منتظر ریمسترهای بیشتری از طرف شرکت Activision باشید

به نظر می‌رسد شرکت Activision برنامه‌های جدیدی برای بازی‌های قدیمی خود دارد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShocker، در اسناد مالی جدیدی که از طرف شرکت Activision به دست آمده است، اشاره‌‌‌‌های جالبی درباره‌ی عناوین آینده‌ی این شرکت عظیم، وجود دارد.

متن این سند مالی به این شرح است:

"ما انتظار داریم که عناوین World of Warcraft: Battle for Azeroth و نسخه‌ی جدید عنوان Call of Duty را در نیمه‌ی دوم سال 2018 عرضه کنیم. علاوه بر این، ما به ارائه‌ی محتویات بیشتر برای عناوین مختلف خود ادامه خواهیم داد که از جمله‌ی آنها می‌توان به بسته‌های اضافه شونده برای Hearthstone و Destiny 2 اشاره کرده. و همینطور نسخه‌های ریمستر شده از عناوین گذشته‌ی خود نیز در برنامه‌ی ما قرار دارند. همینطور انتظار داریم که در سال جاری حداقل 2 عنوان برای پلتفرم موبایل عرضه کنیم که بازی جدید استدیوی King نیز شامل آن می‌شود."

اگر نگاهی به آرشیو IPهای شرکت Activision بیندازیم، عناوین کلاسیکی مانند Spyro the Dragon به چشم می‌خورند که شایعاتی مبنی بر عرضه‌ی مجموعه‌ای ریمستر شده از آن در سال 2018 وجود دارد. البته با موفقیت چشمگیر عنوان Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy در سال گذشته، ادامه‌ی ساخت عناوین ریمستر کلاسیک ابدا دور از ذهن نیست. همینطور از آنجایی که امسال شاهد عرضه‌ی نسخه‌ی جدیدی از Call of Duty از طرف استدیوی Treyarch (توسعه دهندگان سری Call of Duty: Black Ops) هستیم، می‌توان انتظار ریمستری از نسخه‌ی اول Black Ops یا نسخه‌ای دیگر را داشت.

البته شایعاتی نیز مبنی بر عرضه‌ی Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy برای پلتفرم‌های دیگر مانند Nintendo Switch وجود دارد که ممکن است شامل برنامه‌ی امسال شرکت Activision باشد. نظر شما چیست؟ چه عنوان ریمستر شده‌ای را از شرکت Activision انتظار دارید؟

منبع متن: pardisgame