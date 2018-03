گزارش: The Division 2 در دست ساخت قرار دارد؛ ادامه پشتیبانی از نسخه اول

به گزارش پردیس گیم، تمام نشانه‌ها به معرفی حتمی و ناگهانی The Division 2 اشاره دارند. سایت DSOGAMING گزارش کرد که Ubisoft امروز یک بازی بزرگ را معرفی می‌کند که حداقل تا یک ساعت دیگر شاهد رونمایی آن خواهیم بود. این بازی همچنین در سال 2018 منتشر می‌شود. به غیر از این، DSO جزئیات بیشتری برای ارائه نداشت. چیزی نگذشت که تصویر زیر هم کشف شد:

سپس لینکی برای رفتن به این صفحه پیدا کردیم که ظاهرا یک بیانیه‌ رسمی برای مخاطبان آلمانی است. با استفاده از Google Translator، متن زیر به‌دست آمد. به یاد داشته باشید تمام چیزهایی که در ادامه می‌خوانید را به عنوان شایعه در نظر بگیرید:

"زمانی که کار برروی The Division را شروع کردیم، چند سال گذشته برای تیم ما در Massive فوق‌العاده بوده است. برای ما کاملا مشخص به‌نظر می‌رسید که چیز بسیار خاصی داشتیم و می‌خواستیم از همان ابتدا کار درست را انجام بدهیم اما این را هم می‌دانستیم که بدون کمک شما به چنین هدفی دست نمی‌یافتیم.

بسیار مفتخریم که اعلام کنیم در حال حاضر برروی The Division 2 کار می‌کنیم. Massive Entertainment رهبری ساخت این پروژه را با همکاری نزدیک به Ubisoft ،Annecy ،Redstorm ،Reflections ،Ubisoft Bucharest و Ubisoft Shanghai بر عهده دارد. The Division 2 با موتور به‌روزرسانی شده Snowdrop ساخته می‌شود که به ما در شناسایی جاه‌طلبی برای این عنوان کمک می‌کند. مهم‌تر اینکه ما همچنین می‌توانیم تمام تجربه‌هایی که طی 2 سال گذشته به‌دست آوردیم را وارد نسخه دوم کنیم تا مطمئن شویم همه چیز به خوبی پیش می‌رود.

اما این تمام ماجرا نیست. The Division ادامه دارد. بعد از جشن دومین سالگرد این بازی، ما با دو به‌روزرسانی دیگر از آن پشتیبانی خواهیم کرد. این‌ها شامل 2 رویداد جهانی می‌شود که یعنی شاهد ماموریت‌هایی بیشتر با درجه سختی Legendary و به‌روزرسانی Xbox One X خواهیم بود. علاوه بر این، بازیکنان در ژوئن 2018 قادر به تجربه Crests هستند که دستاوردهایی خاص برای آزادسازی پاداش‌های The Division 2 است."

منبع متن: pardisgame