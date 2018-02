عنوان Into the Breach، یک بازی تاکتیکی نقش آفرینی است و دومین بازی عرضه شده از استدیوی Subset Games بعد از FTL: Faster Than Light می‌باشد. سازندگان ارشد این عنوان جاستین ما و متیو دیویس می‌باشند و کریس اولیون و بن پرونتی به ترتیب وظیفه‌ی نویسندگی و ساخت موسیقی این بازی را بر عهده داشته‌اند. داستان این بازی در آینده‌ای دور رخ می‌دهد، جایی که بشر باید با ارتش هیولاهای غول‌پیکری که Vek نامیده می‌شوند، مبارزه کند. هم اکنون اولین نقدها و نمرات این عنوان منتشر شده و ما شما را به مطالعه‌ی آن‌ها دعوت می‌کنیم.

Digital Trends: 100

"ما به جرات می‌توانیم بگوییم که Subset حتی خود را نیز شکست داده است، این عنوان بسیار فراتر از FTL است و همچنین متمرکزتر، جالب‌تر و ارزش تکرار بیشتری دارد."

Game Informer: 93

"نتیجه‌ی این اثر، یک عنوان بی‌نقص‌تر و سخت‌تر از FTL است و البته سرگرم‌کننده‌تر و پیچیده‌تر!"

PC Gamer: 93

"دقیق، اضطراب آور، پر چالش، یک پیکیج بازی با تاکتیکی‌ترین حالت‌های ممکن."

IGN: 90

"Into The Breach یک عنوان عمیق، رضایت‌بخش و بسیار تاکتیکی است. در هر نوبت شما باید پازل‌های بسیار پیچیده‌ی جدیدی را حل کنید و گاهی اوقات هیچ راه حل کاملی وجود ندارد و شما باید هدف خود را در این قرار دهید که کمترین آسیب و مشکل را دریافت کنید. در این بازی باید از هر چیزی که یاد می‌گیرید، بیشترین بهره را ببرید. این بازی، یک عنوان تاکتیکی کوچک است که به من کمک می کند با دقت و احتیاط بیشتری بازی کنم."

GameSpot: 90

"Into The Breach یک جواهر تاکتیکی بی‌نظیر و البته یک تجربه‌ی تر و تازه و بسیار جدید است که شما را با چالش‌های خود درگیر می‌کند و مجبورتان می‌کند تا آن‌ها را بارها و بارها تکرار کنید."

We Got This Covered: 90

"با اینکه Into The Breach بسیار از عناصر موفق خود را از FTL قرض گرفته است، اما با اینحال یک بازی تاکتیکی سخت و با ارزش تکرار بسیار بالا است."

GameStar: 88

"واقعیت این است که این یک معجزه است که من توانستم نقد و بررسی این بازی را به موقع تحویل دهم. زمان زیادی طول کشید تا من Into The Breach را بازی کردم و بعد از آن دست از بازی کشیدم تا نقد و بررسی‌اش را بنویسم. مدت‌ها بود که چنین چالش دشواری را تجربه نکرده بودم."

Metacritic: 92





منبع متن: pardisgame