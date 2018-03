تاریخ انتشار Detroit: Become Human مشخص شد

Detroit: Become Human که به عنوان بلند پروازانه ترین پروژه ی استدیو کوانتیک دریم شناخته میشود، در تاریخ ۲۵ مه امسال ( ۴ خرداد) عرضه خواهد شد. آقای دیوید کیج، کارگردان بازی با انتشار پستی این خبر را اعلام کرد و افزود: مفتخر هستیم که اعلام کنیم Detroit: Become Human هم اکنون یک تاریخ انتشار […]

Detroit: Become Human که به عنوان بلند پروازانه ترین پروژه ی استدیو کوانتیک دریم شناخته میشود، در تاریخ ۲۵ مه امسال ( ۴ خرداد) عرضه خواهد شد.

آقای دیوید کیج، کارگردان بازی با انتشار پستی این خبر را اعلام کرد و افزود:

مفتخر هستیم که اعلام کنیم Detroit: Become Human هم اکنون یک تاریخ انتشار رسمی دارد. در روز ۲۵ May شما شانس این را خواهید داشت که بتوانید به تجربه این بازی که بلند پروازانه ترین پروژه ما تا به این لحظه بوده است، بپردازید. در آینده ای نچندان دور در جوامعی پیشرفته و منحطط، دیترویت روایتگر داستان سه روبات است. ماشین هایی که ساخته شده اند تا اطاعت کنند اما همانند انسان ها شروع به تجربه احساسات میکنند. آنها در مواجهه با خشونت جامعه، تصمیم خواهند گرفت که چه کسی میخواهند باشند.

استدیو کوانتیک دریم که ساخت بازی های Heavy Rain و Beyond: Two Souls را در کارنامه دارد، پروژه جدید خود با عنوان Detroit: Become Human را منحصرا برای کنسول پلی استیشن ۴ در دست ساخت و توسعه دارد.

Detroit در مدت زمان ۷ ساله توسعه ی خود، با موضوعات جنجال برانگیزی از جمله تروریسم و خشونت علیه کودکان مواجه شده است. سران این استدیو هم با اتهاماتی از قبیل فضای کاری ناسالم و نژاد پرستی مواجه شده اند که هر بار آن ها را رد کرده اند.

این بازی داستان سه روبات به نام های کارا، مارکوس و کانر را روایت میکند . شما میتوانید کنترل هر یک از این شخصیت ها را بر عهده بگیرید و همانند بازیهای پیشین این استدیو با اتخاذ تصمیماتی در طول بازی داستان را به جلو ببرید.

