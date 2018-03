Rovio استودیوی لندن خود را تعطیل نمود

سازنده‌ی Angry Birds یعنی رویو (Rovio) پس از گذشت تنها یک سال از تاسیس شعبه‌ی لندن خود آن را تعطیل کرده است! مدیر این استودیو یعنی مارک سورل (Mark Sorrell) در توئیر خبر از تعطیل شدن آن داده و گفته است: با کمال تاسف و ناراحتی باید بگویم که شعبه‌ی لندن رویو تعطیل می‌شود. اوقات […]

سازنده‌ی Angry Birds یعنی رویو (Rovio) پس از گذشت تنها یک سال از تاسیس شعبه‌ی لندن خود آن را تعطیل کرده است!

مدیر این استودیو یعنی مارک سورل (Mark Sorrell) در توئیر خبر از تعطیل شدن آن داده و گفته است:

با کمال تاسف و ناراحتی باید بگویم که شعبه‌ی لندن رویو تعطیل می‌شود. اوقات ناراحت‌کننده‌ای داشتیم اما من با غرور و افتخار واقعی به اوقاتم با این افراد مهربان و بااستعداد نگاه می‌کنم.

همچنین ویل لوتون (Will Luton) و جرالدو ناسیمنتو (Geraldo Nascimento)، به ترتیب مدیر اجرایی تولید و بازی‌ساز ارشد این استودیوی بسته شده، احساس خود نسبت به این موضوع را در توئیتر ابراز کرده‌اند. ناسیمنتو کار با این تیم را تجربه‌ای “فوق‌العاده ویژه” خوانده و لوتون نیز این تیم را مستعدترین تیمی که تاکنون با آن‌ کار کرده برشمرده است. وی همچنین راجع به تجربه‌اش با سازنده‌ی Angry Birds گفته است که “۱۸ ماه کار در رویو باورنکردنی بوده است”.

استودیوی لندن رویو متشکل از هفت نفر در ژانویه‌ی ۲۰۱۷ تاسیس شد و علاوه بر فرانچایز Angry Birds، در حال کار برروی یک آی‌پی جدید و MMO بود. از دیگر اخبار Angry Birds نیز می‌توان به اکران فیلم دومش در سپتامبر ۲۰۱۹ اشاره کرد. این فیلم توسط توروپ ون اورمان (Thurop Van Orman) که The Marvelous Misadventures of Flapjack و Adventure Time را در کارنامه‌ی خود دارد، کارگردانی می‌شود و نویسندگی آن نیز بر عهده‌ی نویسنده‌ی The Americans یعنی پیتر آکرمن (Peter Akerman) است.

منبع متن: gamefa