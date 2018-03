با نزدیک شدن به عرضه بازی Far Cry 5، شرکت Ubisoft سعی دارد با اخبار و سورپرایزهای گوناگون، گیمرها را تشویق به خرید بازی کند. پس از معرفی DLCهای جاه‌طلبانه و خلاقانه‌ی بازی و عرضه فیلم کوتاه Far Cry 5 در روز گذشته، اکنون سازندگان بازی از Far Cry Arcade و ویرایشگر نقشه Far Cry 5 پرده برداری کردند.

به گزارش پردیس‌گیم، Far Cry Arcade به شما اجازه می‌دهد که از ابزارهای اختصاصی و یا مربوط به بازی‌های دیگر Ubisoft نظیر Assassin’s Creed Black Flag, Watch Dogs 2 و Far Cry: Primal استفاده کرده و مراحل، چالش‌ها و رقابت‌های مورد علاقه خود را خلق کنید. این افزونه همراه با یک ویرایشگر نقشه پیشرفته در اختیار دارندگان Far Cry 5 قرار می‌گیرد.





نکته جالب این است که در حالت Far Cry Arcade، شما علاوه بر تجربه چالش‌ها بصور Co-op و همراه با دوستانتان، می‌توانید آن‌ها را بصورت PVP و رقابتی نیز پشت سر بگذارید. Far Cry Arcade بصورت کاملا رایگان در کنار رویدادهای آنلاین و هفتگی بازی در اختیار دارندگان Far Cry 5 قرار می‌گیرد.

شما از طریق ویدیوی زیر می‌توانید دقایقی از گیم‌پلی حالت Arcade بازی را تماشا کنید:

دانلود SD - دانلود HD

تماشا بصورت تمام‌صفحه

Ubisoft همچنین اقدام به انتشار یک تریلر دیگر مربوط به معرفی محتویات Season Pass بازی کرده است. همانطور که پیش از این گزارش داده بودیم، شما با خرید Season Pass بازی می‌توانید به این محتوا دسترسی پیدا کنید:

1- Hours of Darkness: بازیکنان در این محتوا به زمان جنگ ویتنام سفر کرده و بر علیه سربازان ویتنامی خواهند جنگید.

2- Dead Living Zombies: همان‌طور که از نام این محتوا مشخص است. بازیکن را در دل گروه‌هایی بزرگ از زامبی‌ها قرار می‌دهد، بازیکن باید با کشتن تعدادی هر چه بیشتر از آن‌ها تا جایی که می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد.

3- Lost on Mars: بازیکنان زمین را ترک خواهند کرد تا در فضا بر علیه موجوداتی از مریخ بجنگند.

4- بازی Far Cry 3: بازی Far Cry 3 یک هدیه ویژه از طرف Ubisoft به شما خواهد بود.





دانلود SD - دانلود HD

تماشا بصورت تمام‌صفحه

بازی Far Cry 5 در تاریخ 27 مارس (سه‌شنبه 7 فروردین) برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد.

در همین رابطه:

10 دلیل برای آنکه FAR CRY 5 به برترین نسخه این سری بازی تبدیل خواهد شد

منبع متن: pardisgame