شرکت Bethesda از کنفرانس E3 2018 خود رونمایی کرد + تاریخ و زمان برگزاری

به نظر می‌رسد شرکت محبوب Bethesda امسال نیز در نمایشگاه E3 سوپرایزها و نمایش‌هایی را برای طرفداران تدارک دیده است. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، این چهارمین کنفرانس متوالی این شرکت است که در نمایشگاه E3 برگزار خواهد شد و به نمایش عناوین جدید این شرکت و استدیوهای زیرمجموعه‌ی آن اختصاص خواهد داشت.

کنفرانس سال 2018 شرکت Bethesda در تاریخ 10 ژوئن (دوشنبه 21 خرداد) در ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد و طبق رسم هر ساله در شهر لوس آنجلس به وقوع خواهد پیوست. این مراسم طبق معمول سال‌های گذشته، قبل از کنفرانس‌های احتمالی شرکت‌های Ubisoft، Sony و Microsoft برگزار می‌شود و احتمالا مانند سال گذشته پس از کنفرانس شرکت EA، دومین مراسم E3 2018 باشد.

در حال حاضر هیچ بیانیه یا حتی شایعه‌ای در مورد عناوینی که در این کنفرانس حضور دارند، در دسترس نیست و باید منتظر اطلاعات بیشتر بمانیم. شرکت Bethesda در کنفرانس سالهای گذشته، به معرفی عناوین محبوبی مانند DOOM، Fallout 4، Dishonored II، Prey، The Evil Within 2 و البته Wolfenstein II: The New Colossus پرداخته است و انتظار می‌رود که امسال نیز با معرفی عناوین جذابی روبه‌رو شویم. مخصوصا استدیوی Bethesda Game Studio که پس از Fallout 4 که تقریبا سه سال از معرفی آن می‌گذرد، عنوان جدیدی را معرفی نکرده است و می‌توان حدس زد که اصلی‌ترین گزینه‌ی حضور در E3 امسال همین استدیو می‌باشد و ممکن است بالاخره شاهد معرفی IP جدید این استدیو باشیم.

منبع متن: pardisgame