فروش هفته اول Metal Gear Survive در بریتانیا به سختی به ۵ درصد فروش The Phantom Pain رسیده است

با انتشار عنوان Metal Gear Survive دیدیم که این بازی به هیچ وجه در حد و اندازه‌های نسخه‌های قبلی این سری عمل نکرده و به نوعی باعث دلسردی بازی‌بازان از این سری و آینده آن، بدون هیدئو کوجیما شده است.

همانطور که مشاهده کردیم این بازی در اولین هفته فروش خود جایگاه ششم را در جدول فروش هفتگی بریتانیا به دست آورد و عملکرد قابل دفاعی از خود نشان نداد. این بازی یک شکست بزرگ برای کونامی بوده است و تقریبا هیچ کس از نسخه جدید این سری راضی نیست. نسخه‌ای که با ایجاد تغییر و تحولاتی اساسی در این سری به هیچ وجه نتوانست خودش را در دل بازی‌بازان جا کند و ما عدم حضور کوجیما در این بازی را بیشتر از هر زمان دیگر توانستیم درک کنیم. اما پس از عملکرد ضعیف این بازی در جدول فروش هفتگی بریتانیا، آن هم در اولین هفته فروش آن، دنیل احمد (Daniel Ahmad) و برخی دیگر از تحلیلگران این جدول به بررسی دقیق‌تر عملکرد این بازی در بریتانیا پرداختند و به نتایج نگران کننده‌ای رسیدند که بدون شک برای تک تک طرفدارن این سری سخت و غیر قابل باور است.

عنوان Metal Gear Survive در اولین هفته فروش خود هشتاد و پنج درصد کم‌تر از Metal Gear Rising: Revengeance فروش داشته است و در مقایسه با Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain نیز این عنوان وحشت بقا تقریبا هیچ حرفی برای گفتن نداشته است و به زحمت خود را به ۵ درصد فروش بازی The Phantom Pain رسانده است. این بدان معنا است که میزان فروش هفته اول Metal Gear Survive به سختی ۵ درصد میزان فروش The Phantom Pain را پوشش داده است که واقعا جای تاسف و نگرانی است. از نظر میزان بازیکنان در استیم نیز این بازی تا به حال ۷,۸۷۱ بازی‌باز داشته است و اخیرا نیز تعداد بازیکنان هم زمان آن به رقم ناراحت کننده ۲۰ نفر رسیده است.

اما بد نیست که به نیمه پر لیوان هم نگاه کنیم. نکته روشن برای این بازی این است که در اولین هفته فروش خود توانسته بالاتر از عناوین بزرگی مانند Shadow of the Colossus, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey و همینطور Assassin’s Creed Origins قرار بگیرد که این هم فقط برای هفته اول فروش آن است و بدون شک این بازی در هفته آینده در بین ده بازی پرفروش هفته در بریتانیا مشاهده نخواهد شد. آیا اگر کونامی می‌دانست که بعد از جدایی کوجیما از آن‌ها، چنین اتفاقی برای این سری خواهد افتاد، هیچ‌گاه اجازه جدایی را به او می‌داد؟ این بازی واقعا آمار نگران کننده‌ای داشته است و بدین ترتیب نمی‌توان آینده درخشانی را برای آن متصور شد. آیا باید شاهد زوال یکی از محبوب‌ترین سری‌ بازی‌های تاریخ باشیم؟ یا کونامی برنامه را تغییر خواهد داد و روح تازه‌ای به این سری خواهد دمید؟

البته به جز کیفیت کلی بازی‌، موارد دیگری نیز در این بازی وجود دارد که باعث عصبانیت کاربران و منتقدین شده است که از این جمله می‌توان به پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای عجیب این بازی اشاره کرد که روی الکترونیک آرتز را هم سفید کرده و مقوله پرداخت‌های درون برنامه‌ای را به مرحله جدیدی رسانده است. شما می‌توانید نمرات این بازی را نیز از این آدرس مشاهده کنید.

