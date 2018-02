موفقیت‌های عنوان Horizon: Zero Dawn پس از گذشت یک سال از عرضه، کماکان ادامه دارد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، شرکت سونی در بیانیه‌ای اعلام کرده است که فروش جدیدترین عنوان استدیوی پراستعداد Guerrilla Games به تازگی از مرز 7.6 میلیون واحد گذشته است. با این حجم از استقبال، عنوان Horizon: Zero Dawn توانسته است به پرفروش‌ترین IP جدید شرکت سونی بر روی Playstation 4 تبدیل شده و رکورد جدیدی را از خود به جای بگذارد.

همانطور که می‌دانید عنوان Horizon: Zero Dawn سال گذشته در 28 فوریه عرضه شده است و پس از تحسین منتقدان و دریافت جوایز فراوان در پایان سال میلادی، حالا این رکورد را در اولین سالگرد عرضه‌ی خود ثبت کرده است. شما می‌توانید در زیر بیانیه‌‌هایی از طرف شرکت سونی و استدیوی Guerrilla Games در این مورد مشاهده کنید:

آقای "شان لیدن"، رئیس بخش آمریکای شرکت سونی:

"ما از اینکه عنوان Horizon: Zero Dawn و Horizon: Zero Dawn – The Frozen Wilds مورد استقبال تعداد زیادی از گیمرها قرار گرفته‌اند، بشدت سپاسگزار هستیم و این نشانه‌ای از عملکرد فوق‌العاده‌ی تیم سازنده‌ها در استدیوی Guerrilla Games می‌باشد. ترکیب داستانسرایی زیبا و شخصیت‌های عالی، با مکانیک‌های فوق‌العاده‌ی گیم‌پلی، بسیار به مذاق طرفداران خوش آمده است و نتیجه‌ی آن، این رکورد استثنایی در فروش است."

آقای "هرمن هالست"، مدیر عامل استدیوی Guerrilla Games:

"ما جاه‌طلبی‌های عظیمی برای Horizon: Zero Dawn داشتیم و هنگامی که به روز عرضه در حال نزدیک شدن بودیم، می‌دانستیم که طرفداران برای آن هیجان‌زده هستند اما دیدن این حجم از فروش واقعا باورنکردنی است. از زمان عرضه، میلیون‌ها گیمر با سفر Aloy همراه شدند تا در ماموریت او در کشف راز‌های پیشنیان خود، شریک شوند. ما امیدواریم که همه‌ی طرفداران به همان اندازه‌ای که ما از توسعه‌ی Horizon: Zero Dawn لذت بردیم، از تجربه‌ی آن لذت برده باشند"

نظر شما چیست؟ آیا انتظار این حجم از فروش و موفقیت را برای عنوان Horizon: Zero Dawn داشتید؟

منبع متن: pardisgame