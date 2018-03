تاریخ انتشار بازی معمایی و منحصربفرد The Council مشخص شد + تصاویر، تریلر و جزئیات داستانی

ساعاتی قبل شرکت Focus Home Interactive اقدام به معرفی رسمی تاریخ انتشار اولین قسمت از بازی سریالی The Council کرد. به گزارش پردیس‌گیم، The Council یک بازی ماجراجویی با پس‌زمینه داستانی معمایی و رازآلود است که توسط استودیوی Big Bad Wolf در حال توسعه می‌باشد. براساس اعلام سازندگان، اولین قسمت از بازی The Council در تاریخ 22 اسفند سال جاری منتشر می‌شود. پلتفرم‌های مقصد نیز PS4 ، PC و Xbox One می‌باشد.

داستان بازی The Council در سال 1793 و روایتگر ماجرای شخصی به نام "لویی دِ ریکت" (Louis de Richet)، عضو مجمعی سرّی است که به جزیره‌ای شخصی دعوت می‌شود. وی زمانی که به جزیره می‌رسد، خود را در کنار اشخاص مشهور تاریخی همچون "ناپلئون بناپارت" و "جورج واشنگتن" می‌بیند. در چنین فضایی و طی اتفاقاتی داستان The Council آغاز می‌شود.

در ادامه از شما مخاطبین پردیس‌گیم دعوت می‌کنیم که تصاویر و تریلری زیبا را از بازی The Council تماشا کنید:

منبع متن: pardisgame