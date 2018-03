تبریک کوجیما به Guillermo del Toro برای بردن جایزه اسکار

هیدئو کوجیما (Hideo Kojima) یکی از افرادی است که با وجود فعالیت سنگین در حوضه بازی‌های رایانه‌ای، سینمای جهان را نیز پیگیرانه دنبال می‌کند و با بسیاری از بازیگران و کارگردانان فعال در این زمینه ارتباط نزدیکی دارد. حال کوجیما به مناسبت برنده شدن گیرمو دل تورو (Guillermo del Toro) در مراسم اسکار و انتخاب […]

هیدئو کوجیما (Hideo Kojima) یکی از افرادی است که با وجود فعالیت سنگین در حوضه بازی‌های رایانه‌ای، سینمای جهان را نیز پیگیرانه دنبال می‌کند و با بسیاری از بازیگران و کارگردانان فعال در این زمینه ارتباط نزدیکی دارد. حال کوجیما به مناسبت برنده شدن گیرمو دل تورو (Guillermo del Toro) در مراسم اسکار و انتخاب فیلم او به عنوان بهترین فیلم سال و همینطور چند جایزه دیگر، به وی تبریک ویژه گفته است.

گیرمو دل تورو شب گذشته موفق به دریافت جایزه اسکار بهترین کارگردان و همینطور بهترین فیلم برای فیلم The Shape of Water شد. این فیلم علاوه بر جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی، جایزه بهترین طراحی صحنه و بهترین موسیقی متن را نیز برنده شد. در این رابطه هیدئو کوجیما که با دل تورو در عنوان Death Stranding نیز همکاری داشته، به دل تورو تبریک ویژه گفته و موفقیت او در شب گذشته با فیلم The Shape of Water را یادآور شده است. وی این تبریک را با انتشار عکسی از این بازی انجام داده که دل تورو را با جوایزش نشان می‌دهد.

البته نمی‌توان این عکس را عکسی جدید دانست چرا که ما قبلا هم این تصویر را در تریلر بازی Death Stranding دیده بودیم و تنها چیزی که آن را متمایز کرده، نماد مراسم اسکار است که در آن دیده می‌شود و اشاره به چهار جایزه‌ای دارد که دل تورو در شب گذشته دریافت کرده است. به هر حال حرکت کوجیما قابل توجه بوده و به صورت جالبی انجام شده است. همچنین این حرکت کوجیما راه خوبی است که همزمان با تبریک به دوست صمیمی‌اش، میلیون‌ها طرفدار خود را نیز در سراسر دنیا هیجان زده و خوشحال کرده است که بی‌صبرانه منتظر اعلام جزئیات بیشتر از بازی Death Stranding هستند و با این کار توانسته‌اند یک بار دیگر یکی از جذاب‌ترین و البته مرموز‌ترین تصاویر این بازی را مشاهده کنند.

Death Stranding در تاریخ نامعلومی برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که این عکس جدید را در کنار متن تبریک کوجیما به گیرمو دل تورو مشاهده کنید.

تبریک میگم دوست من!!!

