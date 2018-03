به گزارش پردیس گیم، طبق اطلاعات منابع Kotaku، نسخه جدید Call of Duty در سال جاری قطعا Black Ops 4 خواهد بود البته این مورد چیز عجیبی هم نیست زیرا Activision پیش از این تایید کرد که Treyarch وظیفه ساخت نسخه جدید Call of Duty را بر عهده دارد اما تاکنون هنوز چیزی به‌صورت رسمی معرفی نشده است.

جیمز هاردن هم با بر سر گذاشتن کلاهی با لوگوی نسخه جدید Call of Duty ظاهرا به حدس‌وگمان‌ها اعتبار بیشتری بخشیده و Black Ops 4 را تایید کرده است.

دو منبع دیگر به Kotaku تایید کرده‌اند که Black Ops 4 قطعا در سال جاری توسط Treyarch منتشر می‌شود و داستان آن در آینده‌ای نزدیک جریان دارد. Activision هنوز صحبتی در رابطه با این گزارشات نکرده است. یک منبع در صحبت با Kotaku گفته کلاه هاردن به‌طور حتم لوگوی Black Ops 4 خواهد بود. به‌نظر می‌رسد بازی از عدد رومی IV استفاده نمی‌کند و به جای آن علامت IIII را برای نسخه چهارم مورد استفاده قرار می‌دهد که یعنی نام رسمی بازی Black Ops IIII است.

Activision معمولا در ماه‌های آوریل یا می (فروردین یا اردیبهشت) از نسخه جدید Call of Duty رونمایی می‌کند. با این حال، با توجه به اینکه هاردن از حالا به Black Ops 4 اشاره کرده، این بار ممکن است زودتر شاهد معرفی آن باشیم. در صورت انتشار خبری جدید، ما شما را به‌روز خواهیم گذاشت.

Treyarch همچنین حالت پرطرفدار Zombie را برای Call of Duty خلق کرده بنابراین ما انتظار یک نسخه به‌روز شده از آن حالت را با Black Ops 4 داریم. Black Ops III توسط Treyarch در سال 2015 منتشر شد بنابراین با توجه به چرخه 3 ساله توسعه عناوین Call of Duty، انتظار می‌رفت که در سال جاری این استودیو بازی جدید فرانچایز Call of Duty را عرضه کند. 3 استودیوی Infinity Ward ،Sledgehammer و Treyarch به نوبت وظیفه ساخت نسخه‌ای جدید از Call of Duty را بر عهده می‌گیرند.

منبع متن: pardisgame