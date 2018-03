عنوان فیلم بعدی تارانتینو مشخص شد + تائید حضور برد پیت

نام رسمی فیلم بعدی کارگردان بزرگ، کوئنتین تارانتینو مشخص شد. به گزارش پردیس گیم و طبق اعلام وب سایت خبرگزاری هالیوود ریپورتر، نام رسمی این فیلم Once Upon a Time In Hollywood (روزی روزگاری در هالیوود) خواهد بود. همچنین علاوه بر حضور لئوناردو دی کاپریو که قبلا تائید شده بود، اعلام شد که بازیگر سرشناس فیلم World War Z یعنی برد پیت نیز در این فیلم حضور خواهد یافت.

در توضیحات رسمی این فیلم آمده است: "این فیلم روایتگر داستانی در شهر لس آنجلس و در سال 1969 می‌باشد و در وقایع آن ارتفاعات هالیوود رخ می‌دهد. ریک دالتون با بازی لئوناردو دی کاپریو، بازیگر سابق یک سریال تلویزیونی وسترن می‌باشد و به همراه دوست خود کلیف بوث با بازی برد پیت، سعی دارند وارد هالیوود شوند، هالیوودی که در طی سال‌ها دچار تغییرات زیادی و شده و بسیار پیشرفت کرده و آن‌ها در واقع هیچ شناختی از آن ندارند. همچنین ریک یک همسایه‌ی دیوار به دیوار معروف به نام شارون تیت دارد و این شخصیت‌ها با هم داستان فیلم را رقم خواهند زد."

همچنین هالیوود ریپورتر اعلام کرد که لئوناردو در کاپریو و برد پیت، مذاکرات سختی را با شرکت تولیدی فیلم یعنی Sony داشتند و همچنین قبل از اینکه این مذاکرات نهایی شوند، دی کاپریو نزدیک بود که از حضور در این فیلم پشیمان شود. لئوناردو دی کاپریو و برد پیت، پیش از این نیز با کوئنتین تارانتینو همکاری‌هایی داشته‌اند. برد پیت قبلا در فیلم Inglourious Basterds حضور داشت و دی کاپریو در Django Unchained که هر دوی این اثر توسط تارانتینو کارگردانی شده‌اند.

کوئنتین تارانتینو اعلام کرد: "من بسیار هیجان‌زده‌ام تا داستانی درباره‌ی لس آنجلس و هالیوودی بگویم که دیگر وجود ندارند و هم اکنون بیشتر از این نمی‌توانم خوشحال باشم زیرا قرار است دی کاپریو و پیت در نقش ریک و کلیف ظاهر شوند."

همچنین شرکت Sony در حال مذاکره با جاستین کرول و مارگو رابی است تا در نقش تیت ظاهر شوند. تارانتینو نیز اعلام کرد که برای نقش‌های کوچکتر نیز در حال مذاکره با بازیگران دیگری است.

فیلم Once Upon a Time In Hollywood در تاریخ 9 آگوست 2019 (18 مرداد 1398) اکران می‌شود و مصادف می‌شود با پنجاهمین سالگرد کشته شدن تیت. همچنین این فیلم اولین همکاری کوئنتین تارانتینو و شرکت Sony بعد از قطع همکاری او با شرکت The Weinstein بعد از اتهامات جنسی‌ای که به هاروی وینشتاین وارد شد، می‌باشد.

