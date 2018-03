تماشا کنید: تم رایگان و زیبای PS4 به مناسبت روز جهانی زنان

شرکت Sony امروز به مناسبت جشن گرفتن روز جهانی زن، یک تم رایگان و بسیار زیبا برای PlayStation 4 منتشر کرده است که شامل چندین شخصیت محبوب و جذاب از بازی‌های انحصاری این کنسول می‌شود.

به گزارش پردیس گیم، این تم شامل شخصیت‌های کلوئی فریز و نیدین رز از سری بازی‌های Uncharted، الوی از عنوان موفق و آخرالزمانی Horizon Zero Dawn، کارا از عنوان به شدت مورد انتظار Detroit: Become Human، الی از سری بازی The Last of Us و یک شخصیت کوچک و صورتی از عنوان Dreams می‌شود.

این تم توسط Maja Lisa Kehlet که یکی از هنرمندان خلاق استدیوی Media Molecule می‌باشد، طراحی و ساخته شده است. شما هم اکنون می‌توانید با سر زدن به حساب کاربری خود در PlayStation Network و ورود به فروشگاه Playstation Store این تم زیبا را دریافت کنید.

