نیل دراکمن مخالف ساخته شدن فیلم The Last of Us است

فیلم‌نامه The Last of Us نوشته شده ولی "نیل دراکمن" (Neil Druckmann) از استودیو ناتی‌داگ امیدوار است این اتفاق هیچ‌گاه رخ ندهد؛ حداقل با فرم فعلی تبدیل به فیلم نشود. همان‌طور که احتمالا می‌دانید در حال حاضر Sony Pictures در حال کند‌وکار بازی‌های فرست‌پارتی این شرکت برای ساخت فیلم است و تعدای از عناوین ناتی‌داگ نیز توجه آن‌ها را جلب کرده است: Uncharted و The Last of Us. در حالی که اخیرا مشخص شده فیلم Uncharted اقتباسی کامل و مستقیم از بازی‌های آن نخواهد بود و یک داستان اوریجینال از جوانی‌های "نیتن دریک" (Nathan Drake) را روایت خواهد کرد، فیلم The Last of Us همچنان سرگردان است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از ScreenRant در ابتدا Sony Pictures و Screen Gems در سال 2014 اعلام کردند که قصد توسعه فیلم The Last of Us را دارند؛ تقریبا یک سال بعد از اینکه بازی عرضه شد. کارگردان پیشین فیلم‌های Spider-Man و Evil Dead یعنی "سم ریمی" (Sam Raimi) نیز به این پروژه که قرار بود فیلم‌نامه آن توسط "دراکمن" نوشته شود متصل شده بود. علیرغم وعده اولیه در ساخت اقتباس، توسعه فیلم به حاشیه رانده شد و در نهایت روند توسعه The Last of Us در سال 2016 وارد یک چرخه بی‌نهایت شد. ولی این‌گونه که به نظر می‌رسد افراد استودیو ناتی‌داگ مشکلی با آن ندارند چرا که مخالف ساخت یک اقتباس سینمایی از بازی هستند.

در گفت‌وگویی با کارگردان 10 Cloverfield Lane یعنی آقای "دن تراچنبرگ" (Dan Trachtenberg) در DICE Summit 2018، کارگردان ارشد استودیو ناتی‌داگ یعنی "نیل دراکمن" به صورت خلاصه درباره اقتباس سینمایی The Last of Us صحبت کرد و گفت که امیدوار است Screen Gems از متن و فیلم‌نامه‌ای که وی برای فیلم نوشته استفاده نکند.

"و حتی من برروی فیلم‌نامه فیلم The Last of Us کار کردم که یک اقتباس مستقیم و کامل بود و حالا که کمی از آن جدا شده‌ام، به عقب نگاه می‌کنم و حس می‌کنم که دوست ندارم آن فیلم ساخته شود. "

بدون شک بسیاری از طرفداران از به ثمر رسیدن فیلم The Last of Us هیجان‌زده خواهند شد ولی "دراکمن" در گفت‌وگویی درباره فیلم Uncharted اشاره کرد که وی و بقیه اعضا استودیو ناتی‌داگ علاقه‌ای به ساخت یک اقتباس مستقیم از بازی‌های‌شان ندارند؛ چرا که بیشتر بازی‌های‌شان به صورت طبیعی سینماتیک هستند و داستان‌های آن‌ها در حال حاضر گفته شده است. اگرچه، "دراکمن" به فیلمی که به روایت داستانی متفاوت در دنیای The Last of Us با شخصیت‌هایی متفاوت بپردازد علاقه دارد.

"شاید کاری وجود داشته باشد که بتوان آن را در آن دنیا انجام داد، یا با تمرکز برروی شخصیت‌های دیگر یا زمان دیگر؛ ولی برای من! من در اینجا از طرف تمامیِ تیم ناتی‌داگ و بسیاری از طرفداران‌مان صحبت می‌کنم، نولان نورث "نیتن دریک" است، اشلی جانسون "الی" و تروی بیکر "جول"؛ تمام. دیدن هر فرد دیگری در آن نقش‌ها کاملا دلسردکننده وناجور است. "

Sony می‌تواند از فیلم‌های کامیک‌بوکی الهام گرفته و داستانی وابسته به بازی ولی غیرمستقیم نسبت به داستان اصلی روایت کند. این کار می‌تواند سبب شود تا فیلم‌سازان نیز از آزادی و خلاقیت خود برای توسعه دنیای بازی در سینما و ساخت دنباله‌هایی بر آن استفاده کنند. مطمئنا این کار سبب خشنودی و رضایت "دراکمن" و بقیه تیم ناتی‌داگ که نمی‌خواهند داستان "جول" و "الی" مستقیما برروی پرده‌های سینما بیاید، خواهد شد.

نظر شما در این مورد چیست؟ آیا می‌خواهید داستان "جول" و "الی" را در قاب پرده نقره‌ای ببینید یا داستانی دیگر در دنیای The Last of Us؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame