در جدول پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته ژاپن چه گذشت؟

به نظر می‌رسد که عنوان Monster Hunter: World توانسته است برای ششمین هفته در صدر پرفروش ترین بازی‌های این هفته ژاپن جا خوش کند و با اینکه در دو هفته اخیر آمار فروشش کمی افت پیدا کرده است، باز هم توانست که تعداد 39 هزار نسخه را به آمار فروش خودش اضافه کند. قابل ذکر است که Monster Hunter: World می‌تواند با فروش 70 هزار نسخه دیگر به عدد 2 میلیون دست پیدا کند. همچنین عنوان Dragon Quest Builders که تازه‌ترین ورودی Switch به حساب می‌آید، قادر به کسب جایگاه اول نشد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از pushsquare، شرکت Sony نیز هفته آرامی را پشت سر گذاشته است چرا که بعد از چندین هفته‌ موفقیت‌آمیز در فروش کنسول‌ها، باری دیگر آمار فروش به عدد 25 هزار برای هر دو نسخه استاندارد و Pro بازگشت. اما، با انتشار عناوینی همچون God of War، کنسول PS4 بار دیگر می‌تواند به جایگاه نخست بازگردد.

در ادامه، با لیست کامل پرفروش‌ترین بازی‌ها و سخت‌افزار‌های این هفته ژاپن همراه باشید:

سخت‌افزارها

Switch – 45,083

PlayStation 4 – 20,070

PlayStation Vita – 6,518

PlayStation 4 Pro – 6,499

New 2DS LL – 6,113

New 3DS LL – 4,326

2DS – 901

Xbox One X – 147

Xbox One – 117

بازی‌ها

Monster Hunter: World

Dragon Quest Builders

Splatoon 2

Mario Kart 8 Deluxe

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Metal Gear Survive

Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon

Rainbow Six Siege Advanced Edition

Girls und Panzer: Dream Tank Match

