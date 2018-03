تاکنون فقط می‌دانستیم که State of Decay 2 در بهار ۲۰۱۸ به انتشار می‌رسد اما بالاخره متوجه شده‌ایم که این عنوان مورد انتظار دقیقاً در چه تاریخی راهی بازار می‌شود. در IGN First اعلام شده است که State of Decay 2 در ۲۲ مه مصادف با ۱ خرداد ۱۳۹۷ با قیمت ۳۰ دلار برای رایانه‌های […]

تاکنون فقط می‌دانستیم که State of Decay 2 در بهار ۲۰۱۸ به انتشار می‌رسد اما بالاخره متوجه شده‌ایم که این عنوان مورد انتظار دقیقاً در چه تاریخی راهی بازار می‌شود.

در IGN First اعلام شده است که State of Decay 2 در ۲۲ مه مصادف با ۱ خرداد ۱۳۹۷ با قیمت ۳۰ دلار برای رایانه‌های شخصی و ایکس‌باکس وان عرضه می‌گردد. همچنین نسخه‌ی ویژه‌ای به نام Ultimate Edition برای آن در نظر گرفته شده که ۵۰ دلار قیمت خواهد داشت.

این خبر جدید باری دیگر یادآور شده است که State of Decay 2 جزوی از سرویس Xbox Play Anywhere به حساب می‌آید، یعنی با خریداری آن برروی ایکس‌باکس وان، نسخه‌ی رایانه‌های شخصی‌اش را دریافت می‌کنید و بالعکس. همچنین اگر مشترک سرویس Xbox Game Pass هستید، همان‌طور که مایکروسافت اخیراً اعلام نمود، می‌توانید این عنوان و دیگر عناوین انحصاری ایکس‌باکس را به‌صورت رایگان در زمان عرضه تجربه کنید و لذت ببرید.

شاید در این بین قیمت ۳۰ دلاری و کمتر از انتظار State of Decay 2 توجه شما را جلب کرده باشد. مدیر کل بازاریابی بازی‌های ایکس‌باکس یعنی ارون گرین‌برگ (Aaaron Greenberg) در گفت و گو با IGN اظهار داشته که قیمت کمتر به معنی این است که بازی‌بازان بیشتری امکان تجربه‌ی بازی را خواهند داشت:

هدف ما این است که رابطه‌ای طولانی مدت با بازیکنان State of Decay ایجاد کنیم و تجارب عمیق‌تری از این فرانچایز را فراهم کنیم. ما معتقدیم که State of Decay 2 با جذب و فرو بردن طرفداران در فانتزی بقا از زامبی‌هایش این هدف را محقق می‌کند و ما می‌خواهیم که به بازی‌بازان بیشتری فرصت ملحق شدن به این فضا و تجربه‌ی این بازی منحصر به فرد را بدهیم.

علاوه بر این‌ها، باید اشاره کنیم که State of Decay 2: Ultimate Edition امکان دسترسی زودهنگام به بازی، نسخه‌ی Year One Survival Edition و بسته‌های دانلودی پس از عرضه‌ی Independence و Daybreak را فراهم می‌کند. نهایتاً از اینجا جدیدترین تصاویر این عنوان انحصاری مورد انتظار را مشاهده کنید و منتظر آن در ۱ خرداد باشید.

منبع متن: gamefa