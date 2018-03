عنوان شوتر فضایی EVERSPACE که توسط استودیو آلمانی Rockfish Games ساخته شد، در سال 2015 بر روی Kickstarter قرار گرفت تا برای PC،PS4 و Xbox One شود.

چند ماه بعد اعلام شد که بازی به صورت زمانی در انحصار Xbox One قرار خواهد گرفت وبازیکنان PS4 برای تجربه بازی باید تا مه 2018 صبر کنند.

به گزارش پردیس‌گیم وبسایت Comicbook برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد برنامه‌های بعدی Rockfish Games و پروژه بعدی آن‌ها با این استودیو مصاحبه‌ای را ترتیب داد. از آن‌جا که EVERSPACE به صورت بهبود یافته برای One X و PS4 Pro منتشر خواهد شد، مصاحبه با مدیرعامل این شرکت یعنی "مایکل شید"، ابتدا حول سخت‌افزار Xbox One X شکل گرفت.

سوال Comicbook: عنوان EVERSPACE به صورت رسمی برای Xbox One X تایید شده است. می‌توانید از برنامه‌های خود در مورد بهبود بخشی به این عنوان برای One X اطلاعاتی به ما بدهید؟ نظر شما در مورد این کنسول چیست؟

"این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که برای یک کنسول Xbox One X یک غول به حساب می‌آید و ما بسیار خوشحالیم که این کنسول با PC‌های میان‌رده رقابت می‌کنید و در این دسته قرار می‌گیرد، شما بر روی PC‌های بالارده و گران قیمت همیشه قدرت محاسباتی و رندرینگ بیشتری را دارید اما به همین نسبت باید پول بیشتری بپردازید و فضای بیشتری نیاز دارید. Everspace بدون کوچک‌ترین تردیدی بر روی Xbox One X روان‌تر اجرا می‌شود و از نظر بصری بهتر به نظر می‌رسد."

"البته، این بهبودسازی و استفاده از تمام قدرت Xbox One X هم در حالت 4K و هم در رزولوشن 1080p وقت زیادی را از ما گرفت چرا که ما مجبور بودیم دو بار کل پروژه را به یک نسخه بالاتر Unreal Engine منتقل کنیم. سرانجام، چند روز پیش نسخه نهایی بازی بر روی Xbox One X تاییدیه رسمی دوستان ما در مایکروسافت را دریافت کرد و ما مفتخریم که اعلام کنیم Everspace بر روی Xbox One X با رزولوشن 4K و نرخ فریم 30 اجرا خواهد شد، البته بازی در رزولوشن 1080p با نرخ فریم 60 هم بصورت ثانویه جرا خواهد شد. لازم به ذکر است که موارد زیادی مانند جزئیات‌ فاصله‌های دور، سایه‌ها، سایه‌زنی، نورپردازی و کیفیت VFX نیز ارتقاء پیدا کرده است.

سوال Comicbook: آیا EVERSPACE بر روی PS4 منتشر خواهد شد؟ اگر جوابتان مثبت است آیا از PS VR نیز حمایت خواهد کرد؟

"کار پورت EVERSPACE بر روی PS4 و PS4 Pro به اتمام رسیده است و ما به تازگی با شرکت اسپانیایی یعنی Badland شریک شده‌ایم تا یک بسته با نام "Galactic Edition" را در تاریخ 29 مه (8خرداد) عرضه کنیم."

"باید بگویم که بازی بر روی PS4 Pro کیفیت Xbox One X را نخواهد داشت اما رزولوشن Checkerboard 4K بازی نیز بسیار خوب است. این عنوان بر روی PS4 Pro با رزولوشن 1080p اجرا خواهد شد تا بتوانیم به روز رسانی‌های نسخه Xbox One X را نیز در این نسخه عملی کنیم. از طرف دیگر مجبور شدیم یک سری موارد را دانگرید کنیم تا بازی در رزولوشن 60 فریم بر ثانیه ثابت بماند."



"بازی از PS VR حمایت نخواهد کرد. حمایت از واقعیت مجازی بر روی PC وقت زیادی از ما گرفت و حالا که به نسخه جدید Unreal Engine مهاجرت کردیم به مشکلات جدید برخورد خواهیم کرد. لازم به ذکر است که بازی بر روی PC بهتر می‌تواند از واقعیت مجازی حمایت کند و سخت‌افزار کمک بسیاری به ما می‌کند."

