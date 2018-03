شایعه: Grand Theft Auto 6 در شهر Vice City جریان دارد و سال ۲۰۲۲ عرضه خواهد شد

شایعاتی جدید از نسخه بعدی سری Grand Theft Auto منتشر شده که حاکی از آن است که دوباره قرار است به شهر وایس سیتی (Vice City) برویم و در آن جا با تعریف هرج و مرج، هرچه بیشتر آشنا شویم! راکستار گیمز (Rockstar Games) این روزها به شدت مشغول به ساختن بازی Red Dead Redemption […]

شایعاتی جدید از نسخه بعدی سری Grand Theft Auto منتشر شده که حاکی از آن است که دوباره قرار است به شهر وایس سیتی (Vice City) برویم و در آن جا با تعریف هرج و مرج، هرچه بیشتر آشنا شویم!

راکستار گیمز (Rockstar Games) این روزها به شدت مشغول به ساختن بازی Red Dead Redemption 2 است و منابع و نیروهای زیادی را صرف ساخت این بازی و بخش آنلاین گسترده آن کرده است. ولی به هر حال، Grand Theft Auto 6 نیز از یاد این استودیوی پر آوازه نرفته است و به نظر می‌رسد که این بازی به شدت مورد انتظار به نوعی مراحل ساخت خود را خیلی آرام طی می‌کند.

طبق شایعات منتشر شده، بازی Grand Theft Auto 6 در سال ۲۰۲۲ منتشر خواهد شد و برای اولین بار در این سری، شاهد حضور یک شخصیت زن قابل بازی خواهیم بود. به نظر می‌رسد که پس از چندین و چند سال، بالاخره قرار است بار دیگر با بازی Grand Theft Auto 6 به شهر وایس سیتی باز گردیم که در واقع به شهر میامی در فلوریدای جنوبی اشاره دارد. البته، چند مرحله از این بازی در جنوب آمریکا جریان خواهد داشت. هنوز شایعات هیچ اشاره‌ای به این نکته نداشته‌اند که آیا مثل نسخه قبلی سری شاهد حضور چندین شخصیت قابل بازی خواهیم بود یا خیر.

البته، هنوز باید این شایعات را فقط در حد شایعات دانست و هرگز به آن‌ها دل نبست. منبع این شایعات یعنی The Know قبلاً پیشبینی‌های درستی مثل ماه عرضه بازی Rise of the Tomb Raider برای پلی استیشن ۴ و همچنین جزئیات بازی Dark Souls 3 پیش از معارفه رسمی داشته، ولی خود این منبع هم به این نکته اشاره کرده که این اطلاعات منتشر شده فعلاً در حد شایعه است و هیچ تضمینی مبنی بر دیده شدن آن‌ها در بازی نهایی وجود ندارد.

به هر حال، خیلی جالب است اگر بار دیگر سری Grand Theft Auto به شهر وایس سیتی بازگردد. این شهر را قبلاً در Grand Theft Auto: Vice City (محصول سال ۲۰۰۲) و Grand Theft Auto: Vice City Stories (محصول سال ۲۰۰۶) ملاقات کرده‌ایم و از آن وقت دیگر خبری از این شهر نبوده است. بازگشت به شهر وایس سیتی می‌تواند برای خیلی از هواداران قدیمی این سری خوشایند باشد. همچنین تاریخ عرضه این بازی هم خیلی دور از ذهن نیست (با توجه به سبک کاری راکستار گیمز) ولی به هر حال باید منتظر ماند و دید که آینده سری Grand Theft Auto چگونه رقم خورد و چه زمانی راکستار گیمز نسخه جدید این سری را معرفی خواهد کرد.

آخرین نسخه از این سری یعنی Grand Theft Auto V هم اکنون در دسترس کاربران اکس باکس ۳۶۰، اکس باکس وان، پلی استیشن ۳، پلی استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی قرار دارد.

منبع متن: gamefa