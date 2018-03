فرورفته در مرداب| بررسی بازی Past Cure

همواره وقتی در کارتان موفق نمی‌شوید بهانه ای برای آن دارید. در واقع وقتی حقیقت تلخ باشد مدام برای فرار از آن بهانه‌های متنوعی می‌آورید ولی در آخر اقرار می‌کنید که مشکل اصلی نه این بهانه‌ها که از نفس کارتان بوده است. در دنیای بازی‌های رایانه‌ای هم این قانون برقرار است; مخصوصا وقتی عنوانی ناموفق […]

همواره وقتی در کارتان موفق نمی‌شوید بهانه ای برای آن دارید. در واقع وقتی حقیقت تلخ باشد مدام برای فرار از آن بهانه‌های متنوعی می‌آورید ولی در آخر اقرار می‌کنید که مشکل اصلی نه این بهانه‌ها که از نفس کارتان بوده است. در دنیای بازی‌های رایانه‌ای هم این قانون برقرار است; مخصوصا وقتی عنوانی ناموفق یک بازی داستان محور باشد. از تغییر سلیقه گیمرها گرفته تا سخت‌گیر شدن منتقدین به چنین عناوینی و بازی‌های آنلاین متعددی که رو به روز هم پیشزفت می‌کنند، اما واقعیت این است که با همه این عوامل و سخت شدن ساخت یک بازی داستان ‌محور و همه‌پسند، نیاز به المان های زیادی دارید و عنوان شما فقط به شرطی موفق است که بتواند همه این عوامل را در بازی خود پیاده کند. به نوعی ساختن بازی‌های داستان محور در بازار امروزی یک قمار است; قماری که اگر موفق شود سود زیادی را نصیب سازنده و ناشر خواهد کرد و اگر هم موفق نشود شکست بزرگی حداقل از نظر مالی برای سازندگان خواهد داشت. در نتیجه شرکت‌های کوچک برای ساخت عناوین داستان محور سراغ گرافیکی واقع گرایانه با گیم‌پلی ای در حد عناوینی مثل مکس پین یا Last Of Us نمی‌روند و ساخت عناوینی که از این نظر ساده‌اند اما داستانی درگیرکننده دارند را ترجیح می‌دهند; که نمونه‌های موفق آن را هم زیاد دیده ایم.

اما داستان زمانی تاریک می‌شود که شرکتی با کارنامه‌ی نه چندان درخشان سراغ ساخت عنوانی داستان محور با ادعای شباهت به عناوینی بزرگ مثل Max Payne یا Heavy Rain می‌رود! اینجاست که باید تلنگرهای ساخت یک فاجعه را کم کم احساس کنیم. یک تریلر مرموز بسیار زیبا و درگیرکننده که انتظار هر گیمری را برای انتشار بازی سخت می‌کند، ولی در نهایت با چه چیز مواجه می‌شویم؟ یک فاجعه. اما صبر کنید; شاید عنوانی که هم اکنون قصد بررسی آن را برای شما داریم یعنی Past Cure برای یک بار هم که شده این قاعده را بر هم زده و حداقل ما را با عنوانی متوسط روبه‌رو می‌کند. بیایید عنوان ساخت Phantom D که مجموعا فقط ۸ نفر آن را تشکیل می‌دهند را زود قضاوت نکنیم و جزء به جزء آن را مورد بررسی قرار دهیم.

داستان:

سازندگان Past Cure با ادعای ساخت عنوانی پای به میدان گذاشتند که حداقل شبیه به عناوینی باشد که داستانی خوب را روایت می کنند و به نوعی یادآور دورانی در صنعت گیم هستند که تا این حد از بازیهای آنلاین بی سر و ته (قصد توهین به بازی های محبوب آنلاین را ندارم و منظور اکثر بازی های این سبک است نه اقلیت خوب) خبری نبود و دغدغه اصلی اکثر این شرکت ها ساخت عناوینی با داستانی حداقل راضی کننده بود. متاسفانه باید بگوییم داستان Past Cure چیزی شبیه به فیلم های بزن بهادری بالیوودی بدون هیچ توضیح و شخصیت پردازی خاصی است! واقعا عجیب است که عنوانی با چنین تریلرهای زیبا که مدام ادعای داستان پردازی عالی می کند تا این حد داستان ضعیفی داشته باشد. در شروع داستان شما با شخصیت اصلی بازی به نام lan آشنا می شوید. او در حال دیدن کابوسی است که در آن با موجودات عجیب و غریبی مبارزه می کند. در ادامه به دنیای واقعی می رویم و در خانه lan کمی گشت میزنیم تا این که برادرش به او زنگ می زند و مقداری حرف های امیدوارکننده به او می گوید! تا اینجا اصلا نمی دانید قضیه چیست و چرا ۱ ساعت وقت خود را برای بازی گذاشته اید. بازی را نه با امید خوب شدن نحوه روایت بلکه برای روشن شدن داستان ادامه می دهیم. چیز خاصی از بیداری یان نمی فهمید که دوباره باید کابوس او را بازی کنید. یک ساعت معماهای مضحک بازی را حل می کنید تا در نهایت بازی به شما می گوید قهرمان داستان ما یک عشق هم دارد.همین! یان بیدار میشود و در اینجا بازی لطف می کند و با یک کات سین پنج دقیقه ای داستان را برای شما بازگو می کند. بعد از جنگ جهانی دوم تعدادی شرکت به طور غیرقانونی اقدام به انجام آزمایشاتی خطرناک و کشنده روی انسان ها و حتی کودکان کردند تا قابلیت های ذهن انسان را ارتقا داده تا بتوانند از حداکثر پتانسیل مغز انسان استفاده کنند. بیش از نود درصد این شرکت ها تعطیل و عوامل آن زندانی شدند اما تعدادی انگشت شمار همچنان به فعالیت های غیر انسانی خود ادامه می دهند. در ادامه مارکوس(برادر یان) با او تماس می گیرد و می فهمید که داستان این است که یکی از این شرکت ها یان را سه سال پیش دزدیده و حافظه کوتاه مدت او را پاک کرده به طوری که وی هیچ ایده ای از اتفاقات این ۳ سال ندارد و در عوض ذهن او قابلیتی دارد که می تواند با آن کارهای خارق العاده ای انجام دهد. وی به طبع در این ۳ سال عشق خود را هم گم کرده و حالا وقت آن رسیده که او انتقام خودش و عشق گمشده اش را از شرکت مذکور بگیرد; که این امر به لطف آن که یان قبلا در ارتش فعالیت می کرده و فنون رزمی و کار با سلاح سرد و گرم را به خوبی می داند راحت تر هم شده.

داستان، قصه مافوق تکراری انتقام آن هم بدون کوچکترین نوآوری خاصی را روایت می کند و هر لحظه فقط از آن بیشتر زده می شوید. عنصری به نام شخصیت پردازی اصلا در بازی نیست. فکر آن را هم نکنید که کوچکترین نزدیکی حتی به شخصیت اصلی پیدا کنید؛ دیگر شخصیت ها که جای خود دارند. یان برای آنکه خود را خفن تر جلوه دهد مدام جملات کلیشه ای مانند “چقدر این کارها شبیه فیلماست” یا “بالاخره انتقاممو میگیرم” را چندین بار با خود تکرار می کند که به معنای واقعی کلمه زننده است. لحظاتی هم در بازی وجود دارد که بعد از اتمام آن می گویید: خب؟ این فلش بک بود یا رویا؟ اصلا چی بود این قسمت؟ چرا یک ساعت محیط را قدم زدم؟ فکر نمی کنم حتی خود سازندگان هم جواب قانع کننده ای برای پرسش های شما داشته باشند. انگار Phantom D فراموش کرده خلق یک داستان مرموز نیازمند یک بازینامه بسیار قوی با شخصیت هایی کار شده و با انگیزه مشخص است; نه شخصیت هایی آبکی با روایتی مضحک که هیچکس کوچکترین همذات پنداری با آن نمی کند. به حدی داستان سطحی است که حتی اگر در اواسط بازی یان بمیرد نه حتی ناراحت نمی شوید بلکه از به اتمام رساندن داستانش خوشحال هم خواهید شد. شاید باشند افرادی که با بهانه کوچک بودن استودیو سازنده و بودجه محدود از چنین مشکلاتی چشم بپوشند; اما متاسفم، نمی توانم در بازاری که شاهکاری مانند Hellblade مستقل محسوب می شود، Past Cure که آن هم عنوانی مستقل است را دارای داستانی خوب و حتی جالب بدانم.

گیم پلی

بسیار بوده و هستند عناوینی که به واسطه داشتن گیم پلی خوب ضعف های داستانی را پوشانده و یک لذت خالص را به گیمر القا می کنند. در این بازی ها انقدر گیم پلی خوب و متنوع است که شما اصلا توجهی به ضعف های داستانی نمی کنید. اما در کمال تاسف، Past Cure در این زمینه هم یک افتضاح کامل است. گیم پلی بازی دارای دو بخش رویا و بیداری است که در بد بودن و خسته کننده بودن کاملا اشتراک دارند. اگر مکس پین ۱ را بازی کرده اید با ۹۰ درصد گیم پلی Past Cure البته در چند سطح پایین تر آشنا هستید.

مکانیسم اصلی گیم پلی بخش تیراندازی و مبارزات تن به تن است که به ترتیب بد و بدتر هستند. سیستم نشانه گیری بسیار خشک و بدون انعطاف بوده و بعید می دانم شما را یاد بازی های اوایل نسل ششم نیندازد. قابلیتی شبیه به Bullet time در بازی وجود دارد که در این حالت سرعت شما از محیط اطراف بیشتر بوده و راحت تر میتوانید دشمنان را هدف بگیرید که از معدود نکات خوب این بخش است. برای استفاده از قابلیت های ذهنی تان باید مدام یک ماده خاص را مصرف کنید تا نوار مربوطه پر شود; البته این قابلیت ها به همان کند کردن زمان معروف و از کار انداختن دوربین ها خلاصه می شود. در بخش رویاها هم قسمت عجیبی وجود دارد که با استفاده از ذهنتان باید یک سری اضلاع هندسی را به جایگاه مخصوصشان برسانید تا راه برای شما باز شود! همین یک جمله اوج آشفتگی ایده های سازندگان در گیم پلی را به خوبی می رساند. بخش مبارزات تن به تن شاید از این ها هم بدتر باشد. منطق بازی در مبارزات این است: وارد محیطی پر از دشمن می شوید و از شانس بدتان اسلحه تان خالی است. اشکالی ندارد، در پشت یک ماشین چند دقیقه کاور بگیرید، دشمنان تک به تک به سمت شما می آیند تا از شما کتک بخورند! به شخصه هنگام این اتفاقات از شدت فاجعه می خندیدم. ۲۰ دشمن رو به روی شماست و به جز دو سه نفر همه مشتاق کشته شدن هستند. با این حساب فکر نمی کنم نیازی به توصیف هوش مصنوعی دشمنان داشته باشم. اگر در هر زاویه ای به جز زاویه مستقیم دید دشمن باشید تا دو سه متری هم شما را نخواهد دید و به راحتی می توانید او را از پای دربیاورید و به لطف همین هوش مصنوعی ضعیف احتمالا اکثر بخش ها را بتوانید به صورت مخفی کاری به اتمام برسانید.

تمام گیم پلی بازی در همین مبارزات ضعیف و چند رویا با محوریت حل معماهایی تاریخ مصرف گذشته و بی ربط به بازی خلاصه می شود; با این تفاوت که گاهی محیط های بازی (که حتی تنوع آن هم زیاد نیست) عوض می شود. این بخش هم مانند بخش داستان، آموزشی است برای آن که یک بازی چگونه نباید باشد.

گرافیک

ایرادات Past Cure تمامی ندارد. به قطع این بازی یکی از بدترین بازی هایی است که با موتور محبوب Unreal Engine ساخته شده. فکر نمی کنم اگر به جای PS4، سازندگان کنسول نسل ششمی سونی(PS2) را برای انتشار در نظر می گرفتند، این کنسول مشکل خاصی در پردازش آن پیدا می کرد. بافت های بسیار بی کیفیت، نورپردازی مصنوعی و نبود هیچ گونه افکت قابل توجهی برای پوشاندن این ضعف ها از ایرادات بی شمار گرافیک بازی است. هیچ انعطافی در حرکات و انیمیشن های کاراکتر ها نیست و اوج فاجعه را می توانید در انیمیشن های مربوط به مرگ شخصیت اصلی و دشمنان مشاهده کنید که توصیه می کنم خودتان آن را ببینید و شرحش ندهم. به طور کلی Past Cure فرصت خوبیست تا به وسیله آن با گرافیک دو نسل قبل تجدید خاطره کنید.

تنها نکته خوب گرافیک بازی عملکرد فنی بازی در کنسول ها و PC است که فریم ریتی کاملا ثابت و بدون مشکل را ارائه می دهد; البته با چنین وضعیتی اگر همین فریم ریت پایدار هم نبود همان تجدید میثاق با نسل ششم هم از دلایل بازی کردن این عنوان حذف می شد!

صداگذاری و موسیقی

بعید است این روزها عنوانی پیدا کنید که با مشکلی جدی در این بخش روبه رو باشد اما Past Cure از این حیث هم رکورد شکنی کرده و حتی در این بخش هم تجربه بی نقصی را ارائه نمی دهد. بی انصافی است اگر بگوییم صداگذار یان ضعیف عمل کرده اما همان قدر هم خوش بینانه است اگر به عملکرد کلی او آفرین بگوییم. او در بخش هایی که باید بسیار با احساس یا بسیار خشن صحبت کند حس مورد نظر را به خوبی منتقل نمی کند و حس می کنیم فقط در حال خواندن دیالوگ هایش است! باقی شخصیت ها هم آن چنان صحبت خاصی انجام نمی دهند و عمده دیالوگ های بازی به مونولوگ های یان با خودش و صحبت های او با شخصیت های فرعی خلاصه می شود.

عنصر موسیقی هم آن چنان که باید در بازی وجود ندارد و به طور کلی ۳-۲ قطعه تکراری را باید مدام گوش کنید که همان ها هم کیفیتی بسیار معمولی دارند.

نتیجه گیری

چرا باید به بهانه ی مستقل بودن یک بازی از ضعف هایش چشم بپوشانیم؟ شما به محض شنیدن “عنوان مستقل” حداقل نام ۱۰ بازی به ذهنتان خطور میکند که با ارائه ایده های خوب و حتی تقلید های به جا به موفقیت رسیده اند; چرا Past Cure نباید اینگونه باشد؟ متاسفانه Past Cure تاوان بلندپروازی های جاهلانه سازندگانش را داد و تمام پتانسیلش از دست رفت. بازی عمیقا در مردابی از مشکلات فرو رفته. بیایید با خودمان رک باشیم: Past Cure بدترین بازی است که نسل هشتم به خود دیده است.

منبع متن: gamefa