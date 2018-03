3 ستاره دیگر سینما به فهرست بازیگران Detroit: Become Human اضافه شدند

Quantic Dream در مورد استفاده از استعدادها و بازیگران بزرگ سینما در عناوینش معروف است، حتی در عنوان قبلی این استودیو یعنی Beyond: Two Souls نیز شاهد نفش‌آفرینی "الن پیج" و برنده جایزه اسکار، "ویلیام دفو"، بودیم. بنابراین این چیز عجیبی نیست که در Detroit: Become Human شاهد بازیگران معروف و سوپراستارهای پرطرفدار باشیم.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، شرکت QD در توییتر به طور رسمی تایید کرد که "کلنسی برون"، "لنس هنریکسن" و "مینکا کلی" به جمع بازیگران عنوان Detroit: Become Human پیوستند:

"ما مفتخریم که اعلام کنیم "کلنسی برون"، "لنس هنریکسن" و "مینکا کلی" در کنار "برایان دچارت"، "والوری کوری" و "جسی ویلیامز" در جمع بازیگران Detroit: Become Human که برای عرضه در تاریخ 25 مه (4 خرداد) در نظر گرفته شده، به ایفای نقش می‌پردازند."

در مورد شخصیت‌هایی که این بازیگران در نقش آن‌ها قرار می‌گیرند اطلاعات بسیار کمی موجود است اما همانند سایر عناوین Quantic Dream، بازیکن در موقعیت‌های حساس مختلفی قرار خواهد گرفت که توانایی تصمیم‌گیری دارد و سرنوشت شخصیت‌های اصلی می‌تواند به شکل‌های مختلفی رقم بخورد.

هر کدام از بازیگران اعلام شده در صنعت بازی‌های ویدیویی سابقه دارند. "برون" قبلا در نقش "الک رایدر" در بازی Mass Effect: Andromeda نقش‌آفرینی کرده بود، "هنریکسن" به غیر از صداگذاری چند شخصیت در بازی Heartstone در بازی Aliens: Colonial Marines در نقش Bishop ایفای نقش کرده بود. این اولین تجربه کاری "مینکا کلی" در یک بازی ویدیویی خواهد بود.

Detroit: Become Human در تاریخ 4 خرداد به صورت انحصاری برای PS4 منتشر خواهد شد. تصویر کاور بازی نیز منتشر شده است که با بازخوردهای خوبی رو به رو نشد.

نظر شما در این مورد چیست؟ آیا به بازی امید دارید؟

منبع متن: pardisgame