روز گذشته استودیوی Rare اقدام به انتشار تریلر جدیدی از بازی موردانتظار Sea of Thieves کرد. به گزارش پردیس‌گیم، در این تریلر شاهد صحبت‌های دو نفر از طراحان ارشد بازی یعنی "سم چستر" و "تیم تِدینس" هستیم.

بر این اساس، شما در بازی Sea of Thieves شاهد طیف وسیعی از امکانات شخصی‌سازی خواهید بود که برای دو بخش کارکتر‌ها و کشتی‌ها در اختیارتان قرار می‌گیرد. با این حال سازندگان علاوه بر کمیت، به دنبال ایجاد سرعت در روند انتخاب آیتم‌ها و گزینه‌های موردنظر نیز بوده‌اند؛ به همین دلیل شما در بازی از قابلیتی با حالت "گردونه" بهره‌مند هستید که بوسیله آن می‌توانید ظاهر و امکانات شخصیت خود را براساس حالتی که علاقه دارید، انتخاب کنید و این سیستم سرعت بهتری را به روند کار شما می‌بخشد. همچنین در بازی شما از سیستمی استفاده می‌کنید که لایه‌بندی ظاهر شخصیت شما را تسهیل می‌کند.

همچنین سیستم شخصی‌سازی کشتی‌ها هم همگام با شخصی‌سازی کارکترها وجود دارد و در آن با گستره‌ی بزرگی از امکانات و ظواهر مختلف رو‌به‌رو خواهید شد. به طور دقیق‌تر شما می‌توانید براساس میل و سلیقه خود، کشتی را با ظاهری رعب‌آور و یا حتی خنده‌دار به رقابت بیاورید.

در ادامه از شما دعوت می‌کنیم که این تریلر جدید را تماشا کنید:

Sea of Thieves در تاریخ 20 مارس سال جاری (29 اسفند) برای PC و Xbox One منتشر خواهد شد. سازنده بازی یعنی استودیو Rare معتقد است که هیچ عنوانی در دنیای بازی وجود ندارد که تجربه‌ای مشابه Sea of Thieves را برایتان رقم بزند.

منبع متن: pardisgame