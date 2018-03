[سینماگیمفا]: طعم واقعی دوستی | نقد و بررسی انیمه When Marnie Was There

فکر و خیال بیش از حد دو عامل مهم برای خفه کردن حس خوشحالی درون انسان هستند. وقتی این دو عنصر بیش از حد با یکدیگر ترکیب شوند، روحی از جنس سنگ و سردی را به درون انسان انتقال می‌دهند که از بین بردن آن هم کار راحتی نیست. تنهایی و نداشتن هم‌ زبان هم […]

فکر و خیال بیش از حد دو عامل مهم برای خفه کردن حس خوشحالی درون انسان هستند. وقتی این دو عنصر بیش از حد با یکدیگر ترکیب شوند، روحی از جنس سنگ و سردی را به درون انسان انتقال می‌دهند که از بین بردن آن هم کار راحتی نیست. تنهایی و نداشتن هم‌ زبان هم می‌تواند عاملی باشد که یک فرد و یا حتی یک بچه هم به مرحله افسردگی برسد. شاید برای شما دشوار باشد که یک دختر بچه یا پسر بچه افسرده را تصور کنید. اما انیمه When Marnie Was There «به فارسی: وقتی مارنی آنجا بود» به خوبی این موضوع را به تصویر می‌کشد و شما را به دنیای کودکان دور و اطرافتان خواهد برد.

