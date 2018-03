تعداد بازیکنان Tom Clancy’s The Division از ۲۰ میلیون نفر گذر کرده است

به تازگی آمار و ارقام جدیدی مربوط به تعداد بازیکنان بازی Tom Clancy’s The Division و میزان فعالیت آنان در بازی منتشر شده که خواندن آن‌ها خالی از لطف نیست. اگرچه بازی Tom Clancy’s The Division تنها دو سال است که عرضه شده، ولی توانسته در همین مدت نه چندان طولانی آمار جالبی را به […]

به تازگی آمار و ارقام جدیدی مربوط به تعداد بازیکنان بازی Tom Clancy’s The Division و میزان فعالیت آنان در بازی منتشر شده که خواندن آن‌ها خالی از لطف نیست.

اگرچه بازی Tom Clancy’s The Division تنها دو سال است که عرضه شده، ولی توانسته در همین مدت نه چندان طولانی آمار جالبی را به ثبت برساند. به تازگی توسط استودیوی یوبی سافت مسیو (Ubisoft Massive) اعلام شده که تعداد بازیکنان بازی Tom Clancy’s The Division از مرز ۲۰۰ میلیون نفر گذشته است. یکی دیگر از آمار و ارقام اعلام شده توسط سازنده در مورد Tom Clancy’s The Division این بوده که بیش از ۵۰۰ هزار نفر از بازیکنان این عنوان، آن را بیش از ۴۰۰ ساعت تجربه کرده‌اند. یک آمار جالب دیگر هم آن بوده که پس از عرضه بروزرسانی شماره ۱٫۸ بازی، میزان درگیر شدن کاربران با بازی دوبرابر شده است!

به مناسبت جشن گرفتن سالگرد دو سالگی بازی نیز یوبی سافت مسیو اعلام کرده که در سرتاسر ماه مارس رویدادهای Global Events را برگزار خواهد کرد. Global Events در واقع رویدادهای هفتگی هستند که تغییراتی را در تمام رویدادها به وجود خواهند آورد و با شرکت در آن‌ها می‌توان کوپن‌هایی برای به دست آوردن آیتم‎‌های تزئینی و ست‌های Classified Gear Sets به دست آورد. اولین Global Event این بازی Outbreak نام دارد، که در واقع نوعی آلودگی را به دشمنان بازی اضافه می‌کند که اگر به آن‌ها نزدیک شوید صدمه خواهید دید. این رویداد هم اکنون برای تمامی بازیکنان این عنوان، در دسترس قرار دارد.

بازی Tom Clancy’s The Division در سال ۲۰۱۶ عرضه شد و اتفاقاً با بازخوردهای عمدتاً مناسبی هم از سوی بازیکنان و منتقدان روبرو شد. البته، متاسفانه به خاطر وجود یک سری گلیچ‌ها و مشکلات در بازی، ناگهان تعداد بازیکنان آن افت چشم‌گیری به خود دید. البته، این باعث سرخوردگی سازندگان نشد و آن‌ها با تخصیص نیرو و منابع، در گذر زمان به خوبی از بازی پشتیبانی کردند و محتویات تازه و رایگانی را برای آن عرضه کردند تا آن که بالاخره با بروزرسانی ۱٫۸ بازی که نام آن Resistance بود، بار دیگر تحسین همگان را برانگیختند. شایعاتی هم مبنی بر ساخت قسمت دوم Tom Clancy’s The Division به گوش می‌رسید که چندان هم مسئله دور از ذهن و بعیدی نیست.

بازی Tom Clancy’s The Division هم اکنون برای کاربران سه پلتفرم اکس باکس وان، رایانه‌های شخصی و پلی استیشن ۴ در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa