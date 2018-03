به نظر می‌رسد که جدیدترین نسخه از سری Call Of Duty که قبلاً عرضه آن در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ تائید شده بود، چیزی نیست جز Call Of Duty: Black Ops 4! قبلاً شرکت اکتیویژن (Activision) به عنوان صاحب امتیاز و ناشر فرنچایز Call Of Duty اعلام کرده بود که نسخه جدید این مجموعه […]

قبلاً شرکت اکتیویژن (Activision) به عنوان صاحب امتیاز و ناشر فرنچایز Call Of Duty اعلام کرده بود که نسخه جدید این مجموعه به دست استودیوی تری آرک (Treyarch) در دست ساخت بوده و قرار است تا در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ شاهد انتشار آن باشیم. از همان وقتی که سازنده این بازی مشخص شد، شایعاتی در مورد این قضیه که در اصل جدیدترین Call Of Duty همان Call Of Duty: Black Ops 4 خواهد بود شروع شده بود و حالا هم این احتمال بسیار بیشتر شده است. آن اطلاعات اولیه در مورد Call Of Duty: Black Ops 4 توسط مارکس سلرز (Marcus Sellars) لو رفته بود که فرد مطمئنی در زمینه انتشار اطلاعات از بازی‌ها قبل از معارفه رسمی به شمار می‌رود و از همان اول هم مشخص بود که نباید حرف‌های او را کاملاً غیرمعتبر دانست، ولی حالا مدرک دیگری در مورد این قضیه وجود دارد که Call Of Duty: Black Ops 4 قرار است در سه ماهه پایانی سال منتشر شود و اتفاقاً این بار شواهد محکم‎تر از گذشته نیز هستند.

اخیراً تصاویری لو رفته که به دیتابیس داخلی وبسایت اینترنتی خرده فروشی گیم استاپ (Gamestop) نسبت داده شده است، و در آن تصاویر شاهد به کار رفتن عبارت Black Ops 4 هستیم. در تصاویر شاهد به کار رفتن عبارت Black Ops 4 برای توصیف آیتم‌های بسیاری مثل گردن آویزها و تی شرت‎ها هستیم. همچنین بسته‌های ذخیره (Storage Boxes) نیز در تصاویر به چشم می‌خورند که جلوی آن‌ها قیمت ۰ دلار قرار گرفته پس احتمالاً آن‌ها به عنوان برخی مزایای پیش خرید یا چیزی شبیه به این قرار است به خریداران اعطا شود.

در ادامه مطلب می‌توانید تصاویر را مشاهده کنید. فقط، باز هم باید اشاره شود که نمی‌توان با اطمینان کامل اعلام کرد که Call Of Duty 2018 همان Call Of Duty: Black Ops 4 خواهد بود ولی این تصاویر خود می‌توانند سند مهمی برای تائید این قضیه باشند، هرچند که باز هم باید منتظر اعلام رسمی سازندگان ماند. کاملاً واضح است که با توجه به داغ‌تر شدن تنور شایعات در مورد نسخه جدید سری Call Of Duty، سازندگان دیگر خیلی برای معرفی رسمی آن تعلل نخواهند کرد و تا مدتی دیگر باید منتظر معرفی رسمی آن باشیم. قرار است تا Call Of Duty 2018 در سه ماهه پایانی سال جاری میلادی برای پلتفرم‌هایی نامعلوم منتشر شود. البته، کاملاً واضح است که بازی برای پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان در کنار رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد و تنها پلتفرمی که عرضه بازی برای آن قطعی نیست، نینتندو سوییچ است. برخی شایعات حاکی از آن بوده که این بازی برای نینتندو سوییچ هم عرضه خواهد شد ولی هنوز هیچ چیز مشخص نیست.

منبع متن: gamefa