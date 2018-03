Call of Duty: Black Ops 4 احتمالا در زمانی نزدیک به آینده جریان خواهد داشت

اخبار جدید منتشر شده از نسخه جدید عنوان Call of Duty (با نام احتمالی Call of Duty: Black Ops 4) از این موضوع خبر می دهند که این عنوان در زمانی نزدیک به آینده جریان خواهد داشت که در این صورت می توان آن را بسیار مشابه Call of Duty: Black Ops 2 دانست. هرچه که اطلاعات و […]

هرچه که اطلاعات و جزییات جدیدی از نسخه بعدی عنوان Call Of Duty منتشر می شود، بیشتر به این نتیجه می رسیم که نسخه جدید نامی جز Call of Duty: Black Ops 4 نخواهد داشت. اخبار جدید منتشر شده نیز از این موضوع خبر می دهند که Call of Duty: Black Ops 4 در زمان آینده جریان خواهد داشت. اگر به خاطر داشته باشید عنوان Call of Duty: Black Ops 2 نخستین عنوان از این فرانچایز بود که در زمان آینده (در سال ۲۰۲۰) جریان داشته و عنوان Call Of Duty WW 2 نیز داستان جنگ جهانی دوم را روایت می کرد. حال به نظر می رسد انتخاب بعدی سازندگان قطعا جنگ‌های مدرن خواهد بود؛ موضوعی که با توجه به عملکرد ضعیف Infinite Warfare، احتمالا طرفداران موافق آن و بازگشت این فرانچایز به جنگ‌های مدرن و علمی تخیلی نباشند.

البته فعلا تمامی این موارد در حد شایعه بوده و هیچ منبع رسمی آن را تایید نکرده است اما مطمئنا به زودی اطلاعات و جزییات بیشتری از نسخه جدید فرانچایز Call of Duty در دسترس خواهد بود.

منبع متن: gamefa