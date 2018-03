بر اساس گزارش مدیا کریت – Media Create ؛ کنسول نینتندو سوئیچ جایگاه قبلی خود در فهرست پرفروش‌ترین های ژاپن را پس گرفت و در هفته جاری در جایگاه نخست ایستاد. هفته جاری یکی از معدود هفته ها طی یک سال گذشته است که کنسول پلی استیشن ۴ در جایگاه نخست فروش قرار ندارد؛ و […]

بر اساس گزارش مدیا کریت – Media Create ؛ کنسول نینتندو سوئیچ جایگاه قبلی خود در فهرست پرفروش‌ترین های ژاپن را پس گرفت و در هفته جاری در جایگاه نخست ایستاد. هفته جاری یکی از معدود هفته ها طی یک سال گذشته است که کنسول پلی استیشن ۴ در جایگاه نخست فروش قرار ندارد؛ و به لطف عرضه عنوان Monster Hunter: World کنسول نینتندو سوئیچ توانسته است فروش بیشتری نسبت به پلی استیشن ۴ در کشور ژاپن داشته باشد.

همچنین هفته جاری یکی از هفته هایی است که خبری درباره مشکلات عدم فروش نینتندو سوئیچ نمی‌شنویم و گویا اکثر کنسول های انبار شده به فروش رفته اند و جا برای تولید بیشتر نینتندو سوئیچ در آینده نزدیک، باز است.

گفتنی است؛ در کنار لیست پرفروش‌ترین سخت افزارها که رتبه اول آن به کنسول نینتندو سوئیچ اختصاص دارد، عنوان های ۱ تا ۴ لیست پرفروش‌ترین نرم افزار ( یا همان بازی ها ) به کنسول پلی استیشن ۴ تعلق دارد. این چهار بازی شامل عنوان انحصاری پلی استیشن ۴ یعنی Girls und Panzer: Dream Tank Match و همچنین عنوان پرحاشیه Metal Gear Survive ( که تاکنون فروش خوبی کسب نکرده است ) ؛ در کنار دو عنوان Monster Hunter: World و Senran Kagura Burst Re:Newal هستند.

اما باید اشاره کرد که رتبه ۵ تا ۸ پرفروشترین بازی ها طی هفته گذشته به ترتیب عنوان های Splatoon 2 ، Mario Kart 8 Deluxe ، The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Super Mario Odyssey هستند که همگی به کنسول پرفروش هفته یعنی نینتندو سوئیچ تعلق دارند.

در ادامه لیست کامل بازی های پرفروش هفته را مشاهده می‌کنید :

۰۱٫ [PS4] Monster Hunter: World – ۵۳٫۹۸۲ / ۱٫۸۹۰٫۲۷۳ (-۳۷%)

۰۲٫ [PS4] Girls und Panzer: Dream Tank Match – ۴۶٫۴۱۱ / NEW

۰۳٫ [PS4] Metal Gear Survive – ۳۱٫۳۵۹ / NEW

۰۴٫ [PS4] Senran Kagura Burst Re:Newal – ۲۴٫۱۱۸ / NEW

۰۵٫ [NSW] Splatoon 2 – ۱۹٫۵۰۱ / ۲٫۰۶۲٫۳۴۵ (-۱۱%)

۰۶٫ [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – ۱۷٫۲۵۹ / ۱٫۳۶۳٫۶۴۶ (-۱۰%)

۰۷٫ [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – ۱۲٫۲۵۲ / ۸۸۳٫۷۸۰ (+۴%)

۰۸٫ [NSW] Super Mario Odyssey – ۱۱٫۶۳۹ / ۱٫۶۲۶٫۱۴۵ (-۸%)

۰۹٫ [PS4] Dynasty Warriors 9 – ۸٫۹۵۹ / ۱۴۷٫۶۳۴ (-۵۸%)

۱۰٫ [PSV] Harukanaru Toki no Naka de Ultimate – ۸٫۸۳۳ / NEW

۱۱٫ [NSW] Mario + Rabbids: Kingdom Battle – ۸٫۶۳۴ / ۱۵۱٫۲۲۵ (-۳۲%)

۱۲٫ [۳DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon – ۸٫۶۱۴ / ۱٫۵۶۶٫۶۵۶ (-۸%)

۱۳٫ [PS4] Sword Art Online: Fatal Bullet – ۶٫۰۲۷ / ۹۴٫۶۳۱ (-۵۴%)

۱۴٫ [NSW] Bayonetta 2 – ۵٫۴۴۳ / ۱۴٫۹۷۵ (-۴۳%)

۱۵٫ [PS4] Seiken Densetsu 2: Secret of Mana – ۵٫۳۳۶ / ۴۱٫۳۷۸ (-۸۵%)

۱۶٫ [PSV] Tokimeki Restaurant: Project Tristars – ۴٫۳۱۹ / NEW

۱۷٫ [۳DS] Mario Party: The Top 100 – ۴٫۲۷۱ / ۱۶۵٫۸۹۴ (-۲۷%)

۱۸٫ [NSW] 1-2-Switch – ۴٫۲۱۵ / ۴۰۳٫۹۷۲ (+۱%)

۱۹٫ [PS4] Dragon Ball FighterZ – ۳٫۹۹۲ / ۹۲٫۹۳۵ (-۳۳%)

۲۰٫ [PS4] Star Wars: Battlefront II – ۳٫۸۹۸ / ۸۹٫۴۸۶

منبع متن: gamefa