با کم رونق شدن عرضه بازی‌های جدید در هفته گذشته، شاهد این هستیم که اکثر رتبه‌های جدول فروش هفتگی بریتانیا، به خصوص در بین ده بازی پرفروش، بدون تغییر باقی مانده است و ما در این بخش از جدول بازی‌های نام آشنای زیادی را می‌توانیم شاهد باشیم.

در هفته منتهی به سوم مارس، هیچ بازی جدید شاخص و قابل توجهی به بازار عرضه نشد و تقریبا هفته آرام و ساکتی در بریتانیا بوده است. این هفته فرصت بسیار خوبی برای بازی‌های منتشر شده در هفته‌های قبل بود تا بتوانند به نوعی خود را به بالای این جدول و رتبه‌های شاخص آن برسانند تا بیشتر جلب توجه کنند. بازی‌هایی نظیر SHADOW OF THE COLOSSUS و یا EA SPORTS UFC 3 و یا حتی MONSTER HUNTER: WORLD فرصت خوبی در اختیار داشتند تا از عدم انتشار بازی‌های جدید بیشترین و بهترین بهره را ببرند اما در کمال تعجب همه آن‌ها رتبه پایین‌تری نسبت به هفته قبل خود کسب کردند که این نشان می‌دهد این عناوین هر چه که می‌بایست به فروش برسانند، تا به حال فروخته‌اند و بیشتر از این انتظار معجزه از این بازی‌ها نیست.

در این هفته آرام، عناوین شاخص و محبوب به رتبه‌های بالای جدول رسیدند. عناوینی که با وجود گذشت چندین ماه و یا حتی چندین سال از زمان عرضه آن‌ها، هنوز هم در مرکز توجه‌ها قرار دارند و سیل عظیم مخاطبان خود را حفظ کرده‌اند. با نگاهی کوتاه و گذرا به چهار بازی پرفروش‌ این هفته، می‌توان متوجه شد که کدام یک از این بازی‌ها توانسته جای پای خود را در بازار بازی‌های رایانه‌ای در بریتانیا محکم نگه دارد.

رتبه نخست جدول فروش هفتگی بریتانیا در هفته منتهی به سوم مارس، بدون تغییر باقی مانده است و این رتبه باز هم به عنوان بسیار موفق FIFA 18 رسیده است. این بازی برای سومین هفته متوالی و در مجموع نیز برای هفتمین هفته، توانسته این جایگاه را به دست بیاورد. در رتبه دوم نیز عنوان همیشه در صحنه GRAND THEFT AUTO V جای خود را ثابت نگه داشته است. این بازی نشان داده که به جز یک بازی جدید از راکستار، هیچ بازی جدیدی نمی‌تواند مانع از فروش آن شود و جای آن را بگیرد؛ البته در خصوص این بازی می‌توان گفت که فقط شاید نسخه جدید از همین سری بتواند جای آن را بگیرد و فروش آن را متوقف کند یا حداقل کاهش دهد چرا که هر بازی جدیدی که عرضه شده، GRAND THEFT AUTO V جایگاه خود و فروش بالای خود را همچنان حفظ کرده است.

عنوان موفق CALL OF DUTY: WWII نیز با قرار گرفتن در رتبه سوم این جدول، جایگاه هفته گذشته خود را حفظ کرده است. جایگاه چهارم این جدول این هفته یکی از جایگاه‌هایی بود که تغییر پیدا کرد و عنوان MARIO KART 8 DELUXE این جایگاه را موفق شد به دست بیاورد. این بازی با چهار پله صعود نسبت به هفته گذشته، به این جایگاه دست پیدا کرده است. عنوان MONSTER HUNTER: WORLD اما این هفته یک پله سقوط داشته و از جایگاه چهارم در هفته گذشته این هفته به جایگاه پنجم رسیده است تا بدین ترتیب پنج بازی پرفروش این هفته در جدول فروش هفتگی بریتانیا جایگاه خود را کامل بشناسند.

رتبه ششم این جدول در هفته منتهی به سوم مارس به عنوانی رسیده که سه پله از هفته گذشته تا به حال صعود داشته است؛ که این بازی چیزی نیست به جز SUPER MARIO ODYSSEY. عنوان ناکام EA SPORTS UFC 3 نیز که از اولین هفته انتشار خود، تجربه صدر نشینی را در این جدول نداشته، این هفته با دو پله سقوط نسبت به هفته گذشته به جایگاه هفتم رسیده است. جایگاه هشتم این جدول نیز شاهد قرار گرفتن عنوانی است که پیشرفت قابل توجه و بسیار خوبی در هفته گذشته داشته است. این بازی PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS که جایگاه هشتم این جدول را در این هفته به دست آورده است. همچنین عنوان THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD نیز یکی دیگر از بازی‌هایی بوده که پیشرفت بسیار خوبی را تجربه کرده است. این بازی از جایگاه شانزدهم در هفته گذشته، این هفته به رتبه نهم جدول فروش هفتگی بریتانیا رسیده است. در رتبه دهم نیز شاهد قرار گرفتن یکی از جدیدترین بازی‌های این جدول هستیم. عنوان SHADOW OF THE COLOSSUS از جایگاه هفتم در هفته گذشته، این هفته به رتبه دهم رسیده است تا پایان‌گر بررسی ما از ده بازی پرفروش این هفته در بریتانیا باشد.

همانطور که شاهد هستید، در بین ده بازی پرفروش این هفته در بریتانیا شاهد قرار گیری سه مورد از برجسته‌ترین و بهترین بازی‌های انحصاری نینتندو سوییچ هستیم که البته تا به این جا، امری عادی است. اما چیزی که این سه بازی را نسبت به هفته‌های گذشته متمایز می‌کند، رتبه آن‌ها در این جدول است. در هفته‌های گذشته شاهد بودیم که این بازی‌ها در اکثر مواقع رتبه‌ای بهتر از هشتم، هفتم و یا در بهترین حالت، ششم به دست نمی‌آوردند، اما یکی از این بازی‌ها این هفته تا جایگاه چهارم هم بالا آمده است. طبیعتا این موضوع و جهش چند پله‌ای عناوین انحصاری نینتندو سوییچ در این جدول، دلیل مشخصی دارد.

دلیل این موضوع این است که کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ اخیرا جشن تولد یک سالگی خود را به همراه عنوان THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD که همزمان با عرضه این کنسول منتشر شد را جشن گرفته است. به همین دلیل نیز استقبال از این کنسول و البته عناوین انحصاری آن در هفته گذشته در بریتانیا رشد بسیار خوبی داشته و بازی‌های این کنسول را در جایگاه‌های بهتری نسبت به هفته قبل قرار داده است. این کنسول به همراه بازی THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD در هفته نهم سال ۲۰۱۷ عرضه شدند و این بازی نیز توانست در اولین هفته فروش خود تبدیل به دومین بازی پرفروش هفته در بریتانیا تبدیل شود.

برخی از شاخص‌ترین جایجایی‌های جدول فروش این هفته نسبت به جدول فروش هفته گذشته نیز بدین شرح بوده است. عنوان METAL GEAR SURVIVE که یکی از بدترین بازی‌های امسال بوده، در اولین هفته فروش خود، یعنی هفته گذشته در رتبه ششم قرار گرفت و همانطور که پیش‌بینی شده بود، این هفته با یک سقوط آزاد به رتبه هفدهم رسیده است. این بازی یکی از عناوینی است که خیلی زود از بین ۴۰ بازی پرفروش هفته خارج خواهد شد و این موضوع هم نباید بیشتر از دو یا سه هفته دیگر به طول بیانجامد. در گوشه دیگری از این جدول هم می‌بینیم که STAR WARS BATTLEFRONT II نیز سقوط آزاد داشته است. این بازی با ده پله سقوط نسبت به هفته قبل، از رتبه یازدهم به رتبه بیست و یکم رسیده است. به جز این‌ها، عنوان BAYONETTA 2 نیز یکی دیگر از بازی‌هایی بوده که در هفته گذشته جابجایی زیادی را تجربه کرده است. این بازی از جایگاه نوزدهم، این هفته به رتبه سی و پنجم پرفروش‌ترین بازی‌های هفته بریتانیا رسیده است.

در بین چشم‌گیر‌ترین صعودها هم اکثرا عناوین انحصاری نینتندو سوییچ به این مهم دست پیدا کرده‌اند که به جز BREATH OF THE WILD از این جمله می‌توان به SPLATOON 2 و یا MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE اشاره کرد. عنوان MARIO + RABBIDS صعود بسیار چشم‌گیری داشته و از جایگاه چهلم که هفته گذشته به دست آورده بود، این هفته به رتبه بیست و هشتم رسیده است. از دیگر عناوینی که صعود بسیار خوبی در این هفته داشتند، می‌توان به FORZA HORIZON 3 اشاره کرد که از رتبه بیست و دوم به رتبه شانزدهم رسیده است. عنوان FALLOUT 4 هم این هفته با صعود از رتبه هجدهم به رتبه یازدهم، یکی از بهترین صعودها را در هفته گذشته به نام خود ثبت کرده است.

در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شاهد رتبه‌بندی چهل بازی پرفروش این هفته در جدول فروش هفتگی بریتانیا باشید و در کنار آن پرفروش‌ترین بازی‌های هر پلتفرم را نیز مشاهده کنید. لازم به ذکر است که نتایج به دست آمده از این جدول صرفا بر اساس میزان فروش فیزیکی بازی‌ها است و میزان فروش دیجیتالی آن‌ها محاسبه نشده است، بنابراین نتایج ذکر شده با آمار نهایی متفاوت است.

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

هفته قبل این هفته نام بازی ناشر ۱ ۱ FIFA 18 EA SPORTS ۲ ۲ GRAND THEFT AUTO V راکستار ۳ ۳ CALL OF DUTY: WWII اکتیویژن ۸ ۴ MARIO KART 8 DELUXE نینتندو ۴ ۵ MONSTER HUNTER: WORLD کپکام ۹ ۶ SUPER MARIO ODYSSEY نینتندو ۵ ۷ EA SPORTS UFC 3 EA SPORTS ۱۵ ۸ PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS مایکروسافت ۱۶ ۹ THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD نینتندو ۷ ۱۰ SHADOW OF THE COLOSSUS سونی

لیست چهل بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته پلی‌استیشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته ایکس‌باکس وان در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته نینتندو سوییچ در بریتانیا:

لیست ۳۰ بازی پرفروش این هفته رایانه‌های شخصی در بریتانیا:

منبع متن: gamefa