مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌ افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ ای دیگر بررسی کنیم.



آمار فروش این هفته‌ی Media Create، از تاریخ ۱۹ تا تا ۲۵ ماه فوریه سال ۲۰۱۸ را شامل می‌شود. در هفته گذشته در بازار نرم افزار کشور ژاپن عناوین و بازی های زیادی منتشر شدند که البته همه آن ها مشهور و در نام هایی در سطح جهانی نبودند. در بین این عناوین تنها یک بازی در غرب شناخته شده است که Metal Gear Survive نام دارد. اما بیایید پیش از پرداختن به عناوین جدید، وضعیت بازی های قدیمی تر را بررسی کنیم. در این هفته نیز به مانند چند هفته متوالی گذشته، بازی Monster Hunter World را در صدر فهرست فروش مشاهده می‌کنیم. میزان فروش این بازی محبوب در هفته گذشته ۵۳,۹۸۲ نسخه بوده و با این که به مقدار کمی رسیده، اما همچنان بازی دیگری توان مقابله با آن را ندارد. هر چند Monster Hunter World هنوز نتوانسته میزان فروش فیزیکی خود را در ژاپن به ۲ میلیون نسخه برساند. در رده دوم ، عنوان جدیدی را مشاهده می‌کنیم که البته نام و سبک و سیاق بسیار عجیبی دارد. بازی Girls UND Panzer: Dream Tank Match که «دختران تانک سوار» را معرفی می‌کند، برگرفته از انیمه‌ای محبوب با همین نام است. فروش نزدیک به ۵۰ هزار نسخه ای بازی در هفته اول عرضه‌اش، آمار بسیار خوبی برای آن به شمار می‌رود و قطعا باندای نامکو را خشنود می‌سازد. بازی Metal Gear Survive در رده سوم فهرست فروش قرار گرفته است. پیش از انتشار این بازی نیز مشخص بود که نباید انتظار زیادی از آن داشت؛ ترک کردن سری توسط هیدئو کوجیما و همچنین تقلید کردن از بسیاری از عناصر نسخه قبلی (The Phantom Pain) باعث شد تا Metal Gear Survive به یک بازی مورد انتظار نزدیک هم نشود و استقبال از بازی در سطح جهانی فوق‌العاده ضعیف باشد. در دیگر اخبار شنیدیم که فروش هفته اول Metal Gear Survive در بریتانیا به سختی به ۵ درصد فروش The Phantom Pain رسیده است و همچنین بازی آن قدر مشکل فنی مختلف دارد که شرکت کونامی را وادار به عذرخواهی از بازی‌بازان و طرفداران کرد. فروش بازی Metal Gear Survive در هفته اول عرضه در ژاپن به ۳۱,۳۵۹ نسخه رسیده که شاید خیلی بد به حساب نیاید اما نسبت به فروش دیگر نسخه های سری محبوب، تاریخی و افسانه‌ای Metal Gear، در دنیا و سیاره‌ای دیگر قرار دارد. دیگر عناوین جدید منتشر شده در هفته گذشته شامل Senran Kagura Burst Re:Newal‌‌ (رده چهارم) و Harukanaru Toki no Naka De Ultimate (رده دهم) و Tokimeki Restaurant Project TRISTARS (رده شانزدهم) می‌شوند. با نگاهی دیگر به فهرست فروش نرم افزارهای ژاپن به نکات مهمی پی می‌بریم؛ به عنوان مثال فروش بازی Dynasty Warriors 9 همچنان ضعیف و ضعیف تر می‌شود (این بازی چند هفته‌ای است که در ژاپن عرضه شده اما میزان فروش کل آن هنوز به میزان فروش هفته‌ اول نسخه های پیشین نرسیده است) یا دو بازی Bayonetta برای نینتندو سوییچ همچنان پشت سر هم اما با افت فروشی قابل توجه در فهرست دیده می‌شوند.

شما می‌توانید در زیر فهرست پرفروش ترین‌ نرم افزارهای هفته گذشته در ژاپن را مشاهده کنید. مانند همیشه لازم است اشاره کنیم که آماری که Media Create ارایه می‌کند، تنها فروش فیزیکی و خرده فروشی محصولات را بیان می‌کند و شامل فروش دیجیتالی بازی‌ها و کنسول‌ها نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان فروش کلی را به صورت دقیق ارایه کرد اما نمونه خوب و مفیدی در دسترس‌ ما قرار می‌گیرد.

[PS4] Monster Hunter: World (Limited and Bundle Editions Included) (Capcom, 01/26/18) – ۵۳,۹۸۲ (۱,۸۹۰,۲۷۳)

[PS4] Girls und Panzer: Dream Tank Match (Limited Edition Included) (Bandai Namco, 02/22/18) – ۴۶,۴۱۱ (New)

[PS4] Metal Gear Survive (Konami, 02/21/18) – ۳۱,۳۵۹ (New)

[PS4] Senran Kagura Burst Re:Newal (Marvelous, 02/22/18) – ۲۴,۱۱۸ (New)

[NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – ۱۹,۵۰۱ (۲,۰۶۲,۳۴۵)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04,28,17) – ۱۷,۲۵۹ (۱,۳۶۳,۶۴۶)

[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Limited Edition Included) (Nintendo, 03/03/17) – ۱۲,۲۵۲ (۸۸۳,۷۸۰)

[NSW] Super Mario Odyssey (Bundle Version Included) (Nintendo, 10/27/17) – ۱۱,۶۳۹ (۱,۶۲۶,۱۴۵)

[PS4] Dynasty Warriors 9 (Limited Edition Included) (Koei Tecmo, 02/08/18) – ۸,۹۵۹ (۱۴۷,۶۳۴)

[PSV] Harukanaru Toki no Naka De Ultimate (Limited Edition Included) (Koei Temo, 02/22/18) – ۸,۸۳۳ (New)

[NSW] Mario + Rabbids Kingdom Battle (Nintendo, 01/18/18) – ۸,۶۳۴ (۱۵۱,۲۲۵)

[۳DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (Nintendo, 11/17/17) – ۸,۶۱۴ (۱,۵۶۶,۶۵۶)

[PS4] Sword Art Online: Fatal Bullet (Limited Edition Included) (Bandai Namco, 02/08/18) – ۶,۰۲۷ (۹۴,۶۳۱)

[NSW] Bayonetta 2 (Nintendo, 02/16/18) – ۵,۴۴۳ (۱۴,۹۷۵)

[PS4] Secret of Mana (Square Enix, 02/15/18) – ۵,۳۳۶ (۴۱,۳۷۸)

[PSV] Tokimeki Restaurant: Project Tristars (Limited Edition Included) (Koei Tecmo, 02/22/18) – ۴,۳۱۹ (New)

[۳DS] Mario Party: The Top 100 (Nintendo, 12/28/17) – ۴,۲۷۱ (۱۶۵,۸۹۴)

[NSW] ۱-۲-Switch (Nintendo, 03/03/17) – ۴,۲۱۵ (۴۰۳,۹۷۲)

[PS4] Dragon Ball FighterZ (Bandai Namco, 02/01/18) – ۳,۹۹۲ (۹۲,۹۳۵)

[PS4] Star Wars Battlefront II (Limited Edition and Bundle Versions Included) (EA, 11/14/17) – ۳,۸۹۸ (۸۹,۴۸۶)

همچنین شما عزیزان می‌توانید در زیر، فهرست پرفروش ترین سخت افزارها را در هفته گذشته در ژاپن مشاهده کنید:

Switch – ۳۹,۶۹۶ (۳۹,۳۰۳)

PlayStation 4 – ۲۹,۳۹۲ (۴۱,۴۹۶)

New 2DS LL – ۶,۶۹۳ (۵,۷۷۸)

PlayStation 4 Pro – ۵,۳۸۳ (۸,۰۰۶)

PlayStation Vita – ۵,۰۱۷ (۴,۹۵۹)

New 3DS LL – ۳,۶۹۳ (۳,۴۲۴)

۲DS – ۸۵۰ (۹۵۹)

Xbox One X – ۱۳۹ (۱۳۳)

Xbox One – ۱۳۵ (۵۷

بازار سخت افزار در هفته گذشته در کشور ژاپن آن چنان پر تلاطم و شلوغ نبود. بزرگترین اتفاقی که در هفته گذشته رخ داد، پیشی گرفتن دوباره فروش کنسول نینتندو سوییچ از پلی‌استیشن ۴ بود. همان طور که در هفته های پیشین پیش بینی کردیم، در هر هفته احتمال پیشی گرفتن دوباره سوییچ از پلی‌‌استیشن ۴ وجود داشت و حال، این اتفاق رخ داده است. با این که در هفته گذشته عناوین بیشتری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شد (مانند Girls und Panzer: Dream Tank Match و Metal Gear Survive) اما این کنسول نینتندو سوییچ است که با فروش عناوین فوق‌العاده محبوب و با ثباتی مانند Splatoon 2 و The Legend of Zelda: Breath of the Wild صدر را پس گرفت. در واقع می‌توان افت فروش پلی‌استیشن ۴ را کمی جالب دانست چرا که این کنسول در هفته گذشته ۴۱,۴۹۶ واحد فروخته بود اما در این هفته به فروش ۲۹,۳۹۲ واحدی بسنده کرده است تا جایی که جمع فروش پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۴ پرو نیز نمی‌تواند آمار را به فروش نینتندو سوییچ برساند. در مورد کنسول های دیگر نیز تغییر خاصی را در میزان فروش آن ها مشاهده نمی‌کنیم.

