شرکت اکتیویژن (Activision) اخیراً اشاراتی را به احتمال بازسازی برخی از عناوین موجود در کارنامه پربار خود کرده است؛ آیا شاهد رخ دادن اتفاقی هستیم که برای Call Of Duty 4: Modern Warfare Remastered و Crash Bandicoot: N’Sane Trilogy افتاد؟

به تازگی شرکت اکتیویژن فرم Form 10K خود را پر کرده و آن را تقدیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا (United States Securities and Exchange Commission) کرده است و در آن فرم به نکات جالبی اشاره شده است. به هر حال باید توجه داشت که به عنوان یک سند حقوقی شاید اشارات به بازسازی برخی از عناوین اکتیویژن در متن زیر به طور واضح نیامده باشد، ولی بدون شک به صورت غیرمستقیم به چنین احتمالی اشاره شده است:

” ما انتظار عرضه World of Warcraft: Battle for Azeroth و جدیدترین عنوان از Call of Duty را در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ داریم. همچنین ما انتظار عرضه محتویاتی تازه را برای برخی از فرنچایزهای خود داریم که شامل محتویات گسترش دهنده برای Hearthstone و Destiny 2، رویدادهای درون بازی برای Overwatch، و بسته‌های حاوی نقشه برای Call of Duty: WWII، به همراه عرضه نسخه بازسازی شده از عناوین موجود در کارنامه ما می‌شود. همچنین ما انتظار داریم تا حداقل دو بازی موبایلی را در سال ۲۰۱۸ به بازار عرضه کنیم، که یکی از آن‌ها یک کازینوی اجتماعی از King خواهد بود. ما همچنین به سرمایه گذاری روی فرصت‌های نوین ادامه خواهیم داد، که شامل عناوین جدید روی پلتفرم‌های مختلف می‌شود، و همچنین روی توسعه بخش تبلیغات و بخش مسابقات E-Sport خود نیز تمرکز خواهیم کرد.”

در کارنامه پربار اکتیویژن عناوین کلاسیکی مثل بازی فوق‌العاده Spyro the Dragon هم وجود دارد و شاید این شرکت به سراغ عناوینی از این دست برود. در سال ۲۰۱۶ هم شاهد عرضه نسخه بازسازی شده Call Of Duty 4: Modern Warfare بودیم که با استقبال فراوانی هم روبرو شد پس گزینه بازسازی دیگر نسخه‌های این سری هم روی میز است، همان طور که قبلاً شایعاتی از بازسازی بازی Call Of Duty : Modern Warfare 2 به گوش رسیده بود. البته با توجه به اینکه استودیوی تری آرک (Treyarch) به عنوان سازنده سری Call Of Duty : Black Ops مشغول به ساخت Call Of Duty 2018 است، خیلی بازسازی نسخه اول Call Of Duty : Black Ops محتمل به نظر نمی‌رسد.

البته، عرضه بازی بسیار موفق Crash Bandicoot: N’Sane Trilogy روی باقی پلتفرم‎‌ها مثل نینتندو سوییچ هم اخیراً زیاد شنیده شده ولی همه آن‌ها فعلاً در حد شایعه هستند و هیچ چیز رسمی نیست. همچنین در نهایت بد نیست اشاره کنیم که فرم ارائه شده به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا مربوط به سال ۲۰۱۸ است و نه سال مالی، پس هر برنامه‌ای که این شرکت برای عرضه نسخه بازسازی شده عناوین مختلف‌اش دارد، در همین سال ۲۰۱۸ تحقق خواهد یافت.

منبع متن: gamefa