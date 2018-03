برندگان نودمین دوره جوایز اسکار معرفی شدند

نودمین دوره جوایز اسکار صبح امروز در تئاتر دالبی هالیوود میزبان برترین فیلم‌های سال 2017 همچون Get Out ،The Shape of Water و Lady Bird بود.

اما کدام فیلم‌ها در این دوره مورد استقبال داوران مهم‌ترین رویداد سینمایی جهان قرار گرفتند؟ به گزارش پردیس‌گیم، امسال بالاخره بخت با گی‌یرمو دل تورو یار شد تا این کارگردان شناخته شده و صاحب سبک که تجربه‌های شکست خورده‌ای هم در زمینه بازی‌سازی داشته بتواتند مهم‌ترین جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینما را دریافت کند.

در ادامه با لیست بهترین فیلم‌های سال به انتخاب داوران نودمین دوره جویز اسکار همراه باشید.

بهترین فیلم



• مرا با نام خودت صدا بزن

• تاریک‌ترین ساعت

• دانکرک

• برو بیرون

• لیدی برد

• رشته خیال

• پُست

• شکل آب

• سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری



بهترین کارگردانی



• کریستوفر نولان - دانکرک

• جردن پیل - برو بیرون

• گرتا گرویگ - لیدی برد

• پل توماس اندرسون - رشته خیال

• گی‌یرمو دل تورو - شکل آب

بهترین بازیگر مرد



• تیموثی شالمی - مرا با نام خودت صدا بزن

• دنیل دی‌لوئیس - رشته خیال

• دنیل کالویا - بیرون برو

• گری اُلدمن - تاریک‌ترین ساعت

• دنزل واشنگتن - رومن جی



بهترین بازیگر زن



• ستلی هاوکینز - شکل آب

• فرانسیس مک‌دورماند - سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری

• مارگو رابی - من، تانیا

• سیرشا رونان - لیدی برد

• مریل استریپ - پُست



بهترین بازیگر نقش مکمل مرد



• ویلیام دفو - پروژه فلوریدا

• وودی هارلستون - سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری

• ریچارد جنکینز - شکل آب

• کریستوفر پلامر - تمام پول‌های جهان

• سم راکول - سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری

بهترین بازیگر نقش مکمل زن



• مری جی. بلایژ - گل‌گرفته

• الیسون جنی - من تانیا

• لسلی منویل - رشته خیال

• لوری میت‌کالف - لیدی برد

• اوکتاویا اسپنسر - شکل آب



بهترین فیلم‌نامه اقتباسی



• مرا با نام خودت صدا بزن

• هنرمند فاجعه

• لوگان

• بازی مالی

• گل‌گرفته



بهترین فیلم‌نامه اصلی



• بیمار بزرگ

• برو بیرون

• لیدی برد

• شکل آب

• سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری

بهترین تدوین



• بچه راننده

• دانکرک

• من تانیا

• شکل آب

• سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری

بهترین فیلم خارجی‌زبان



• یک زن شگفت‌انگیز - شیلی

• در جسم و روح - مجارستان

• توهین- لبنان

• بی‌عشق - روسیه

• میدان - سوئد

بهترین انیمیشن



• بچه رئیس

• کوکو

• نان‌آور

• فردیناند

• وینسنت دوست داشتنی

بهترین فیلم‌برداری



• بلیدرانر ۲۰۴۹

• تاریک‌ترین ساعت

• گل‌گرفته

• دانکرک

• شکل آب

بهترین طراحی صحنه



• دیو و دلبر

• بلیدرانر ۱۰۴۹

• تاریک‌ترین ساعت

• دانکرک

• شکل آب

• ویکتوریا و عبدول

بهترین جلوه‌های ویژه بصری



• بلیدرانر ۲۰۴۹

• نگهبانان کهکشان ۲

• کونگ: جزیره جمجمه

• جنگ ستارگان: آخرین جدای

• جنگ سیاره میمون‌ها

بهترین چهره‌آرایی



• تاریک‌ترین ساعت

• ویکتوریا و عبدول

• شگفتی





بهترین صداگذاری



• بچه راننده

• بلیدرانر ۲۰۴۹

• دانکرک

• شکل آب

• جنگ ستارگان: آخرین جدای



بهترین تدوین صدا



• بچه راننده

• بلیدرانر ۲۰۴۹

• دانکرک

• شکل آب

• جنگ ستارگان: آخرین جدای

بهترین طراحی لباس



• دیو و دلبر

• تاریک‌ترین ساعت

• دانکرک، شکل آب

• ویکتوریا و عبدول

• رشته خیال

بهترین موسیقی متن



• دانکرک

• رشته خیال

• شکل آب

• جنگ ستارگان: آخرین جدای

• سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری



بهترین ترانه



• آهنگ Remember Me از انیمیشن کوکو

• آهنگ Mystery of Love از فیلم مرا با نام خودت صدا بزن

• آهنگ This Is Me از فیلم بزرگ‌ترین شومن

• آهنگ Mighty River از فیلم گل‌گرفته

• آهنگ Stand Up For Something از فیلم مارشال

بهترین مستند



• چهره‌ها مکان‌ها

• ایکاروس

• آباکوس: به اندازه کافی کوچک برای زندانی‌شدن

• آخرین مرد در حلب

• جزیره قدرتمند



بهترین مستند کوتاه



• ادیث+ادی

• بهشت ترافیکی در خیابان 405 است

• قهرمان

• مهارت چاقو

• توقف خودرو



بهترین فیلم کوتاه



• مدرسه ابتدایی دکالب

• ساعت ۱۱

• خواهرزاده اِمت

• کودک صامت

• همه ما



بهترین انیمیشن کوتاه



• بسکتبال دوست‌داشتنی

• گاردن پارتی

• لو

• فضای منفی

• اشعار شورشی

منبع متن: pardisgame