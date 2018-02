طبق گزارشات اخیر عنوان انحصاری کنسولی مایکروسافت یعنی The Witcher 2 Assassins Of Kings به‌زودی بروزرسان ایکس‌باکس وان ایکس خود را دریافت می‌کند. هفته گذشته بود که مایکروسافت تایید کرد بازی‌های نسل گذشته بیشتری بروزرسان ایکس‌باکس وان ایکس خود را دریافت می‌کنند؛ حال اینطور که از تصاویر انتشار یافته برداشت می‌شود، The Witcher 2 Assassins Of […]

طبق گزارشات اخیر عنوان انحصاری کنسولی مایکروسافت یعنی The Witcher 2 Assassins Of Kings به‌زودی بروزرسان ایکس‌باکس وان ایکس خود را دریافت می‌کند.

هفته گذشته بود که مایکروسافت تایید کرد بازی‌های نسل گذشته بیشتری بروزرسان ایکس‌باکس وان ایکس خود را دریافت می‌کنند؛ حال اینطور که از تصاویر انتشار یافته برداشت می‌شود، The Witcher 2 Assassins Of Kings به‌زودی بروزرسان ایکس‌باکس وان ایکس خود را دریافت خواهد کرد.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بازی The Witcher 2 Assassins Of Kings با عنوان بهینه شده برای ایکس‌باکس وان ایکس دیده می‌شود.

The Witcher 2 Assassins Of Kings در زمان عرضه یکی از برترین بازی‌های نقش آفرینی از نظر گرافیکی بود، باید دید که نسخه بهبود یافته برروی ایکس‌باکس وان ایکس چطور به‌نظر خواهد آمد.

طبق گفته مایکروسافت بازی‌های بهینه شده برای ایکس‌باکس وان ایکس از فریم‌ریت بهتر، جزئیات بیشتر و گرافیک بهتری برخوردار هستند.

عنوان The Witcher 2 Assassins Of Kings هم‌اکنون در دسترس ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس ۳۶۰ و رایانه‌های شخصی است.

منبع متن: gamefa