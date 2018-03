تاریخ انتشار آخرین قسمت Batman: The Enemy Within مشخص شد

اولین قسمت Batman: The Enemy Within سال گذشته به انتشار رسید و حال قرار است که در اواخر ماه جاری شاهد آخرین ماجراجویی شوالیه‌ی تاریکی و شهر گاتهام باشیم که ظاهراً نوید پایانی حماسی را می‌دهد. تل‌تیل گیمز به‌تازگی اعلام نموده است که پنجمین و آخرین قسمت Batman: The Enemy Within با نام Same Stitch […]

اولین قسمت Batman: The Enemy Within سال گذشته به انتشار رسید و حال قرار است که در اواخر ماه جاری شاهد آخرین ماجراجویی شوالیه‌ی تاریکی و شهر گاتهام باشیم که ظاهراً نوید پایانی حماسی را می‌دهد.

تل‌تیل گیمز به‌تازگی اعلام نموده است که پنجمین و آخرین قسمت Batman: The Enemy Within با نام Same Stitch در ۲۷ مارس (۷ فروردین ۱۳۹۷) برای تمامی پلتفرم‌هایش یعنی رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، اندروید و آی‌اواس عرضه می‌گردد.

علاوه بر این، تل‌تیل اظهار داشته است که Same Stitch یکی از “بلندپروازانه‌ترین” قسمت‌های ساخته شده توسط این استودیو محسوب می‌شود. این قسمت از دو پایان و نتیجه‌ی کاملاً متفاوت بر شخصیت John Doe (نسخه‌ی تل‌تیل از جوکر) بهره می‌برد که هر بازیکن با توجه به انتخاب‌هایی که در قسمت‌های گذشته انجام داده، با یکی از آن‌ها مواجه می‌شود.

به‌صورت کلی، از آخرین قسمت Batman: The Enemy Within می‌توانید انتظار “سه ساعت و نیم محتوا” داشته باشید که طی “دو خط داستانی کاملاً متفاوت” با حداقل تعداد صحنه‌های مشترک گسترده شده است. این یعنی با توجه به انتخاب‌هایی که طی سفر بروس وین و بتمن داشته‌ایم، شاهد دو خط داستانی بسیار متفاوت از هم خواهیم بود.

اکنون تصاویری از آخرین قسمت Batman: The Enemy Within یعنی Same Stitch را مشاهده می‌کنید:

منبع متن: gamefa