جدول فروش هفتگی بریتانیا به اتمام رسید و از شما دعوت می‌کنم که به بررسی سایر رتبه‌های این جدول، در ادامه توجه کنید.

جدیدترین و بزرگ‌ترین بازی جدید این هفته نیز Metal Gear Survive بود که به دست کونامی و بدون حضور هیدئو کوجیما به انتشار رسید و آن طور که باید و شاید نتوانست جای خالی کوجیما را پر کند. عدم حضور کوجیما در این بازی به شدت احساس می‌شود و شاید اگر کوجیما دستی در ساخت آن داشت، این بازی به چنین سرنوشتی دچار نمی‌شد و نمرات بهتری از منتقدین دریافت می‌کرد. این موضوع نشان می‌دهد که کونامی همچنان به کوجیما بسیار وابسته است و عدم حضور او در بازی‌های این استودیو تاوان سنگینی برای آن‌ها خواهد داشت که باید با آن کنار بیایند و هر طور که شده جای خالی کوجیما را پر کنند. عنوان Metal Gear Survive در اولین هفته فروش خود نتوانست جایگاهی بهتر از ششم در این جدول به دست بیاورد.

جایگاه بعدی این جدول هم به عنوان بازسازی شده (remake) و بسیار محبوب Shadow of the Colossus رسیده است که نسبت به قدمت و سن و سال این بازی، کاملا جایگاه خوبی برای آن به حساب می‌آید و نشان از این دارد که یک بازسازی خوب هر چند که قدیمی و تکراری باشد، باز هم می‌تواند دل بازی‌بازان را به دست آورد و به میزان فروش بالایی دست پیدا کند. در جایگاه‌های بعدی این جدول هم شاهد حضور دو مورد از بزرگ‌ترین و پرفروش‌ترین بازی‌های نینتندو سوییچ هستیم که تقریبا هر هفته در همین حوالی باید منتظر حضور آن‌ها باشیم تا رنگ و بوی شاد و جذابی به این جدول اضافه کنند. جایگاه هشتم جدول فروش هفتگی بریتانیا این هفته به Mario Kart 8 Deluxe رسیده و رتبه نهم را نیز عنوان Super Mario Odyssey برای خود در نظر گرفته است. جایگاه دهم این جدول نیز بدون تغییر نسبت به هفته گذشته به Assassin’s Creed Origins رسیده است تا بدین ترتیب بررسی ده بازی پرفروش این هفته در بریتانیا به پایان برسد.

اما برخی نکات جذاب جدول فروش این هفته را در اینجا برای شما مطرح خواهم کرد. جدیدترین عنوان دیپ سیلور یعنی Kingdom Come: Deliverance این هفته با ده پله سقوط نسبت به هفته قبل، از رتبه دوم به رتبه دوازدهم رسیده است و یکی از پر نوسان‌ترین بازی‌های این جدول لقب گرفته است. علاوه بر این در رتبه‌های آخر چهل بازی پرفروش این هفته نیز شاهد چند مورد بسیار تعجب آور هستیم. عناوین Uncharted 2 و همینطور Uncharted: Drake’s Fortune این هفته به دلیل تخفیف‌های خوبی که در بریتانیا دریافت کردند، پس از مدت‌ها بار دیگر به جدول فروش هفتگی بریتانیا بازگشتند و به ترتیب در جایگاه‌های سی و چهارم و سی و ششم این جدول قرار گرفتند. در پایان نیز یکی از بازی‌های جدید این هفته که از ساخته‌های باندای نامکو به حساب می‌آید و نامش هم Sword Art Online: Fatal Bullet است، در جایگاه سی و هفتم قرار گرفته است.

به جز عنوان KINGDOM COME: DELIVERANCE که از رتبه دوم در هفته گذشته این هفته به رتبه دوازدهم رسیده، سقوط‌های زیادی داشته‌ایم که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به BAYONETTA 2 اشاره کرد که از رتبه پنجم در هفته گذشته این هفته به جایگاه نوزدهم رسیده است. علاوه بر این‌ها OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION نیز نوسان زیادی را تجربه کرده و از جایگاه چهاردهم در هفته قبل، این هفته به رتبه بیست و ششم در این جدول رسیده است. همچنین علاوه بر صعود خوب CALL OF DUTY: WWII عناوین دیگری نیز دیده شده‌‌اند که جهش بسیار خوبی داشته‌اند، از این جمله می‌توان به SUPER MARIO ODYSSEY اشاره کرد که از جایگاه دوازدهم در هفته قبل، این هفته به رتبه نهم رسیده است. همچنین STAR WARS BATTLEFRONT II نیز یکی دیگر از عناوینی بوده که صعود چشم‌گیری داشته است. این بازی از جایگاه شانزدهم در هفته قبل، این هفته به رتبه یازدهم دست پیدا کرده است. عنوان محبوب TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE نیز این هفته از جایگاه بیست و هفتم به رتبه سیزدهم رسیده و یکی دیگر از صعود‌های چشم‌گیر این هفته را به نام خود رقم زده است.

در ادامه از شما دعوت می‌کنم که لیست کامل پرفروش‌ترین بازی‌های هفته بریتانیا را که در کنار پرفروش‌ترین بازی هر پلتفرم که برای شما آماده شده است را مشاهده بفرمایید. همچنین لازم به یادآوری است که اعلام کنم نتایج به دست آمده از این جدول صرفا بر اساس میزان فروش فیزیکی بازی‌ها است و میزان فروش دیجیتالی آن‌ها محاسبه نشده است، بنابراین نتایج به دست آمده از این جدول با آمار نهایی متفاوت است.

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

FIFA 18 Grand Theft Auto V Call of Duty: WWII Monster Hunter: World EA Sports UFC 3 Metal Gear Survive Shadow of the Colossus Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Odyssey Assassin’s Creed Origins

لیست کامل ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته پلی‌استیشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته ایکس‌باکس وان در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته نینتندو سوییچ در بریتانیا:

لیست ۳۰ بازی پرفروش این هفته رایانه‌های شخصی در بریتانیا:

منبع متن: gamefa