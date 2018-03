Fortnite همچنان غیر قابل توقف بوده و حال به پربازدیدترین بازی سرویس استریم توئیچ تبدیل شده است! طی دو هفته‌ی گذشته، Fortnite بازی League of Legends را به عنوان پربازدیدترین بازی توئیچ کنار زده و جایگاه آن را تصرف کرده است. در واقع کاربران طی این دو هفته استریم‌های Fortnite را به اندازه‌ی ۵٫۰۱۴ سال […]

طی دو هفته‌ی گذشته، Fortnite بازی League of Legends را به عنوان پربازدیدترین بازی توئیچ کنار زده و جایگاه آن را تصرف کرده است. در واقع کاربران طی این دو هفته استریم‌های Fortnite را به اندازه‌ی ۵٫۰۱۴ سال تماشا کرده‌اند و این درحالی است که میزان مشاهده‌ی استریم‌های League of Legends به ۴٫۵۳۸ سال می‌رسد. این دستاورد Fortnite از آنجایی بسیار ارزش پیدا می‌کند که می‌بینیم League of Legends تقریباً هیچ وقت جایگاه اول خود در توئیچ را از دست نداده بود و حال Fortnite طی دوره‌ای دو هفته‌ای از آن پیشی گرفته و بالاخره حریفش شده است!

Fortnite در مقایسه با نزدیک‌ترین رقیبش از لحاظ ژانر یعنی PlayerUnknown’s Battlegrounds نیز دو برابر بازدید بیشتری دارد و بدون توجه به اینکه کدام عنوان نسبت به دیگری برتری دارد، نمی‌توان افزایش محبوبیت بسیار Fortnite طی چند ماه گذشته را انکار کرد.

از دلایل رشد Fortnite در طول دو هفته‌ی اخیر را می‌توان انتشار به‌روزرسان جدیدش دانست که تغییرات مهمی را دو حالت Battle Royale و Save the World ایجاد کرده است. با پشتیبانی ادامه‌دار اپیک گیمز از این عنوان، به نظر نمی‌رسد که فعلاً شاهد خبری از افت آن باشیم و با توجه به پتانسیل بالایش بیش از پیش هم گسترش خواهد پیدا کرد. این بازی محبوب هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان قرار دارد.

منبع متن: gamefa