کرو دیجیتال (Curve Digital) و آیرون‌اوک گیمز (IronOak Games) به ترتیب به عنوان ناشر و سازنده‌ی For The King، از خروج آن از سرویس دسترسی زودهنگام استیم و همچنین زمان انتشارش برای کنسول‌ها خبر داده‌اند. For The King قرار است در ماه آوریل از سرویس دسترسی زودهنگام استیم خارج شود و به‌صورت نسخه‌ی کامل با […]

کرو دیجیتال (Curve Digital) و آیرون‌اوک گیمز (IronOak Games) به ترتیب به عنوان ناشر و سازنده‌ی For The King، از خروج آن از سرویس دسترسی زودهنگام استیم و همچنین زمان انتشارش برای کنسول‌ها خبر داده‌اند.

For The King قرار است در ماه آوریل از سرویس دسترسی زودهنگام استیم خارج شود و به‌صورت نسخه‌ی کامل با قیمت ۲۰ دلار برای رایانه‌های شخصی عرضه گردد. همچنین طبق گفته‌ی سازندگان در اوایل ۲۰۱۸ به کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوئیچ راه خواهد یافت.

اگر آشنایی زیادی با For The King ندارید، باید بگوییم که با عنوانی نقش‌آفرینی روبه‌رو هستید که عناصر گیم‌پلی بازی‌های نقش‌آفرینی‌ ژاپنی و استراتژیک را ترکیب کرده و به شما اجازه می‌دهد که داخل پادشاهی Fahrul به کاوش و مبارزه با دشمنان مختلف بپردازید تا انتقام پادشاه کشته شده‌ی خود را بگیرید. نقشه‌ها، ماموریت‌ها و رویدادهای این بازی به‌صورت تصادفی تولید می‌شوند که باعث می‌شود تجربه‌ی هر فرد جدید و منحصر به فرد باشد. For The King علاوه بر بخش تک‌نفره از بخش Co-op (آنلاین و آفلاین) بهره می‌برد تا با دوستانتان نیز به جنگ موجودات مختلف بروید.

سازنده‌ی For The King یعنی آیرون‌اوک گیمز متشکل از سازندگان Sleeping Dogs ،Dead Rising و Need for Speed بوده و تاسیسش به سال ۲۰۱۵ در ونکوور کانادا برمی‌گردد. For The King در واقع اولین عنوان آیرون‌اوک محسوب می‌شود و کالبی یانگ (Colby Young) به عنوان یکی از طراحان این استودیو، در خصوص این بازی چنین گفته است:

For The King پروژه‌ای پر از شور و اشتیاق و ادای احترامی به ژانر نقش‌آفرینی است. سرویس دسترسی زودهنگام برای این بازی عالی بوده و به ما اجازه داده که به بازخوردهای طرفداران گوش دهیم و بازی را هر چقدر که ممکن است، قوی، باثبات و سرگرم­‌کننده سازیم. حال با عرضه‌ی کامل آن و قرارداد نشرمان با Curve، نمی‌توانیم برای تجربه‌ی For The King توسط بازیکنان بیشتر صبر کنیم.

کمپین کیک‌استارتر For The King در سال ۲۰۱۵ شروع به کار کرد و نهایتاً موفق به جمع‌آوری ۸۷٫۵۰۰ دلار کمک مالی شد، درحالی که هدف سازندگان ۳۰٫۰۰۰ دلار بود! دقیقاً یک سال قبل نیز این عنوان وارد سرویس دسترسی زودهنگام استیم شد و حال می‌بینیم که یک ماه دیگر نسخه‌ی کاملش راهی بازار می‌شود.

منبع متن: gamefa