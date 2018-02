عنوان Co-op جدید A Way Out از کارگردان Brother: A Tale of Two Sons طی کنفرانس الکترونیک‌آرتس در E3 2017 معرفی شد و توجه بسیاری از بازیکنان را جلب کرد و حال که تنها یک ماه به عرضه‌اش باقی مانده، مطلع شده‌ایم که توسعه‌اش به پایان رسیده و اصطلاحاً گُلد شده است. جوزف فرز ( Josef […]

عنوان Co-op جدید A Way Out از کارگردان Brother: A Tale of Two Sons طی کنفرانس الکترونیک‌آرتس در E3 2017 معرفی شد و توجه بسیاری از بازیکنان را جلب کرد و حال که تنها یک ماه به عرضه‌اش باقی مانده، مطلع شده‌ایم که توسعه‌اش به پایان رسیده و اصطلاحاً گُلد شده است.

جوزف فرز ( Josef Fares)، کارگردان A Way Out، در حساب رسمی توئیتر خود این موضوع را اعلام نموده و چنین گفته است:

A Way Out گلد شده است و حتی نمی‌دانم چگونه هیجانم را توصیف کنیم. برای ۲۳ مارس آماده باشید.

A Way Out گلد شده و این یعنی هم‌اکنون آماده‌ی انتشار است. همچنین احتمالاً به‌روزرسان روز اول دریافت خواهد کرد تا تجربه‌ و اجرایش هرچه بهینه‌تر و عاری از باگ‌ باشد گرچه گلد شدن آن نشان می‌دهد که از لحاظ فنی مشکلی ندارد و آماده‌ی عرضه است.

A Way Out توسط کارگردان Brother: A Tale of Two Sons و تیم هیزلایت استودیوز (Hazelight Studios) توسعه یافته و قرار است ماجراجویی‌های هیجان‌انگیز دو زندانی با نام‌های Vincent و Leo را به نمایش بگذارد. این عنوان فقط به صورت Co-op قابل تجربه است و از Split-screen مخصوصی بهره می‌برد تا بر همه چیز اشراف داشته باشید. A Way Out در ۲۳ مارس مصادف با ۳ فروردین ۱۳۹۷ توسط الکترونیک‌آرتس برای رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa