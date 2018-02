مراحل ساخت عنوان A Way Out با موفقیت به پایان رسید

بازی A Way Out توانست بعد از رونمایی در E3 2017 طی کنفرانس EA و حضور به یاد ماندنی جوزف فارنس در مراسم The Game Awards 2017 توجه بسیاری را جلب کند. به گزارش پردیس گیم، فقط یک ماه با انتشار بازی فاصله داریم و جوزف فارس در حساب رسمی توئیتر خود اعلام نمود مراحل ساخت بازی با موفقیت به اتمام رسیده است.

البته احتمالا به‌منظور بهینه‌سازی بیشتر، یک به‌روزرسان برای روز اول انتشار A Way Out عرضه خواهد شد اما به پایان رسیدن مراحل ساخت به معنای آن است که این عنوان از نظر فنی آماده انتشار و ارسال به فروشگاه‌هاست.

A Way Out برروی داستان شخصیت‌های وینسنت و لئو تمرکز می‌کند؛ دو زندانی که مسیرشان به یکدیگر می‌خورد و با هم به ماجراجویی دیوانه‌واری می‌روند. بازی را فقط می‌توان به‌صورت Co-Op تجربه نمود که از قابلیت Split-Screen منحصر به‌فرد خود بهره می‌برد بنابراین می‌توانید همزمان ببینید لئو و وینسنت مشغول به انجام چه کاری هستند. محصول قبلی Hazelight، استودیوی سازنده این بازی، عنوان Brothers: A Tale of Two Sons بود که تجربه بسیار خوبی به حساب می‌آمد.

A Way Out در 23 مارس 2018 (جمعه 3 فروردین 1397) برای پلتفرم‌های PS4 ،Xbox One و PC منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame