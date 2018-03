تا چند ماه دیگر از Life is Strange بعدی رونمایی خواهد شد

در مه سال 2017 (اردیبهشت گذشته) شرکت Square Enix اعلام کرد، جدا از پیش درآمد Before the Storm که در استودیو Deck Nine Games توسعه یافت و امروز با یک قسمت اضافی به پایان رسید، بازی Life is Strange جدید در Dotnod Entetainment در دست توسعه قرار دارد.

Square Enix در Tumblr رسمی بازی پست زیر را منتشر کرد: "ما به ماهای پیش رو امید داریم چرا که تیم "میچل کوچ" و "رائول باربت" در Dontnod با داستان و شخصیت‌های جدید Life is Strange بعدی، باز خواهند گشت." اطلاعات بیشتری در مورد Life is Strange بعدی مانند پلتفرم‌های مقصد، پسوند آن، تاریخ عرضه و ... در دسترس نیست. نظر شما در این باره چیست؟ آیا دنیای بازی پتانسیل دریافت داستانی جدید را دارد؟ آیا شما از Life is Strange 2 حمایت خواهید کرد؟

منبع متن: pardisgame