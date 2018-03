Sea of Thieves از آن دست عناوین انحصاری امیدوارکننده مایکروسافت است که بسیار خوش رنگ و لعاب به نظر می‌رسد و دیگر چیزی تا عرضه آن باقی نمانده و باید دید که می‌تواند استودیوی رِیر (Rare) را بار دیگر به روزهای طلایی‌اش باز گرداند یا خیر. این بازی به نظر رقابت سنگینی با عناوینی چون […]

Sea of Thieves از آن دست عناوین انحصاری امیدوارکننده مایکروسافت است که بسیار خوش رنگ و لعاب به نظر می‌رسد و دیگر چیزی تا عرضه آن باقی نمانده و باید دید که می‌تواند استودیوی رِیر (Rare) را بار دیگر به روزهای طلایی‌اش باز گرداند یا خیر. این بازی به نظر رقابت سنگینی با عناوینی چون Destiny، The Division یا حتی Monster Hunter که خود به شما حق انتخاب در مورد نحوه زندگی در دنیای بازی را می‌دهد دارد و جهان اشتراکی آن هم به شدت بلندپروازانه به نظر می‌رسد. اما آیا این بازی هم همانند عناوینی که بالاتر ذکر شد، می‌تواند ساعت‌ها بازیکنان را درگیر کند یا خیر؟

یکی از مسائل مرتبط با بازی Sea of Thieves آن است که تست‌های آلفا و بتای مختلفی از این بازی برگزار شده است و بالتبع بازیکنان زیادی با این بازی آشنایی دارد و آن را تجربه کرده‌اند و به صورت کلی با مکانیزم‌های آن آشنا شده‌اند. یک سری بازیکن هم هستند که در این تست‌ها شرکت نکرده‌اند و به نوعی برای دنیای Sea of Thieves کاملاً تازه وارد محسوب می‌شوند. اما چگونه بازی قرار است بین آن‌ها توازن برقرار کند؟ به گونه‌ای که بازیکنان آشنا با قوانین بازی این حس را پیدا نکنند که بازی ساده و برای افراد مبتدیست و افراد تازه وارد هم حس نکنند همه چیز سخت و بی‌رحم است. به تازگی مایک چپمن (Mike Chapman) طی یک مصاحبه با مجله Official Xbox Magazine در مورد این مسئله صحبت کرده است:

“با وجود آن که پیچیدگی سفرهای دریایی و خطراتی که بازیکنان در سرتاسر دنیای این بازی تجربه می‌کنند با پیشروی آن‌ها در بازی افزایش پیدا خواهد کرد، ما می‌خواستیم که اطمینان حاصل کنیم هیچ وقت احتمال آن که دنیای بازی بازیکنان تازه وارد را از کسانی که برای ساعات متمادی به تجربه آن پرداخته‌اند جدا نکند.”

البته این به آن معنا نیست که مراحل سطح بالا و محتویات پس از به اتمام رساندن بازی به صورت کلی آسان و فاقد چالش و جذابیت است:

“من فکر می‌کنم که گاهاً تصوری غلط از این وجود دارد که بازی‌ها قدرت پیشروی ندارند. بسیاری از عناوینی که ما داریم از یک حقه روانشناسانه ساده استفاده می‌کنند؛ هرچه میزان مهارت‌ها و سطح شما بالاتر می‌رود، سطح دشمنان و خطرات بازی هم بالاتر می‌رود. در Sea of Thieves شما چالش‌های بیشتر و سخت‌تری را تجربه خواهید کرد.”

به هر حال این توضیحات مایک چپمن دلگرم‌کننده به نظر می‌رسد و اگر در عمل هم استودیوی ریر بتواند چنین توازنی را در بازی برقرار کند، واقعاً کار آن‌ها تحسین برانگیز خواهد بود. بازی Sea of Thieves در تاریخ بیستم ماه مارس سال ۲۰۱۸ (برابر با آخرین روز از سال ۱۳۹۶ خورشیدی) برای دو پلتفرم اکس باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار خواهد گرفت و علاوه بر امکان بازی میان پلتفرمی، بخشی از برنامه Xbox Play Anywhere نیز خواهد بود.

منبع متن: gamefa