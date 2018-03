بازیکنان South Park: The Fractured but Whole که ماجراجویی خود را به اتمام رسانده‌اند خوشحال باشند چرا که بازی به وسیله محتوای اضافه Dusk Till Casa Bonita مواردی بیشتری را برای انجام دادن در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد.

Ubisoft در کنار South Park Digital Studios این محتوای اضافه جدید را که برای عرضه در تاریخ 20 مارس (29 اسفند) در نظر گرفته شده است اعلام کرد. این خبر به همراه تصویر زیر از طریق اکانت توییتر Ubisoft و South Park منتشر شد:

"با The Coon و Mysterion متحد شوید تا در بسته‌الحاقی Dusk Till Casa Bonita حضور شیطانی در Casa Bonita را شکست دهید"

به گزارش پردیس‌گیم و طبق اعلانات Ubisoft، این بسته‌الحاقی 11.99 دلار قیمت خواهد داشت و به غیر از داستان جدید با حضور Vamp Kids شامل یک کلاس جدید ابرقهرمانی با نام Netherborn نیز می‌شود. تا به الآن شاهد چند محتوای‌اضافه برای بازی بوده‌ایم که چیزهای زیادی به آن اضافه نمی‌کردند اما در همان زمان رونمایی از بازی اصلی South Park: The Fracture But Whole اعلام شد که نسخه Season Pass شامل دو بسته‌الحاقی داستانی خواهد شد که Dusk Till Casa Bonita یکی از این دو می‌باشد.

From Dusk Till Casa Bonita در تاریخ 20 مارس (29 اسفند) برای سه پلتفرم اصلی PS4،Xbox One و PC منتشر خواهد شد.

نظر شما در این باره چیست؟

منبع متن: pardisgame