“به یاد روزهای کنار هم بودن…” | برترین عناوین “Co-op داستانی آفلاین” در نسل هشتم

در سال های قبل و نسل های چهارم و پنجم بازی دلیلی برای جمع کردن اعضای خانواده و برادرها و دوستان و…. کنار هم بود تا چند ساعتی را با هم لذت ببرند. اکثر بازی ها تمرکز خاصی بر تجربه دو نفره و Co op داشتند و به ویژه عناوین Beat ’em up که در آن زمان […]

در سال های قبل و نسل های چهارم و پنجم بازی دلیلی برای جمع کردن اعضای خانواده و برادرها و دوستان و…. کنار هم بود تا چند ساعتی را با هم لذت ببرند. اکثر بازی ها تمرکز خاصی بر تجربه دو نفره و Co op داشتند و به ویژه عناوین Beat ’em up که در آن زمان بسیار روی بورس بودند، همواره شامل بخش داستانی دو نفره بوده و باید از بین شخصیت های مختلف انتخاب می کردیم و به جنگ دشمنان در مسیری سخت و دشوار می رفتیم و مراحل و باس ها را رد می کردیم. اما با فراگیر شدن اینترنت، هر چه که پیش رفتیم بازی ها به سمت تک نفره شدن و داشتن بخش های چند نفره آنلاین پیش رفتند که در حقیقت باز هم همان تک نفره بود، فقط شخصیت های درون بازی تنها نبودند و با هم بودند!! اما بازیباز باز هم در اتاق خود تنها است و شاید فقط از طریق چت و به صورت صوتی با دیگران حرف بزند ولی دیگر کسی کنار او نیست. تازه در این مورد هم ۹۰ درصد بازی ها شوترهای آنلاین هستند و زیاد شاهد دیگر سبک ها مثلا اکشن ماجرایی و هک اند اسلش و … به صورت دو نفره و Co-op نیستیم. به هرحال این اتفاقی است که با پیشرفت تکنولوژی افتاده است و بیشتر هم خواهد شد و اجتناب ناپذیر هم هست. همه از هم دورتر شده ایم و ارتباطات کاملا مجازی است. دیگر دوستتان به خانه شما نمی آید که با هم بازی کنید. بلکه آنلاین بازی می کنید و هم را از نزدیک نمی بینید. اما یک مورد در این بحث وجود دارد که بسیار ناراحت کننده تر از سایر موضوعات است. بسیاری از بازیبازان سرانجام روزی پدر خواهند شد و خیلی از آن ها اکنون پدر فرزندی هستند که مانند پدرش به بازی علاقه دارد و اکنون اگر یک پدر بخواهد با فرزندش بنشیند و یک بازی جذاب دو نفره را تجربه کند واقعا چه عنوانی برای او وجود دارد؟ چه گزینه هایی دارد؟ او که نمی تواند با پسر یا دخترش، شوتر، آن هم آنلاین بازی کند. از طرفی هم بازی های کودکانه ای که با قابلیت دو نفره وجود دارند خیلی بی کیفیت هستند و هرگز یک پدر گیمر را علاقمند نمی کنند و برای او لذتی ندارند. اینجاست که بازی هایی مثل Knack 2 و Rayman Legends ارزشمند می شوند زیرا هنوز به بخش دو نفره داستانی آفلاین احترام می گذارند و هم برای سن پایین تر مناسبند و هم برای بازیبازان با سن بالاتر. انصافا هیچ چیزی لذت یک بازی دو نفره آفلاین در کنار هم را ندارد، هر چقدر هم که سرعت اینترنتتان خوب باشد باز هم بازی دونفره آفلاین با یک دوست یا برادر و خواهر و پدر چیز دیگری است. بحث امروز ما در مورد همین بازی های دو نفره جذاب داستانی در نسل هشتم است که در اختیار ما برای بازی دونفره آفلاین قرار دارند. در واقع به جای نام بردن از عناوین قدیمی کواپ داستانی که بسیار هم زیاد و با کیفیت بودند، تصمیم گرفتم برای این که مقاله کاربردی تر باشد تنها برترین بازی های “دونفره آفلاین داستانی” در نسل اخیر را معرفی کنم تا کسانی که به دنبال این بازی ها می گردند بتوانند گزینه های خود را پیدا کنند. شاید اگر در لیست، برترین بازی های دونفره آفلاین کل تاریخ را قرار می دادیم کیفیت لیستمان بسیار بالاتر می رفت ولی این گونه، مطلب ما بیشتر به بازیبازان در نسل هشتم کمک خواهد کرد زیرا کسی دیگر الان به سراغ بازی دو نفره آفلاین نسل پنجمی نمی رود و می خواهد بداند در حال حاضر و در نسل هشتم چه گزینه هایی دارد.

در این مطلب قصد داریم تا به ۱۵ بازی برتر دارای یخش “Co-op داستانی آفلاین” در نسل هشتم اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. عناوینی که هر کدام می توانند لذت نوستالژیک انجام یک بازی دو نفره در کنار هم را دوباره به ما هدیه دهند و سرگرمی از جنس بازی های دونفره قدیمی را برایمان به ارمغان داشته باشند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. در ابتدا لطفا توجه داشته باشید که از هر فرنچایز یک بازی در این لیست قرار گرفته است و شاهد دو بازی از یک فرنچایز مشترک نخواهید بود. باید به این موضوع هم اشاره کنم که عناوین شبیه ساز فوتبال و سبک مباره ای و ریسینگ که کلا همیشه و از قدیم تا امروز و تا آینده قطعا دارای بخش دو نفره هستند و کلا و ذاتشان بازی دو نفره است، در لیست ما قرار نگرفته اند و تمرکز ما بر روی عناوین “داستانی دو نفره آفلاین” است نه یک مسابقه فیفا یا تکن ۷ بین دو نفر. همچنین عناوینی مثل دستینی که بخش داستانی دو نفره دارند ولی فقط آنلاین هستند هم در لیست ما قرار ندارند و آفلاین بودن بخش دو نفره از خصوصیات اصلی بازی های این لیست محسوب می گردد. همچنین پر واضح است جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین در نسل هشتم ” به انتخاب بنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. همچنین لازم به ذکر است که رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی بسیار ضعیف و بی کیفیت را بیاورد و در جایگاه اول لیست برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد. قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر عنوانی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و ساعت های لذتیخش تری را به صورت دو نفره پای آن بازی گذرانده باشد، طبیعی است که آن را بالاتر قرار خواهد داد.

البته لازم به ذکر است که ما در این مطلب سعی کرده ایم تا عناوینی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان و منابع معتبر گیمینگ دنیا در مورد لذتبخش و باکیفیت بودن بخش دونفره داستانی آفلاین آن ها برقرار است و بدون شک بازی های این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین در نسل هشتم، با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی برتر دو نفره نسل هشتم است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. نکته بعدی این که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می تواند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده نگاه کنید که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد و یا با برخی از بازی های دونفره که می توانید با دوستانتان تجربه کنید آشنا می شوید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب “برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین در نسل هشتم ” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۵ – Guns, Gore & Cannoli

سازنده: Claeys Brothers Arts



ناشر: Crazy Monkey Studios

ژانر: Action Shooter 2D

پلتفرم ها: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows ,Switch

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۷۴/۱۰۰

با عنوان Guns, Gore & Cannoli خیلی اتفاقی آشنا شدم و زمانی که در فروشگاه پلی استیشن دنبال “تم رایگان” می گشتم با تمی از آن برخورد کردم و نام آن را شنیدم و البته تمش را هم گرفتم!! سپس بعد از مدتی که دیدم این بازی در یکی از Flash Sale های فوق العاده سونی تخفیف بسیار خوبی خورده است آن را خریداری کردم و به تجربه آن مشغول شدم و راستش را بخواهید همین چند روز قبل هم که برای این مقاله تحقیق می کردم و دوباره نام این عنوان را دیدم و مخصوصا با توجه به این که نسخه دوم آن نیز (که این باتر بی خیال زامبی ها شده و به دوره جنگ جهانی رفته) معرفی شد، دوباره Guns, Gore & Cannoli را که دیتای آن را داشتم بر روی کنسول ریخته و آن را تجربه کردم. بگذارید تا ابتدا اطلاعات بیشتری را در مورد این بازی در اختیار شما قرار دهم. بازی Guns, Gore & Cannoli که در ژانر Action Shooter 2D قرار دارد، توسط استودیو Claeys Brothers Arts ساخته شد و Crazy Monkey Studios در سال ۲۰۱۵ آن را برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows و Switch منتشر کرد.

واقعا باید گفت سبک دو بعدی از همان قدیم تا به امروز که در نسل هشتم هستیم تقریبا بهترین ژانر برای بازی دو نفره بوده و هست از همان زمان “شورش در شهر” گرفته تا امروز و بازی هایی مثل Trine و Guns, Gore & Cannoli، همچنان این ژانر “خوراک” بازی دو نفره است و در همین مقاله نیز ۶ بازی به صورت ۲ و ۲٫۵ بعدی هستند که نشان از محبوبیت و کیفیت بالای این ژانر برای بازی های Co-op دارد. در بازی Guns, Gore & Cannoli به سال ۱۹۲۵ می رویم و قرار است تا یکی از سریع ترین و جذاب ترین و اکشن ترین شوترهای دو بعدی که تاکنون دیده اید را تجربه نمایید. در مطلبی که در مورد این بازی می خواندم از عبارت “non-stop, action-packed, completely over-the-top, fast-paced, platform game” در خصوص بازی Guns, Gore & Cannoli استفاده شده بود که واقعا همین عبارت خودش گویای همه چیز است. عنوانی که در آن خشم و خیانت و دوستی و انتقام و جنایت و جنایتکار و البته سیلی از زامبی های مختلف را خواهید دید و بهترین کار این است که دو نفره و یا حتی ۴ نفره به استقبال این موج های پر خروش بروید.

Guns, Gore & Cannoli موفق گردید تا بازخوردها و امتیازات تقریبا خوبی را دریافت نماید و از مجموع این بارخوردها نیز نهایتا توانست امتیاز متای ۷۴/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده عنوانی با کیفیت مناسب است و قطعا وجود بخش دو نفره داستانی آفلاین یکی از مزیت های این بازی به حساب می آید که لذت بازی کردن آن را چند برابر می کند. ترکیب مافیا و خانواده های مافیایی و روایط و جنایات آن ها با زامبی ها و توطئه و .. یک ترکیب عحیب و غریب ولی خیلی باحال را شکل داده است که دقیقا مانند اسم بازی عجیب است، اما شما را شدیدا به خود معتاد می کند و بهترین صحبت در مورد این بازی همین است که فقط گیف هایی را که برایتان قرار داده ببینید تا همه چیز دستگیرتان شود و می دانم که خیلی هایتان بعد از این مقاله که دقیقا هدفش معرفی بازی های کواپ خوب به شماست، به سراغ تجربه این بازی جذاب خواهید رفت. وقتی صحبت از بازی های جذاب دارای بخش دو نفره داستانی آفلاین باشد، می توانیم از بازی Guns, Gore & Cannoli نیز یاد کنیم و این عنوان در لیست ما از “برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین” در نسل هشتم در جایگاه پانزدهم قرار می گیرد.

۱۴- Knack 2

سازنده: SIE Japan Studio



ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Action Adventure

پلتفرم ها: PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۷

امتیاز متا: ۷۰/۱۰۰

بازی نخست Knack عنوانی بود که در سال ۲۰۱۳ به طور انحصاری و به صورت یک لانچ تایتل برای پلی استیشن ۴ منتشر شد و با امتیازمتای ۵۴ که برای یک بازی انحصاری لانچ تایتل پلی استیشن ۴ ناامید کننده است کار خود را پایان داد و بدجوری توی سرش کوبیدند! خیلی ها اصلا فکر نمی کردند که با این شروع ضعیف Knack، سونی مجددا این فرنچایز را ادامه دهد و گمان می کردیم که این سری تبدیل به یک بازی تک قسمتی شد و در گورستان تاریخ دفن خواهد شد اما سونی عنوانی را که در آن پتانسیل خوبی می دید ادامه داد و این بار مارک سرنی که باز هم در نقش کارگردان بازی و خالق آن حضور دارد، از خیلی از اشتباهات بازی اول درس گرفت و عنوان سرگرم کننده ای را ساخت مخصوصا به واسطه قابلیت Co-op آفلاین خیلی بهتر از بازی اول عمل کرد و حالا ممکن است که شاهد تکمیل ۳ گانه نیز باشیم. بازی Knack 2 نیز که مانند بازی نخست در ژانر Action Adventure قرار دارد، توسط SIE Japan Studio ساخته شد و کمپانی Sony Interactive Entertainment در سال ۲۰۱۷ آن را انحصارا برای PlayStation 4 منتشر کرد. بارزترین خصوصیت عنوان Knack 2 وجود قابلیت Co-op آفلاین و سرگرم کننده بودن آن است و تکیه بر قابلیت بازی دونفره بسیار جذاب و هیجان انگیز که در بازی اول وجود نداشت، بازخوردهای Knack 2 را بسیار مثبت تر کرد و امتیازات آن را بالاتر برد.

بخش دو نفره و Co-op آفلاین بازی، معرکه و بی نهایت لذتبخش است و می توانید به همراه خانواده یا دوستان یا فرزند خود، کمپین بازی را با جذابیت بسیار عالی گیم پلی و حملات ترکیبی دو نفره و … تجربه کنید و بسیار لذت ببرید. در واقع در بازار امروز، وجود چنین عناوین دونفره آفلاین در سبک هایی مثل اکشن ماجرایی که کمپین و بخش داستانی خود را به صورت دو نفره در اختیار بازیبازان قرار دهند، تقریبا به سمت عدد صفر میل می کند و در این حالت وقتی که بخواهید مثلا یک بازی مناسب با هر سنی را همراه خانواده و فرزند به صورت دو نفره آفلاین بازی کنید، عناوینی مثل Knack 2 ارزشمند می شوند. باید بگویم اگر از نسخه اول این بازی خوشتان نیامده است اصلا دلیل بر آن نیست که از نسخه دوم هم لذت نبرید مخصوصا به صورت Co-op، زیرا که سازندگان خیلی عالی از مشکلات نسخه اول درس گرفته و بسیاری از آن ها را اصلاح کردند. البته بازی هنوز ایراداتی در بخش داستان و … داراست اما بدون هیچ شک و تردیدی Knack 2 یک عنوان باکیفیت و جذاب و ارزشمند برای بازی کردن است. Knack 2 همانطور که اشاره شد، موفق گردید تا بازخوردها و امتیازات نسبتا خوب و بسیار بهتری را نسبت به بازی اول خود دریافت نماید و از مجموع این بارخوردها نیز نهایتا توانست امتیاز متای ۷۰/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده عنوانی دونفره جذاب است و قطعا وجود بخش دو نفره داستانی آفلاین یکی از مزیت های این بازی زیبا و بهتر است بگوییم برترین مزیت آن به حساب می آید.

وقتی نقدهای این بازی را مطالعه می کنیم مشاهده می شود که تقریبا همگی از آن به عنوان یک بازی جذاب و هیجان انگیز و از همه مهم تر”سرگرم کننده” (مخصوصا به صورت دو نفره) یاد کرده اند که قابلیت کواپ آن بسیار جذاب است و بسیاری از ایرادات نسخه اول را رفع نموده است. Knack 2 عنوانی است که کاملا ارزش تجربه کردن را داراست و یک بازی کاملا سرگرم کننده و جذاب است که بسیار بسیار موفق تر و باکیفیت تر از نسخه اول عمل کرده است. یک عنوان اکشن ماجرایی پلتفرمینگ-پازل سرگرم کننده و جذاب که بیشتر با تاکید و تمرکز بر روی بخش Co-op ساخته شده و یادآور این نکته است که عناوین سبک اکشن پلتفرمر هنوز زنده و سرحال هستند و وجود دارند. تجربه این عنوان چه برای بازیبازان با سن کمتر در درجات سختی آسان و نرمال و چه برای بازیبازان هاردکور علاقمند به اکشن ماجرایی با المان های پلتفرمینگ و پازل در درجات سختی بالا لذتبخش و هیجان انگیز است. زمانی که بخواهیم از برترین بازی های دارای بخش دو نفره داستانی آفلاین در نسل هشتم که این روزها بسیار هم کمیاب شده اند، نام ببریم، بایستی از بازی Knack 2 نیز یاد کنیم و این عنوان در لیست ما از “برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین” در نسل هشتم در جایگاه پانزدهم قرار می گیرد.

۱۳ – Little Big Planet 3

سازنده: Media Molecule



ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Puzzle-Platformer

پلتفرم ها: PlayStation 3, PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۸۰/۱۰۰

Little Big Planet به شما می گوید “این دنیا مال توست. هر کار می خواهی در آن انجام بده و هر هنری میخواهی در آن پیاده کن. خلق کن و بساز و در اختیار دوستانت هم بگذار تا دنیای تو را بازی کنند. خلق کن و به اشتراک بگذار.” وقتی نسخه اول این فرنچایز در سال ۲۰۰۸ منتشر شد تمام صنعت بازی را شگفت زده کرد و با نسخه دوم که ادامه مستقیم عنوان تحسین شده اول برای پلی استیشن ۳ بود، این شگفتی کامل تر هم شد و بیش از ۳ میلیون مرحله ای که بازیبازان در نسخه اول ساخته بودند، به عنوان دوم نیز انتقال یافت و قابل بازی و حتی قابل ویرایش بود. البته بازی دوم در حقیقت سومین نسخه در این سری به حساب می آمد زیرا که یک عنوان از این سری نیز برای کنسول پلی استیشن پرتابل یا همان پی اس پی در سال ۲۰۰۹ منتشر شده بود. Little Big Planet و Little Big Planet 2 هرگز یک بازی معمولی نبودند، بلکه فوران خلاقیت در دورانی بودند که حتی ذره ای خلاقیت در یک بازی ارزش فراوانی پیدا کرده و زیاد هم در بازی ها دیده نمی شد. تنها کافی بود چند دقیقه از بازی را نگاه کنید تا بفهمید انسان هایی که این بازی ها را ساخته اند نوابغی هنزمند هستند، تصور آن دنیا و واقعیت بخشیدن به آن در قالب یک بازی رایانه ای کاری بود که شاید تنها از عهده نوابغ مدیا ملکول بر می آمد و بس، زیرا تا آن زمان چنین بازی را ندیده بودیم.

این فرنچایز برخلاف اسم کوچکش، یک غول انحصاری سونی است و برای سازندگانش در مدیاملکول اعتباری فراوان در دنیای بازی های رایانه ای دست و پا کرد تا اکنون بازی بعدی آنها یعنی دریمز یک بازی بسیار خاص و مورد انتظار باشد. در دوره زمانه قحطی خلاقیت، سازندگان سری Little Big Planet، فرنچایزی خلق کردند که تار و پود و ذات بازی، خلاقیت است و تاییدی دیگر بر این بود که سونی حرف اول و آخر را از نظر بازی های انحصاری در دنیای گیم می زند و مخصوصا از نظر پوشش سلیقه های مختلف در بازی های انحصاری، بی نظیر عمل می کند. با ورود به نسل هشتم کاملا قابل انتظار بود که سونی یک نسخه جدید از این سری را برای پلی استیشن ۴ در نظر بگیرد و همین اتفاق هم رخ داد و بازی سوم سری معرفی گردید که البته مشخص شد سازندگانش هنوز هم کنسول پلی استیشن ۳ را از یاد نبرده بودند و نسخه نسل هفتمی این بازی نیز وجود داشت. بازی Little Big Planet 3 که به مانند دو شماره قبلی خود در ژانر Puzzle-Platformer قرار دارد، مثل همیشه توسط استودیو Media Molecule ساخته شد و کمپانی Sony Interactive Entertainment در سال ۲۰۱۴ آن را برای پلتفرم های PlayStation 3 و PlayStation 4 منتشر کرد.

یکی از مهم ترین بخش ها که در نسخه سوم در بازی قرار داده شده بود، قابلیت بازی Co-op جذاب و هیجان انگیزی بود که باعث می شد پیشروی در محیط و حل کردن معماها و پازل های مختلف بسیار جذاب و لذتبخش تر شود. Little Big Planet 3 موفق گردید تا بازخوردها و امتیازات مثبتی مانند امتیاز ۹۵ از God is a Geek، امتیاز ۹۳ از Game Informer، امتیاز ۹۲ از IGN و امتیاز ۹۰ از Polygon را دریافت نماید و از مجموع این بارخوردها نیز نهایتا توانست امتیاز متای خوب ۸۰/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که هرچند اصلا در حد امتیازات دو بازی نخست نیست، ولی نشان دهنده عنوانی با کیفیت است و قطعا وجود بخش دو نفره داستانی آفلاین یکی از مزیت های این بازی زیبا به حساب می آید. وقتی قصد داشته باشیم از برترین بازی های دارای بخش دو نفره داستانی آفلاین نام ببریم، جا دارد تا از بازی Little Big Planet 3 نیز یاد کنیم و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین” در نسل هشتم در جایگاه چهاردهم قرار می گیرد.

۱۲- Gears of War 4

سازنده: The Coalition



ناشر: Microsoft Studios

ژانر: Third-Person Shooter

پلتفرم ها: Xbox One, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۸۴/۱۰۰

واقعا قرار دادن قابلیت تجربه دو نفره داستانی و آفلاین بازی Gears of War 4 یک مزیت خیلی خیلی بزرگ و یک تصمیم فوق العاده هوشمندانه از سوی سازندگان بازی بوده است که سبب شده است بازیبازان بتوانند تجربه لذتبخش بازی کردن دو نفره بخش کمپین این بازی را داشته باشند و لذت ناب کشتن لوکاست ها را با یکدیگر و در کنار هم تجربه نمایند. در خصوص بازی Gears of War 4 حرف و حدیث های زیادی وجود داشت و این عنوان لااقل از دیدگاه منتقدان و البته خیلی از طرفداران، دقیقا آن موفقیت ۳ گانه بی تکرار و شاهکار بازی را نتوانست تکرار نماید و خب واقعا هم ادامه مسیر و کسب نمره ای مشابه ۳ شاهکار با امتیازات ۹۴ و ۹۳ و ۹۱ کار بسیار بسیار سختی است مخصوصا وقتی که یک فرمول مقداری تکراری شده باشد، ولی نمی توان کتمان کرد که سازندگان نسخه چهارم با تغییرات خوبی که نسبت به ۳ گانه اصلی در بازی ایجاد کردند حال و هوای یک عنوان جدید را به نسخه چهارم بخشیدند و با این که گاها به همین خاطر هم نمره از این بازی کم شد ولی مطمئن باشید که اگر می آمدند و یک بازی دقیقا مانند ۳ نسخه اول می ساختند همین منتقدان خیلی بیشتر نمره کم می کردند و می گفتند بازی که یک نسل جلو آمده باید به اندازه یک نسل هم پیشرفت کند. هیچ کس نمی تواند منکر این باشد که بازی Gears of War 4 تاکنون یکی از لذتبخش ترین و باکیفیت ترین شوترهای سوم شخص نسل هشتم است و وجود قابلیت تجربه دو نفره آفلاین بخش داستانی بازی یکی از مزیت های فوق العاده این بازی به حساب می آید مخصوصا در روزگاری که زیاد خبری از چنین عناوینی با چنین کیفیتی به صورت دو نفره نیست و برای علاقمندان به بازی های دونفره آفلاین، وجود عنوانی با کیفیت بازی Gears of War 4 مثل یک المس ارزشمند است.

بازی Gears of War 4 که همان طور که می دانید به مانند همیشه در ژانر Third-Person Shooter قرار دارد، توسط استودیو The Coalition ساخته شد و کمپانی Microsoft Studios در سال ۲۰۱۶ آن را برای پلتفرم های Xbox One و Microsoft Windows منتشر کرد. Gears of War 4 همان طور که از نامش پیداست چهارمین نسخه از سری اصلی و پنجمین نسخه در کل این فرنچایز است (یک بازی اسپین آف با نام Judgement هم در این سری وجود دارد) و همین طور اولین نسخه این سری است که توسط استودیو اپیک گیمز و خالق اصلی سری یعنی کلیف بلزینیسکی ساخته نشده است. این شوتر زیبا موفق گردید تا بازخوردها و امتیازات خوبی مانند امتیاز ۹۵ از God is a Geek، امتیاز ۹۳ از Game Informer، امتیاز ۹۲ از IGN و امتیاز ۹۰ از Polygon را دریافت نماید و از مجموع این بارخوردها نیز نهایتا توانست امتیاز متای ۸۴/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده عنوانی با کیفیت است و قطعا وجود بخش دو نفره داستانی آفلاین یکی از مزیت های این بازی زیبا به حساب می آید. در نقدهای بازی بسیار از مبارزات جذاب و گرافیک و Set piece های بازی تعریف و تمجید شد و در مقابل، اکثر نمراتی که از بازی کم شده بود در مورد بخش کمپین بازی و داستان آن بود.

از لحاظ داستانی وقایع این عنوان ۲۵ سال بعد از داستان بازی Gears of War 3 رخ می دهد که بشریت در سیاره Sera درگیر مسائلی سخت و دشوار است و مجبور به یافتن راه هایی جدید برای بقا شده است و باید در برابر طوفان هایی مخوف و عظیم به نام “Windflares” نیز مقاومت کند. در دنیای بازی تنها چیزی در حدود ۱۰۰ هزار انسان باقی مانده اند که گروه دوباره شکل گرفته Coalition of Ordered Governments یا همان COG، برای محافظت از آنها و جلوگیری از انقراض بشر، شهرهایی با دیوارهایی بزرگ ساخته اند تا مردم را از خطرات بیرونی محافظت نماید. گروهی نیز در خارج از این شهرها زندگی می کنند و نام خود را “Outsiders” گذاشته اند و از قوانین COG تبعیت نمی کنند و برای جمع آوری منابع، به مناطق تحت پوشش COG حمله نیز می کنند. داستان اصلی بازی بر دو شخصیت J.D. Fenix که پسر مارکوس فینیکس افسانه ای است و Anya Stroud تمرکز دارد که در کنار دوستانشان Delmont “Del” Walker و Kait Diaz در برابر خطر جدیدی که بقای انسان ها را تهدید می کند می جنگند. تجربه بخش داستانی بازی به صورت آفلاین Co-op فوق العاده جذاب و لذتبخش است و در واقع می توان گفت لذت اصلی بخش داستانی بازی، تجربه آن به صورت دو نفره است. در نهایت باید گفت هرگاه بخواهیم از برترین بازی های دارای بخش دو نفره داستانی آفلاین که این روزها بسیار هم کمیاب شده اند، نام ببریم، بایستی از بازی Gears of War 4 نیز یاد کنیم و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین” در نسل هشتم در جایگاه دوازدهم قرار می گیرد.

۱۱- Cuphead

سازنده: StudioMDHR



ناشر: StudioMDHR

ژانر: Run and Gun – Side-scrolling

پلتفرم ها: Microsoft Windows و Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۷

امتیاز متا: ۸۸/۱۰۰

خیلی کم تعداد هستند عناوین انحصاری ایکس باکس که واقعا دوست دارم آنها را بازی کنم و به جز سری هیلو و Alan Wake تقریبا عنوان خاص دیگری نیست که حسرت بازی کردن آن را داشته باشم (خوشبختانه ۳ گانه شاکار گیرز را تجربه کرده ام) اما در نسل هشتم یک بازی دیگر به این عناوین اضافه شد و آن هم یک شاهکار دو بعدی فوق العاده است به نام Cuphead که اصلا برای دارک سولز بازها مثل یک آرامبخش است و در واقع خوراک هاردکوربازان است!! عنوانی بی نظیر که سرتاسر طراحی دنیا و شخصیت هایش با گیم پلی آن در تضاد مطلق هستند و همین هم آن را بسیار فوق العاده تر می کند. یک بازی کارتونی با شخصیتی با مزه که کله اش مثل فنجان است در کنار برادرش Mugman و دنیایی شاد، اما یک جهنم واقعی در گیم پلی که ممکن است هر بازیبازی را مجبور کند بی خیال بازی کردن شود و به خاطر سختی وحشتناک آن، عطایش را به لقایش ببخشد. این بازی دو بعدی زیبا یادآور عناوین دو بعدی هاردکور قدیمی که کواپ نیز داشتند مانند Contra و این قبیل بازی هاست و ساخته شده تا شما و دوستتان یا برادر و خواهرتان را کنار هم بنشاند و ساعت ها با هم زجر بکشید و از این زجر کشیدن لذت ببرید.

این نوع بازی های هاردکور و جذاب، این روزها در حالت تک نفره هم کمیاب هستند چه برسد به یک بازی هاردکور بی نظیر کواپ که دقیقا این روزها مثل یک نعمت است و می تواند دو بازیباز حرفه ای را کنار هم ساعت ها سرگرم نماید. بگذارید تا بیشتر شما را با این عنوان و سازنده های آن آشنا کنیم. بازی Cuphead که در ژانر Run and Gun و Side-scrolling قرار دارد، توسط StudioMDHR ساخته شد و همین کمپانی در سال ۲۰۱۷ آن را برای پلتفرم های Microsoft Windows و Xbox One منتشر کرد. شما باید یک نفره با شخصیت کله فنجانی و یا دو نفره به همراه برادر او Mugman، به نبرد با دشمنان و باس هایی مرگبار بروید تا بتوانید بدهی خود را به شیطان پرداخت نمایید (می بینید؟ تضاد مطلق). نوع طراحی و انیمیشن های بازی کاملا الهام گرفته از استایل انیمیشنی rubber hose هستند که نخستین استایل انیمیشن است که در صنعت انیمیشن آمریکا رایج و استاندارد سازی شد.

لازم به ذکر است که استایل انیمیشنی rubber hose در کارتون های دهه ۱۹۳۰ مانند کارهای استودیوهای Fleischer و Walt Disney Animation استفاده می شد. Cuphead موفق گردید تا بازخوردها و امتیازات بسیار خوبی مانند امتیاز ۱۰۰ از Giant Bomb، امتیاز ۹۵ از Destructoid، امتیاز ۸۵ از Polygon و امتیاز ۸۰ از GameSpot را دریافت نماید و از مجموع این بارخوردها نیز نهایتا توانست امتیاز متای عالی ۸۸/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده عنوانی فوق العاده با کیفیت است و قطعا وجود بخش دو نفره داستانی آفلاین یکی از مزیت های این بازی زیبا به حساب می آید. بازی چه از نظر نمرات و چه از نظر فروش بسیار موفق عمل کرد و تا پایان سال ۲۰۱۷، بیشتر از ۲ میلیون نسخه از Cuphead به فروش رسیده است که آماری عالی است. بی تردید وقتی بخواهیم از برترین بازی های دارای بخش دو نفره داستانی آفلاین که این روزها خیلی خیلی کم تعداد هستند، نام ببریم، بایستی از بازی Cuphead نیز یاد کنیم و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین” در نسل هشتم در جایگاه یازدهم قرار می گیرد.

۱۰ – Trine 2

سازنده: Frozenbyte

ناشر: Frozenbyte, Nintendo Co., Ltd., Atlus, Atlus USA

ژانر: Platform/Puzzle, Action RPG

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows ,OS X ,Linux ,PlayStation 3 ,PlayStation 4 ,Xbox 360 ,Wii U ,Nvidia Shield

سال انتشار: ۲۰۱۱

امتیاز متا: ۸۵/۱۰۰

نقطه عطف و برگ برنده فرنچایز Trine، فضاسازی، طراحی هنری، رنگ بندی و مجموعا جلوه های بصری شاهکار آن بود که روح و قلب هر بیننده و بازیباز و منتقدی را تسخیر می کرد. گرافیکی بسیار آرامش بخش، چشم نواز و لطیف که وقتی به آن نگاه می کنیم حس تازگی و طراوت دارد زیرا گرافیک هنری اش بی نظیر است و هنر هم هیچ گاه خسته کننده و تکراری نمی شود و در گذر زمان رنگ کهنگی به خود نمی گیرد. بازی نخست این سری در سال ۲۰۰۹ منتشر شده و نام استودیو Frozenbyte را مطرح نمود و موفق شد تا امتیازات بسیار ارزشمند و همینطور متای بسیار عالی ۸۳ را کسب نماید. بعد از آن سازندگان با مقداری کار بیشتر و رفع ایرادات نسخه اول و بازخوردهای طرفداران، نسخه دوم را با کیفیتی بسیار بهتر از قبل معرفی و منتشر کردند. بازی Trine II که در ژانر Platform/Puzzle و Action RPG قرار دارد، توسط سازنده نسخه اول یعنی استودیو Frozenbyte ساخته شد و کمپانی های Frozenbyte, Nintendo Co., Ltd. و Atlus در سال ۲۰۱۱ و سپس طی سال های بعد، آن را برای پلتفرم های Microsoft Windows ,OS X ,Linux ,PlayStation 3 ,PlayStation 4 ,Xbox 360 ,Wii U و حتی Nvidia Shield منتشر کردند. Trine 2 یک داستان کاملا ساده و معمولی و کلیشه ای از نبرد سیاهی و شیطان مطلق در برابر سپیدی و نیکی محض را روایت می کند و قهرمانان کاملا سپید قصه که ما هستیم، نباید شکست بخورند و آدم خوب ها باید در انتها پیروز شوند و دنیا را نجات دهند. Trine 2 از لحاظ بصری همان طور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ام “نقطه تلاقی هنر ناب با صنعت باز‌ی‌سازی است و جلوه‌گاه طراحی و خلق یک تابلوی هنری بی‌نظیر در قالب یک بازی رایانه‌ای محسوب می‌شود.”

این بازی از خوش گرافیک ترین و شگفت انگیزترین عناوین از لحاظ بصری است و از آن عناوینی به حساب می آید که وقتی بخواهیم برای شخصی از وجود هنر طراحی و زیبایی بصری در بازی های رایانه ای مثالی بزنیم، گزینه ای کاملا مناسب و زیباست که چشم هر بیننده ای را به زیبایی خود خیره می کند و به آن مانند یک تابلوی نقاشی متحرک نگاه می شود. Trine 2 با سادگی و بی آلایشی خود، چنان زیباست که وقتی دارید در محیط های آن حرکت می کنید و به موسیقی پس زمینه آن گوش می دهید انگار جادو شده اید و محو زیبایی مطل آن خواهید شد. Trine II موفق گردید تا بازخوردها و امتیازات خوبی را دریافت نماید و امتیازاتی مانند امتیاز ۹ از IGN، امتیاز ۸۵ از گیم اسپات، ۸۵ از Destructoid و ۸۸ را از Game Informer کسب کرد. این عنوان از مجموع این بارخوردها نیز نهایتا توانست امتیاز متای ۸۵/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده عنوانی با کیفیت است و قطعا وجود بخش دو نفره و همینطور ۳ نفره داستانی آفلاین یکی از مزیت های مهم و اصلی این بازی زیبا به حساب می آید.

Trine 2 لذتی چند ساعته از یک بازی فوق العاده چشم نواز و زیبا و مخصوصا با تکیه بر Co-op آفلاین و آنلاین دو و سه نفره را برای بازیبازان به همراه دارد و توجه زیادی را نیز به خود جلب نمود که البته الحق والانصاف هم این بازی کاملا شایسته این توجهات و موفقیتی است که به دست آورده. این بازی در زمینه گیم پلی هم هیچ چیزی از گرافیک بی نظیر خود کم ندارد و آن قدر عالی و خوش ساخت است که چه به صورت تک نفره و چه دو یا ۳ نفره از گیم پلی معرکه آن لذت خواهید برد. شما برای پیشروی در مراحل اصلی و فرعی Trine 2 همانند نسخه‌ اول ۳ شخصیت مختلف را در اختیار دارید که بایستی به طور مداوم در شرایط مختلف بازی و برحسب موقعیت، آن ها را انتخاب کنید. در بازی اگر بخواهید آن را به صورت Co-op پیش ببرید هر بازیباز کنترل یکی از شخصیت های شوالیه، جادوگر و دزد را بر عهده می گیرد و باید با کمک کردن به یکدیگر از مراحل و موانع مختلف بازی عبور و برخی پازل های محیطی را حل نمایید. شکی نیست که وقتی بخواهیم از برترین بازی های دارای بخش دو نفره داستانی آفلاین که این روزها و در نسل هشتم بسیار کم تعدادند، نام ببریم، بایستی از بازی Trine II نیز یاد کنیم و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین” در نسل هشتم در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۹ – Lara Croft and the Temple of Osiris

سازنده: Crystal Dynamics



ناشر: Square Enix Holdings

ژانر: Action Adventure-Isometric

پلتفرم ها: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۷۴/۱۰۰

مسئولین شرکت اسکوئر انیکس خوب می دانند که شخصیت لارا کرافت و نام تومب ریدر آن قدر محبوب است و پتانسیل دارد که بتوانند از آن در بازی های اسپین آف پرتعدادی غیر از سری اصلی تومب ریدر هم استفاده کنند و پول خوبی به جیب بزنند. حالا چه بازی Lara Croft Go باشد، چه Lara Croft and the Guardian of Light و یا Lara Croft and the Temple of Osiris. سری عناوین اسپین آف “….Lara Croft and” ابتدا در سال ۲۰۱۰ در نسل هفتم با بازی Lara Croft and the Guardian of Light بر روی پلتفرم های Xbox 360, PlayStation 3, Android, Microsoft Windows, iOS و PlayStation Portable به دنیای بازی ها معرفی شدند که عنوانی ایزومتریک و در اصل بر پایه بازی ۲ تا ۴ نفره بود (تک نفره هم می شد بازی کرد) که در آن باید با موج دشمنان مبارزه می کردید و معماها و پازل های مختلف را با همکاری شخصیت ها از پیش رو بر می داشتید و بازی را پیش می بردید که انصافا فرمول جذابی هم بود و داستان و روند آن کاملا با شخصیتی مثل لارا کرافت و ماجراجویی های او مطابقت داشت و بازی هم فروش خوبی را تجربه کرد و هم امتیاز متای ۸۵ را کسب نمود که فوق العاده بود.

Lara Croft and the Guardian of Light بدون شک یکی از بهترین عناوین کواپ نسل هفتم بود و اگر نسخه نسل هشتمی نیز داشت قطعا اکنون به جای بازی Lara Croft and the Temple of Osiris، در لیست ما به نمایندگی از این سری قرار گرفته بود، زیرا که بازی بهتری نسبت به عنوان جدید و نسل هشتمی بود. موفقیت این عنوان باعث شد تا در نسل هشتم هم یک بازی دیگر از این سری معرفی و منتشر شود که این بار Lara Croft and the Temple of Osiris نام داشت. بازی Lara Croft and the Temple of Osiris که در ژانر Action Adventure-Isometric قرار دارد، توسط استودیو Crystal Dynamics ساخته شد و کمپانی Square Enix Holdings در سال ۲۰۱۴ آن را برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One و Microsoft Windows منتشر کرد. اساس و پایه بازی دقیقا مانند بازی اول بود و در هیچ زمینه ای فرق زیادی را شاهد نبودیم و تنها فضای بازی حالت قدیمی و مصر باستان پیدا کرده بود و شخصیت ها غیر از لارا فرق کرده بودند. گیم پلی دقیقا مانند بازی اول از زاویه دوربین ایزومتریک دنبال می شد و بر پایه بازی ۲ تا ۴ نفره بود (این نسخه را نیز تک نفره هم می شود بازی کرد) و در آن باید با دشمنان مختلف و گاها باس ها مبارزه می کردید و معماها و پازل های مختلف را با همکاری شخصیت ها از پیش رو بر می داشتید.

Lara Croft and the Temple of Osiris موفق گردید تا بازخوردها و امتیازات تقریبا خوبی مانند امتیاز ۸۵ از Multiplayer.it، امتیاز ۸۰ از Playstation Official Magazine، امتیاز ۷۸ از Game Informer و امتیاز ۷۰ از GameSpot را دریافت نماید و از مجموع این بارخوردها نیز نهایتا توانست امتیاز متای ۷۴/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده عنوانی با کیفیت مناسب است ولی از بازی اول فاصله بسیاری دارد و به جهت تکرار شدن تقریبا تمامی المان های بازی قبلی بدون هیچ تغییری، منتقدین مانند بازی اول به آن توحه نکردند و انتظار تغییرات بیشتری را از یک بازی که یک نسل جلوتر آمده است را داشتند. اما به هر حال قطعا وجود بخش دو نفره داستانی آفلاین یکی از مزیت های این بازی به حساب می آید که لذت بازی کردن آن را به مانند بازی اول چند برابر می کند و نمی توان از نام آن وقتی در مورد بازی های کواپ حرف می زنیم گذشت و وقتی بخواهیم از برترین بازی های دارای بخش دو نفره داستانی آفلاین نام ببریم، بایستی از بازی Lara Croft and the Temple of Osiris نیز یاد کنیم و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین” در نسل هشتم در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۸ – Dead Nation: Apocalypse Edition

سازنده: Housemarque (نسخه اصلی سال ۲۰۱۰ برای پلی استیشن ۳) – (نسخه سال ۲۰۱۴ برای Climax Studios ( PS4 and PS Vita



ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Isometric Shoot ’em up

پلتفرم ها: PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۷۷/۱۰۰

اصولا بازی های ایزومتریک خوراک بازی دو نفره و کوآپ داستانی آفلاین هستند و اگر در همین لیست دقت کنید می بینید که ۵ بازی در زاویه دوربین ایزومتریک قرار دارند و از ۳ بازی اول لیست، ۲ تای آنها ایزومتریک هستند (جالب است که ۶ بازی هم ۲ و ۲٫۵ بعدی هستند). یکی از همین عناوین جذاب ایزومتریک که جزو بازی های انحصاری پلی استیشن در نسل های هفتم و هشتم به شمار می رود عنوانی است به نام Dead Nation که الحق و الانصاف یکی از بهترین، خوش دست ترین و هیجان انگیزترین بازی های زامبی کشی است که تاکنون تجربه کرده ایم و مخصوصا اگر آن را به صورت دو نفره تجربه کنید که لذتش چندین برابر هم می شود. نسخه نسل هشتمی Dead Nation که Dead Nation: Apocalypse Edition نام دارد و در ژانر Shoot ’em up و ایزومتریک قرار دارد، توسط Climax Studios توسعه داده شده و پورت گردید و کمپانی Sony Interactive Entertainment در سال ۲۰۱۴ آن را برای پلتفرم های PlayStation Vita و PlayStation 4 منتشر کرد. عنوان اصلی Dead Nation اتبدا در سال ۲۰۱۰ و در نسل هفتم برای پلی استیشن ۳ منتشر شده بود و ساخت آن را نیز Housemarque برعهده داشت.

موفقیت Dead Nation در نسل هفتم سبب گردید تا سونی آن را برای پلی استیشن ۴ و ویتا نیز عرضه نماید و حالا بدون شک این عنوان، یکی از بازی های جذاب ایزومتریک و زامبی کشی و دونفره در نسل هشتم هم به حساب می آید. بسته الحاقی Road of Devastation که برای بازی اصلی عرضه شده بود در نسخه نسل هشتمی بازی قرار دارد و لازم به ذکر است که بازی Dead Nation: Apocalypse Edition در ماه مارچ ۲۰۱۴ برای کاربران پلی استیشن پلاس رایگان شده بود. داستان بازی در دوره ای که تقریبا تمامی مردم دنیا بر اثر شیوع یک ویروس تبدیل به زامبی شده اند اتفاق می افتد. یک سال بعد از این شیوع، پروتاگونیست بازی که می تواند مذکر یا مونث و با نام های Jack McReady و Scarlett Blake (یا هر دو در بازی دو نفره)، قصد دارد تا پناهگاه خود را برای یافتن آب و غذا ترک نماید.

شخصیت اصلی بازی به این سویه از ویروسی که دنیا را فرا گرفته است به طور عجیبی مقاوم می باشد. بعد از رسیدن به پمپ بنزین، شخصیت اصلی یک پیام رادیویی دریافت می کند که اصلا واضح نیست و او برای قوی تر کردن سیگنال به ایستگاه پلیس می رود و آنجا متوجه می شود که باز هم باید بالاتر برود و ارتفاع بیشتری برای تقویت سیگنال داشته باشد. بعد از انجام این کار، وی با تماسی از یک فرد به نام Doctor Morton مواجه می شود که می گوید برای کمپانی دارویی Egogate کار می کند و در حال ساختن یک درمان برای ویروس است اما به دو چیز احتیاج دارد، نمونه DNA و نمونه بافتی بیمار صفر یا Patient Zero که Douglas Bane نام داشته و نخستین انسانی بوده که آلوده شده است.

به این ترتیب وقایع داستانی بازی ادامه می یابد و شما را بخود پیش می برد. Dead Nation: Apocalypse Edition موفق گردید تا بازخوردها و امتیازات خوبی مانند امتیاز ۱۰۰ از Joystiq و PlayStation LifeStyle و امتیاز ۷۵ از IGN و GameSpot را دریافت نماید و از مجموع این بارخوردها نیز نهایتا توانست امتیاز متای ۷۷/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده عنوانی با کیفیت است و قطعا وجود بخش دو نفره داستانی آفلاین یکی از مزیت های این بازی زیبا به حساب می آید.در گیم پلی بازی برای مقابله و کشتن موج های مختلف از انواع زامبی های گوناگون که بر سرتان می ریزند، پول و امتیاز تداوم کشتار به دست می آورید که با پول در چک پوینت ها می توانید تجهیزات جدید بخرید و قبلی ها را ارتقا دهید و امتیاز تدام کشتار (با خوردن یک ضربه از بین می رود و از صفر شروع می شود) هم سبب می شود که هم پول بیشتری بگیرید و هم رکورد بهتری را کسب نمایید. بی شک هر گاه از برترین بازی های دارای بخش دو نفره داستانی آفلاین صحبت نماییم، بایستی از بازی Dead Nation: Apocalypse Edition نیز یاد کنیم و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین” در نسل هشتم در جایگاه هشتم قرار می گیرد.

۷- Brothers: A Tale of Two Sons

سازنده: Starbreeze Studios



ناشر: ۵۰۵ Games

ژانر: Adventure

پلتفرم ها: PlayStation 4, Android, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows, iOS, PlayStation Portable, Windows Phone

سال انتشار: ۲۰۱۳

امتیاز متا: ۹۰/۱۰۰

یک سری از بازی ها به معنای واقعی کلمه “خاص” هستند و هیچ گونه مشابهی ندارند. عناوینی که حاصل خلاقیت ناب ذهن سازندگانی خوش فکر و توانا هستند که چنین بازی هایی را خلق می کنند و دنیا را به تحسین وا می دارند. بازی Brothers: A Tale of Two Sons یکی از همین عناوین است که ساخته دست استودیویی است که به شخصه ارادت خاصی به آن دارم و واقعا خاطرات خوبی مخصوصا با یکی از فرنچایزهای بی نظیر این سازنده دارم. بازی Brothers: A Tale of Two Sons که در ژانر Adventure قرار دارد، توسط Starbreeze Studios ساخته شد و کمپانی ۵۰۵ Games در سال ۲۰۱۳ آن را برای پلتفرم های PlayStation 4, Android, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows, iOS, PlayStation Portable و Windows Phone منتشر کرد. استودیو Starbreeze سازنده عناوینی مثل The Chronicles of Riddick ،Syndicate و Payday 2 است، اما شاهکار فراموش نشدنی آنها بازی زیبای The Darkness بود که همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود و اتفاقا آن هم مانند بازی Brothers: A Tale of Two Sons، عنوانی کاملا خاص بود که هنوز هم که هنوز است هیچ مشابهی ندارد.

دلیل اصلی خاص بودن Brothers: A Tale of Two Sons جدا از داستان و روایت و …، کنترل بسیار جذاب آن است که در حالت تک نفره شما می توانید کنترل هر دو برادر را همزمان در دست داشته باشید به این شکل که حرکت هر کدام از آنها بر روی یکی از آنالوگ های کنترلر تنظیم شده است و به این شکل باید بر پازل ها و چالش های محیطی عالی بازی فائق آیید و نوعی از بازی را تجربه کنید که تا به حال هیچ عنوان دیگری در اختیار شما نگذاشته است. در واقع باید این طور بگویم که در حالت تک نفره بازی Brothers: A Tale of Two Sons، شما دارید با خودتان Co-op بازی می کنید!!! واقعا از این بهتر نمی شود که جمله ای در مورد بخش تک نفره این بازی گفت. از سوی دیگر این بازی به صورت دو نفره هم کاملا قالب انجام است و اتفاقا یک بازی دو نفره فوق العاده جذاب و دوست داشتنی هم هست که تجربه کردن ان با شخصی دیگر به صورت آفلاین، لذت زیادی دارد و به خاطر داستان زیبا و احساسی و همین طور گیم پلی جالب و مبتنی بر همکاری دو نفره، تجربه جذابی را برای شما رقم می زند و حتی ممکن است شما را در مواقعی احساساتی کند.

Brothers: A Tale of Two Sons موفق گردید تا بازخوردها و امتیازات بسیار خوبی مانند امتیاز ۱۰۰ از Giant Bomb، امتیاز ۹۰ از GamingTrend و امتیاز ۸۵ از PC Gamer را دریافت نماید و از مجموع این بارخوردها نیز نهایتا توانست امتیاز متای فوق العاده ۹۰/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده عنوانی شاهکار در سبک خود است و قطعا وجود بخش دو نفره داستانی آفلاین یکی از مزیت ها و بهتر است بگوییم نکته اصلی و عامل حیاتی موفقیت این بازی زیبا به حساب می آید. داستان بازی به این شکل شروع می شود که در ابتدا شما می بینید که پسری به نام Naiee، بر سر مزار مادرش که در دریا افتاده است و او نتوانسته نجاتش دهد، در حال ادای احترام است. سپس برادر بزرگتر او با نام Naia، وی را صدا می زند تا به پدر مریضشان کمک کنند که به نزد دکتر روستا برود. دکتر به آن ها می گوید که تنها راه نجات پدرشان از مریضی، جمع کردن آب از درخت زندگی یا Tree of Life است و به این ترتیب سفر و ماجراجویی سخت و پر خطر دو برادر به منظور نجات پدرشان آغاز می شود که این سفر خیلی غیر قابل پیش بینی تر از چیزی است که فکرش را بکنید و قطعا ارزش دارد تا با این دو برادر چه به صورت تک نفره و چه دو نفره همراه شوید. بی تردید وقتی بخواهیم از برترین بازی های دارای بخش دو نفره داستانی آفلاین که این روزها بسیار هم کمیاب شده اند، نام ببریم، بایستی از بازی Brothers: A Tale of Two Sons نیز یاد کنیم و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین” در نسل هشتم در جایگاه هفتم قرار می گیرد.

۶ – Call of Duty: Black Ops III

سازنده: Treyarch



ناشر: Activision

ژانر: First-Person Shooter

پلتفرم ها: PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۸۱/۱۰۰

یکی از مواردی که همواره در مورد سری عناوین Call of Duty و مخصوصا در مورد بازی های بی نظیر و موفق آن حسرتش را می خوردم عدم وجود بخش دو نفره چه آفلاین و چه حتی آنلاین در بخش داستانی آن ها بود و همیشه دوست داشتم تا بتوان بخش داستانی این بازی ها که که همیشه انتخاب اول یا بهتر است بگویم تنها انتخاب من است (زیرا من فقط به بخش داستانی بازی ها علاقه دارم و چندان “آنلاین باز” نیستم) را به صورت دو نفره مخصوصا در قالب اسپلیت اسکرین و دو نفره مثل بازی کیلزون ۳، با دوستانم تجربه کنم ولی هرگز چنین گزینه ای را در بازی های این سری در اختیار ما قرار نمی دادند تا این که در بازی Call of Duty: Black Ops III سرانجام این طلسم لعنتی شکسته شد و قابلیت بازی دونفره بخش داستانی فراهم گردید تا ۴ نفر بتواننید به صورت آنلاین بخش داستانی را تجربه کنند و دو نفر هم به صورت اسپلیت اسکرین و آفلاین این قابلیت را در اختیار دارند.

بازی Call of Duty: Black Ops III که مانند تمام بازی های این سری محبوب در ژانر First-Person Shooter قرار دارد، توسط استودیو Treyarch ساخته شد و کمپانی Activision در سال ۲۰۱۵ آن را برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3 و Microsoft Windows منتشر کرد. این بازی در واقع دوازدهمین نسخه از سری عناوین محبوب کال او دیوتی و ادامه ای بر بازی Call of Duty: Black Ops II در سال ۲۰۱۲ به حساب می آید. جالب است بدانید که یک نسخه مخصوص نسل هفتم که توسط Beenox و Mercenary Technology ساخته شده بود و فقط دارای بخش چند نفره بازی بود نیز برای پلی استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ منتشر گردید که آخرین کال او دیوتی بود که نسل هفتم را نیز نصفه و نیمه، ساپورت کرد!! وقایع بازی در سال ۲۰۶۵ یعنی ۴۰ سال بعد از داستان نسخه دوم سری اتفاق می افتاد در دنیایی که با کلی چالش ناشی از تغییر آب و هوا و تکنولوژی های بسیار پیشرفته دست و پنجه نرم می کرد. از آن جایی که بخش داستانی با قابلیت همکاری ۴ نفره ساخته شده بود، محیط های بازی بسیار بزرگتر طراحی شده و بازی بیشتر از همیشه از حالت خطی فاصله گرفته بود.

شخصیت اصلی بازی که از لحاظ سایبرنتیکی تقویت شده بود به تعداد گوناگونی از قابلیت های مختلف و متنوع در بازی دسترسی داشت که گیم پلی بازی را جذاب تر می کرد. این بازی دارای مد استاندارد و همیشگی “زامبی” که همواره در این سری وجود داشته نیز بود و همچنین یک مد “Nightmares” داشت که کل دشمنان بازی را با زامبی ها عوض می کرد! Call of Duty: Black Ops III موفق گردید تا بازخوردها و امتیازات بسیار خوبی مانند امتیاز ۹۲ از IGN و GameTrailers و امتیاز ۹۰ از God is a Geek و Hardcore Gamer و Game Informer را دریافت نماید و از مجموع این بارخوردها نیز نهایتا توانست امتیاز متای خوب ۸۱/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده عنوانی با کیفیت است و قطعا وجود بخش دو نفره داستانی آفلاین مخصوصا در این سری که تا به حال چنین قابلیتی را نداشته، یکی از مزیت های این بازی زیبا به حساب می آید و لذت تجربه دو نفره آفلاین را برای بازیبازان به ارمغان آورد. مگر می شود که بخواهیم از برترین بازی های دارای بخش دو نفره داستانی آفلاین در نسل هشتم نام ببریم و یک نسخه از کال او دیوتی که دارای این قابلیت است در جایگاه های بالای این مطلب قرار نگیرد؟ بازی Call of Duty: Black Ops III در لیست ما از “برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین” در نسل هشتم در جایگاه ششم قرار می گیرد.

۵ – Dragon’s Crown

سازنده: Vanillaware, Atlus

ناشر: Atlus

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۳

امتیاز متا: ۸۲/۱۰۰

قبلا بارها و بارها از بازی Dragon’s Crown در مقالاتم صحبت کرده و باید بگویم این بازی در یک کلام عنوانی بسیار شایسته تحسین است که چندین ساعت سرگرمی ناب را به شما هدیه می دهد و چه به صورت تک نفره و به ویژه به صورت Co-op یکی از بهترین عناوین اکشن نقش آفرینی نسل هفتم و هشتم است که گیم پلی عمیقی را در کنار ساده و لذت بخش بودن برای شما و شخصی که با وی بازی را تجربه می کنید به ارمغان می آورد و حتی می تواند شما را به صورت چند نفره نیز گاها به چالش بکشد. بازی Dragon’s Crown که همانطور که گفته شد در ژانر اکشن نقش‌آفرینی با المان‌های beat ’em up و دنیایی ۲٫۵ بعدی قرار دارد، توسط استودیو Vanillaware ساخته شد و کمپانی Atlus در سال ۲۰۱۳ و سپس در طول سال های بعد، آن را برای پلتفرم های PlayStation 3, PlayStation Vita و PlayStation 4 منتشر کرد. پس از تماشای نخستین تریلر از بازی dragon’s crown و با توجه به شناختی که از سازنده توانمند آن یعنی Vanillaware با سابقه ساخت شاهکار Odin Sphere داشتم، بلافاصله فهمیدم که “سعید جان این بازی خوراک خودت است!” (می بینید که چه کلاسی برای خودم می گذارم و به خودم میگویم سعیدا جان!! مگر خودم به خودم بگویم فقط!!) بعد از آن بود که با دیدن تریلرهای گیم پلی و فوق العاده زیبای این بازی خیلی زود جذب المان های اکشن نقش آفرینی عالی و محیط و گیم‌ پلی فانتزی و تاریک این بازی شدم.

در واقع Dragon’s Crown از آن بازی هایی بود که می دانستم که به محض انتشار باید آن را تجربه کنم. همین اتفاق رخ داد و با انتشار بازی بلافاصله نسخه پلی‌استیشن ۳ آن را تجربه کردم و متوجه شدم که چقدر خوش سلیقه ام!! در گیم پلی بازی با شخصیت‌هایی بسیار جذاب و متنوع از کلاس‌های مختلف (یکی از این شخصیت ها خیلی خیلی باشخصیت است ها!! یعنی شخصیت خیلی بزرگی دارد!!) و همین طور دشمنان و هیولاهایی مخوف و باس‌هایی قدرتمند و البته طراحی گرافیکی بسیار زیبا که کاملا مناسب چنین عنوانی است، روبرو هستیم. همان طور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ام حتی وقتی که کنسول دستی پلی استیشن ویتا را خریداری کردم باز هم نتوانستم در برابر dragon’s crown مقاومت کرده و وقتی که یک تخفیف مناسب به این بازی تعلق گرفت، آن را بر روی ویتا نیز تجربه کردم. این عنوان بر روی کنسول دستی ویتا هیچ کم و کسری نسبت به نسخه پلی استیشن ۳ و پلی استیشن ۴ ندارد و لذتی مشابه با آن را به بازیباز منتقل می‌کند.

Dragon’s Crown موفق شد تا بازخوردها و امتیازات بسیار خوبی مانند امتیاز ۹۰ از Joystiq، امتیاز ۸۶ از Cheat Code Central و امتیاز ۸۵ از IGN و GameTrailers را دریافت نماید و از مجموع این بارخوردها نیز نهایتا توانست امتیاز متای ۸۲/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده عنوانی با کیفیت است و قطعا وجود بخش Co-op داستانی آفلاین یکی از مزیت های این بازی زیبا به حساب می آید. Dragon’s Crown یک تجربه یک اکشن نقش‌آفرینی فانتزی فوق‌العاده و پر از هیولاها و باس‌های چالش برانگیز و مبارزات و ارتقاهای جذاب و کارآمد را برای بازیباز به ارمغان می آورد و مخصوصا اگر آن را به صورت Co-op تجربه نمایید این لذت چند برابر هم می شود و با توجه به این که مقداری از این بازی را با برادرم به صورت دو نفره و آفلاین بازی کردم، واقعا باید بگویم تجربه دو نفره آن کاملا چیز دیگری است و لذتی بی نظیر را به همراه دارد. تردیدی نیست که وقتی بخواهیم از برترین بازی های دارای بخش Co-op داستانی آفلاین که این روزها بسیار هم کمیاب شده اند، نام ببریم، بایستی از بازی Dragon’s Crown نیز یاد کنیم و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین” در نسل هشتم در جایگاه پنجم قرار می گیرد.

۴ – Rayman Legends

سازنده: Ubisoft Montpellier

ناشر: Ubisoft

ژانر: ۲D Platformer

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows ,Nintendo Switch ,PlayStation 3 ,PlayStation 4 ,PlayStation Vita ,Wii U ,Xbox 360 ,Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۳

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

بی شک یکی از جالب ترین و خنده دار ترین و لذتبخش ترین سری عناوین و شخصیت های دنیای بازی های رایانه ای، فرنچایز و شخصیت Rayman است، همان شخصیت دوست داشتنی که توسط میشل انسل خلاق و توانمند در Ubisoft Montpellier خلق و ساخته شده است. از بسیاری جنبه های گوناگون مانند امتیاز متا و… گرفته تا وجود بخش Co-op داستانی آفلاین و حتی برترین بازی کل سری، بهترین و برترین انتخاب ما عنوانی نیست به جز شاهکار Rayman Legends. این بازی که در ژانر ۲D Platformer قرار دارد، توسط استودیو Ubisoft Montpellier ساخته شد و کمپانی Ubisoft در سال ۲۰۱۳ و سپس در طول سال های بعد آن را برای پلتفرم های Microsoft Windows ,Nintendo Switch ,PlayStation 3 ,PlayStation 4 ,PlayStation Vita ,Wii U ,Xbox 360 و Xbox One منتشر کرد. از لحاظ بصری این عنوان به معنای واقعی یک بازی شگفت انگیز است. رنگ بندی در Rayman Legends در اوج نبوغ کار شده است و رنگ های بازی به حدی سرزنده و شاداب هستند که باعث می شوند هر شخصی که به تصاویر این بازی نگاه می کند ناخودآگاه روحیه اش عوض شده و از زیبایی بسیار زیاد و شادابی دوست داشتنی این عنوان به هیجان می آید و چشم به دنیای خوش آب و رنگ بازی می دوزد.

از منظر طراحی هنری و لول دیزاین نیز Rayman Legends یک شاهکار بی نظیر است و تک تک بخش های بازی فوق العاده چشم نواز و بی نهایت زیبا هستند و در واقع اوج زیبایی که ممکن است در یک بازی دو بعدی پلتفرمر شاهد باشیم، در این بازی وجود دارد و در کنار شاهکارهایی مثل Trine 2 و Ori که آن ها هم شاهکارهای گرافیکی دو بعدی هستند قرار می گیرد و هیچ چیزی از یک تابلوی نقاشی بی نهایت زیبا و جذاب کمتر ندارد. Rayman Legends موفق گردید تا بازخوردها و امتیازات فوق العاده ای مانند امتیاز ۱۰۰ از Giant Bomb، امتیاز ۹۱ از GameTrailers و امتیاز ۹۰ از Hardcore Gamer و Game Informer و Joystiq را دریافت نماید و از مجموع این بارخوردها نیز نهایتا توانست امتیاز متای شاهکار ۹۲/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده عنوانی بی نظیر است و قطعا وجود بخش کوآپ داستانی آفلاین یکی از مزیت های این بازی زیبا به حساب می آید.

از لحاظ گیم پلی، Rayman Legends عنوانی دو بعدی پلتفرمر بی نظیر و بسیار سرگرم کننده است که هم مناسب خانواده ها و بازی چند نفره و Co-op و هم مناسب بازیبازانی است که طالب چالش هستند. بدون شک بهترین نوع تجربه این بازی در حالتی است که آن را به صورت Co-op با دوستان و نزدیکان خود بازی کنید و عنوانی پر از سرعت، جذابیت و چالش های محیطی را پشت سر بگذارید. همچنین Rayman Legends از معدود عناوینی است که وقتی یک خانواده دور هم جمع می شوند و یا یک پدر گیمر می خواهد با فرزندش بازی رایانه ای انجام دهد به کار می آید و واقعا تعداد این نوع عناوین خانوادگی و بسیار با کیفیت با متای ۹۲ خیلی خیلی کم است و همین موضوع یکی از اصلی ترین نکات شاهکاری به نام Rayman Legends است. بی تردید وقتی بخواهیم از برترین بازی های دارای بخش دو نفره داستانی آفلاین که این روزها بسیار هم کمیاب شده اند، نام ببریم، بایستی از بازی Rayman Legends نیز یاد کنیم و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین” در نسل هشتم در جایگاه چهارم قرار می گیرد.

۳- Divinity: Original Sin Enhanced Edition

سازنده: Larian Studios



ناشر: (Larian Studios (PC و (Focus Home Interactive (PS4, XONE

ژانر: RPG

پلتفرم ها: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, Macintosh operating systems

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۹۴/۱۰۰

اکثریت بازیبازان مخصوصا در کشورمان یا کلا نام Divinity را نمی شناسند و آن هایی نیز که می شناسند، در این یکی دو سال اخیر با موفقیت فوق العاده بالای بازی Divinity: Original Sin توجهشان به چنین نامی جلب شده و اغلب گمان می کنند که این سری دارای دو بازی است و با همین عنوان Divinity: Original Sin در نسل هشتم آغاز شده است، اما در اصل این طور نیست. البته به نوعی نیز می توان به بازیبازان کشورمان حق داد زیرا که اولا سبک نقش آفرینی سال های خیلی زیادی نیست که در کشورمان جا افتاده است و همینطور از این نکته نیز نباید غافل شد که عناوینی که تاکنون برای سری Divinity منتشر شده اند اغلب بازی های خوب و متوسط رو به بالایی بوده اند و کمتر شاهد شاهکاری در این سری بوده ایم. فرنچایز Divinity یکی از اصیل ترین و قدیمی ترین فرنچایزهای نقش آفرینی محسوب می گردد و حدود ۱۵ سال است که با بازیبازان و علاقمندان و نقش آفرینی در دنیا همراه بوده است و طی این ۱۵ سال ۸ نسخه از این سری منتشر شده است که جدیدترین آنها نسخه دوم بازی Divinity: Original Sin در نسل هشتم است. عناوین این سری در دنیایی فوق العاده زیبا و فانتزی به نام Rivellon اتفاق می افتند که دنیایی پر از موجودات و هیولاها و اژدهایان و شیاطین مختلف است و نبردهای حماسی را تاکنون برای ما رقم زده اند.

اولین بازی این سری که در سال ۲۰۰۲ منتشر گردید Divine Divinity نام داشت و بعد از آن در سال های مختلف شاهد انتشار عناوین Divinity: Dragon Commander ،Divinity II: The Dragon Knight Saga ،Divinity 2: Flames of Vengeance ،Divinity II: Ego Draconis ،Beyond Divinity و نهایتا Divinity: Original Sin و Divinity: Original Sin 2 بوده ایم. بایدا گفت با انتشار بازی Divinity: Original Sin در نسل هشتم، این سری قدم خیلی بزرگی در راه محبوبیت و موفقیت بیشتر و همین طور شناخته تر شدن برداشت. جالب است بدانید که Divinity: Original Sin عنوانی بود که توسط کیک استارتر کلید خورد و حالا یکی از برترین عناوین نقش آفرینی دنیا محسوب می گردد در حدی که در سال ۲۰۱۷، نسخه دوم آن نیز با نام Divinity: Original Sin II منتشر گردید و امتیازات معرکه ای را کسب نمود. نسخه Divinity: Original Sin Enhanced Edition، توسط استودیو Larian Studios ساخته شد و در سال ۲۰۱۵ توسط Focus Home Interactive و Larian Studios برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Linux و Macintosh operating systems منتشر گردید.

یکی از برترین المان های بازی Divinity: Original Sin، وجود بخش دو نفره و کواپ فوق العاده عمیق و داستانی به صورت آفلاین است که تجربه بی نقص یک نقش آفرینی ایزومتریک دو نفره و چالش برانگیز را به بازیبازان هدیه می دهد و بیراه نیست اگر لذت آن را تا حدودی با کواپ دیابلو مقایسه کنیم. Divinity: Original Sin Enhanced Edition موفق گردید تا بازخوردها و امتیازات فوق العاده ای مانند امتیاز ۹۰ از Hardcore Gamer و IGN و Push Square را دریافت نماید و از مجموع این بارخوردها نیز نهایتا توانست امتیاز متای بی نهایت عالی۹۴/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده عنوانی شاهکار است و قطعا وجود بخش دو نفره داستانی آفلاین یکی از مزیت های این بازی زیبا به حساب می آید. بدون هیچ شک و شبهه ای وقتی قصد داشته باشیم از برترین بازی های دارای بخش دو نفره داستانی آفلاین در نسل هشتم و شاید در کل تاریخ نام ببریم، بایستی از بازی Divinity: Original Sin Enhanced Edition نیز یاد کنیم و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین” در نسل هشتم در جایگاه سوم قرار می گیرد.

۲ – Borderlands: The Handsome Collection

سازنده: Gearbox Software

ناشر: ۲K Games

ژانر: First Person Shooter RPG

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۸۲/۱۰۰

مگر می شود از Co-op صحبت کرد و نام Borderlands را در همان اوایل لیست مشاهده نکرد (می شود؟ خب ببخشید پس!!). مگر می شود از یکی از لذتبخش ترین شوترهای co-op داستانی که تاکنون خلق شده است و گیم پلی عمیق نقش آفرینی دارد و به عنوان یکی از برترین فرنچایزهای نقش آفرینی تاریخ شناخته می شود سخن نگفت؟ فرنچایزی فوق العاده زیبا با دنیایی بی نهایت عجیب و غریب و شخصیت هایی دیوانه و گرافیک سل شید فوق العاده و از همه مهم تر تعداد بیشماری سلاح های مختلف که از ترکیب صدها مدل مختلف با المان های مختلف آتش و برق و .. تشکیل شده اند. فرنچایز Borderlands در سال ۲۰۰۹ توسط استودیو توانمند گیرباکس خلق شد و نسخه اول آن توسط کمپانی ۲K Games در نسل هفتم منتشر گردید که توانست نظر منتقدان و بازیبازان را جلب کرده و امتیاز متای عالی ۸۴ را نیز کسب نماید. با موفقیت نسخه اول سری، بازی Borderlands 2 نیز در سال ۲۰۱۲ و در نسل هفتم منتشر گردید و تبدیل به یک بازی شدیدا تحسین شده توسط منتقدان و بازیبازان گردید و امتیاز رویایی ۹۱ را نیز دریافت نمود که نشان از یک شوتر اول شخص نقش آفرینی شاهکار دارد. بعد از آن نیز عنوان فرعی Borderlands: The Pre-Sequel در اواخر نسل هفتم منتشر شد که به نوعی ضعیف ترین بازی سری نیز محسوب می شود.

یکی از اصلی ترین خصوصیات و برترین المان های عناوین این سری مخصوصا بازی دوم، وجود قابلیت Co-op بی نظیر آفلاین و داستانی آن هم به صورت اسپلیت اسکرین تا سقف ۴ نفر است که این سری را تبدیل به یکی از بهترین گزینه های بازی چند نفره به سبک عناوین قدیمی کرده است. با ورود به نسل هشتم و دیدن کلی کالکشن ها و بازی های ریمستر شده، اصلا دور از انتظار نبود که شاهد کالکشن ریمستر شده و نسل هشتمی سری Borderlands باشیم. بازی Borderlands: The Handsome Collection که در ژانر First Person Shooter RPG قرار دارد و از عناوین Borderlands 2 (با تمام بسته های الحاقی) و Borderlands: The Pre-Sequel تشکیل شده است، مانند همیشه توسط استودیو Gearbox Software ساخته شد و کمپانی ۲K Gamesدر سال ۲۰۱۵ آن را برای پلتفرم های PlayStation 4 و Xbox One منتشر کرد. بخش Co-op در عناوین این مجموعه فوق العاده عمیق و لذتبخش با انواع قابلیت های متنوع و هیجان انگیز طراحی شده است و واقعا لذت بازی کردن این عنوان به صورت آفلاین دو نفره و بیشتر، اصلا قابل مقایسه با بازی کردن تک نفره نیست و گشت زدن با ماشین در دنیای بازی به صورتی که یک بازیباز راننده است و دیگری با رگبار یا موشک انداز ماشین، دیگر دشمنان و وسایل نقلیه آن ها را قلع و قمع و منفجر می کند، اصلا لذت دیگری دارد.

از آنجایی که تمام بازی دوم را با همراهی یکی از دوستانم تا انتها به صورت آفلاین بازی کردیم و خودم قبل از آن به تنهایی هم آن را به پایان رسانده بودم، باید بگویم لذت دونفره بازی کردن این عنوان اصلا قابل مقایسه با بازی تک نفره نیست. Borderlands: The Handsome Collection موفق گردید تا بازخوردها و امتیازات خیلی خوبی مانند امتیاز ۹۰ از God is a Geek و Attack of the Fanboy و Cheat Code Central را دریافت نماید و از مجموع این بارخوردها نیز نهایتا توانست امتیاز متای بسیار خوب ۸۲/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده عنوانی با کیفیت است و قطعا وجود بخش چند نفره داستانی آفلاین یکی از مزیت های این بازی زیبا و خاص به حساب می آید. همان طور که حتما اطلاع دارید در نسل هشتم نیز شاهد عرضه نسخه سوم این سری بی نظیر یعنی Borderlands ۳ خواهیم بود که امیدواریم به مانند قبل یکی از برترین بازی های سبک خود بوده و البته قابلیت بازی Co-op آفلاین داستانی را نیز در خود حفظ کرده باشد. بدون هیچ شک و تردید باید اذعان داشت که زمانی که بخواهیم از برترین بازی های دارای بخش دو نفره داستانی آفلاین که این روزها بسیار کمیاب و حتی در حد نایاب شده اند، نام ببریم، بایستی از بازی Borderlands: The Handsome Collection نیز یاد کنیم و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین” در نسل هشتم در جایگاه دوم قرار می گیرد.

۱- Diablo 3: Ultimate Evil Edition

سازنده: Blizzard Entertainment



ناشر: Blizzard Entertainment

ژانر: Action RPG, Hack and Slash

پلتفرم ها: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Macintosh operating systems

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۹۰/۱۰۰

انتخاب جایگاه نخست این لیست اصلا کار سختی نبود. در واقع هیچ عنوانی در نسل هشتم از لحاظ لذت بخش بودن و کیفیت بالای بخش Co-op داستانی آفلاین، یارای رقابت با Diablo 3: Ultimate Evil Edition را ندارد. فرنچایز Diablo یکی از عظیم ترین و محبوب ترین عناوین کمپانی بلیزارد به حساب می آید. این سری یک فرنچایز اکشن نقش افرینی هک اند اسلش و dungeon crawler محسوب می شود که فروش بی نظیری در دنیا داشته و جالب است بدانید قبل از عرضه نسخه سوم بی نظیر این بازی و در سال ۲۰۱۲ دو نسخه اول این فرنچایز چیزی حدود ۲۵ میلیون نسخه در دنیا فروش داشتند! سری دیابلو دارای ۳ عنوان اصلی است که شامل Diablo, Diablo II, و Diablo III می باشند. عناوین فرعی و الحاقی این سری شامل Diablo: Hellfire که بازی اول را ادامه می داد، Lord of Destruction که بعد از بازی دوم عرضه گردید و Reaper of Souls که نسخه سوم را ادامه می دهد، هستند. این سری در دنیای Sanctuary اتفاق می افتد و هر ۳ بازی این سری نیز از لحاظ جغرافیایی در یک محدوده واقع می شوند. در دنیای Sanctuary شاهد حضور انسان ها، فرشتگان و انواع و اقسام کلاس های شیاطین و هیولاها هستیم. از این فرنچایز کتاب های بسیاری نیز منتشر شده است که بسیار موفق عمل کرده اند و همینطور کمیک بوکی نیز از این سری منتشر شده است که وقایع مختلف این دنیا را دنبال می کند. اولین نسخه این فرنچایز هنوز که هنوز است به عنوان موفق ترین بازی این سری از لحاظ امتیاز متا محسوب می شود و امتیاز متای بی نظیر ۹۴/۱۰۰ را در اختیار دارد. نسخه دوم بازی ۴ سال بعد در سال ۲۰۰۰ منتشر شد و سپس بعد از یک انتظار طولانی و سخت، نسخه سوم این سری در سال ۲۰۱۲ عرضه شد که این بار برای اولین بار این سری را بر روی کنسول های نسل هفتم و بعد از آن نسل هشتم شاهد بودیم که خبر بسیار خوبی برای دارندگان کنسول ها بود و نسخه سوم بازی موفقیت عظیمی را نیز بر روی کنسول ها کسب کرد و واقعا این بازی هم مانند عناوین سولز زمان ندارد و بارها و بارها به آن ها باز خواهم گشت.

بازی Diablo 3: Ultimate Evil Edition که مانند همیشه در ژانر Action RPG و Hack and Slash قرار دارد، توسط Blizzard ساخته شد و کمپانی Blizzard Entertainment در سال ۲۰۱۴ آن را برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows و Macintosh operating systems منتشر کرد. Diablo 3: Ultimate Evil Edition داستان مبارزه انسان های ساکن Sanctuary و شیاطین اعظم که توسط دیابلو که آنتاگونیست اصلی بازی است، رهبری می شوند را دنبال می کند. انسان ها در این بازی توسط فرشتگانی مانند archangel of justice با نام Tyrael یاری می شوند. بدون شک دلیل اصلی موفقیت Diablo 3: Ultimate Evil Edition قطعا در ابتدا گیم پلی است، اما اصلا داستان را نیز در این بازی و کلا این سری نباید دست کم گرفت، مخصوصا با ویدئوهایی که به عنوان کات سین هایی بی نظیر برای روایت داستان عناوین این شرکت مانند Diablo 3: Ultimate Evil Edition پخش می شوند و به طرز عجیبی زیبا و با کیفیت هستند.

Diablo 3: Ultimate Evil Edition موفق گردید تا بازخوردها و امتیازات فوق العاده ای مانند امتیاز ۱۰۰ از God is a Geek و Digital Spy، امتیاز ۹۲ از IGN و امتیاز ۹۳ از Game Informer را دریافت نماید و از مجموع این بارخوردها نیز نهایتا توانست امتیاز متای رویایی ۹۰/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که نشان دهنده عنوانی شاهکار است و قطعا وجود بخش دو نفره داستانی آفلاین یکی از مزیت های این بازی زیبا به حساب می آید. گیم پلی در Diablo 3: Ultimate Evil Edition دیابلو به طرز فوق العاده ای گسترده و اعتیاد آور است و سیستم لوتینگ این بازی بدون شک یکی از برترین ها در تاریخ است و هیچ بازی دیگری نمی توان در این زمینه با دیابلو رقابت کند. به دلیل همین گیم پلی بی نظیر هم هست که هر عنوانی که در این سبک منتشر می شود در میزان مقایسه با دیابلو قرار می گیرد و به آن دیابلو کلون گفته می شود و سازندگان ژانر اکشن نقش آفرینی با زاویه دوربین ایزومتریک کار خیلی سختی برای خارج کردن بازی هایشان از زیر سایه این نام دارند و غالبا هم موفق نمی شوند. در نهایت و بعد از بررسی و نام بردن از بسیاری از عناوین جذاب دو نفره آفلاین در نسل هشتم باید اذعان داشت که بازی Diablo 3: Ultimate Evil Edition بدون رقیب شایسته قرار گرفتن در جایگاه نخست است و این عنوان زیبا در لیست ما از “برترین عناوین Co-op داستانی آفلاین” در نسل هشتم بر تخت پادشاهی تکیه می زند.

منبع متن: gamefa